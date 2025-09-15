Chiclayo: mujeres de Monsefú elaboran artesanía para el papa León XIV por su cumpleaños

De Monsefú al Vaticano. Con motivo del cumpleaños número 70 del papa León XIV, destacadas artesanas del distrito de Monsefú, en la región Lambayeque, confeccionaron finos trabajos a mano que serán enviados al sumo pontífice por intermedio de la Diócesis de Chiclayo.

Buscan acercar a Monsefú al papa

Este grupo de experimentadas artesanas llegó este lunes 15 de setiembre a la catedral San María de Chiclayo para dejar en manos de representantes locales de la Iglesia el mantel de altar, la estola, un centro de mesa y un juego de servilletas con sorprendentes acabados y material de primera.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Cada una de las piezas demandó de varios días de delicado trabajo para cada una de estas mujeres. Ellas pusieron todo su esfuerzo y amor en cada presente. Se espera que estos detalles estén en manos de Robert Prevost en las próximas semanas y lo animen a visitar pronto el Perú.

"En el mantel de altar se ha trabajado minuciosamente por más de un mes hasta tener todo de la mejor calidad, digno de un papa que ha visitado Monsefú. En la estola y las servilletas nuestras hermanas artesanas laboraron días enteros hasta obtener el máximo detalle", declaró Edelmira Uceda Trujillo.