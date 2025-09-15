HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chiclayo: mujeres de Monsefú elaboran artesanía para el papa León XIV por su cumpleaños

Las piezas fueron dejadas con representantes del Obispado de Chiclayo para que sean llevadas al Vaticano y entregadas al sumo pontífice. 

Artesanas buscan acercar a Monsefú al papa. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República
Artesanas buscan acercar a Monsefú al papa. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

De Monsefú al Vaticano. Con motivo del cumpleaños número 70 del papa León XIV, destacadas artesanas del distrito de Monsefú, en la región Lambayeque, confeccionaron finos trabajos a mano que serán enviados al sumo pontífice por intermedio de la Diócesis de Chiclayo.

Buscan acercar a Monsefú al papa

Este grupo de experimentadas artesanas llegó este lunes 15 de setiembre a la catedral San María de Chiclayo para dejar en manos de representantes locales de la Iglesia el mantel de altar, la estola, un centro de mesa y un juego de servilletas con sorprendentes acabados y material de primera.

PUEDES VER: Carlo Acutis se convierte en el primer "santo milenial" tras ser canonizado por el papa León XIV ante miles en el Vaticano

lr.pe

Cada una de las piezas demandó de varios días de delicado trabajo para cada una de estas mujeres. Ellas pusieron todo su esfuerzo y amor en cada presente. Se espera que estos detalles estén en manos de Robert Prevost en las próximas semanas y lo animen a visitar pronto el Perú.

"En el mantel de altar se ha trabajado minuciosamente por más de un mes hasta tener todo de la mejor calidad, digno de un papa que ha visitado Monsefú. En la estola y las servilletas nuestras hermanas artesanas laboraron días enteros hasta obtener el máximo detalle", declaró Edelmira Uceda Trujillo.

