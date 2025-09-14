En la víspera del cumpleaños número 70 del papa León XIV, la ciudad de Chiclayo vivió una noche de celebración, alegría y devoción. Cientos de personas se congregaron en la pérgola del parque Principal para rendir homenaje al sumo pontífice con una emotiva serenata pública organizada por la municipalidad provincial. Entre cánticos religiosos, danzas típicas y mensajes de cariño, los fieles expresaron su deseo de que el papa visite pronto el norte del Perú.

La celebración, que comenzó el sábado por la noche, incluyó la participación de agrupaciones culturales, coros locales y la banda del colegio nacional Miguel Muro Zapata, que ofreció un repertorio festivo. “Aquí en Chiclayo lo queremos mucho, le extrañamos”, dijo una asistente visiblemente emocionada.

Celebración en Chiclayo al papa León XIV: una noche de fe, música y tradición

El homenaje comenzó con himnos litúrgicos interpretados por coros parroquiales, seguidos por presentaciones de danzas como la marinera norteña y bailes típicos de diversas regiones, incluso por parte del personal de la Policía de Turismo. El parque Principal se convirtió en un escenario vibrante donde la cultura y la espiritualidad se entrelazaron en honor al Pontífice.

Uno de los momentos más conmovedores fue la entrega de un cartel decorativo hecho a mano por una feligresa, quien recordó con cariño al Monseñor Robert Prevost y su visita a la parroquia Santa María Magdalena de Ete. “Que nuestro divino niño del milagro lo bendiga y lo proteja. Él difundía mucho el único milagro eucarístico del Perú, ocurrido en 1649", expresó. La serenata se convirtió así no solo en un acto de celebración, sino también en una manifestación viva de identidad y fe popular.

La noche terminó con velas encendidas, cantos en comunidad y una petición unánime: que el papa León XIV visite pronto el norte del Perú y reciba el cariño directo de una ciudad que lo espera con los brazos abiertos.

Saludos a León XIV desde Perú y el mundo

La figura del papa León XIV ha dejado una huella profunda en Chiclayo y otras regiones del país. La ciudadanía no solo celebró su onomástico, sino que también reiteró su cercanía espiritual con el Pontífice, destacando su mensaje de paz, justicia y unidad. En paralelo, el distrito de Monsefú prepara una feria gastronómica como parte de los homenajes, sumando sabor y tradición a los festejos.

Desde el Vaticano, Vatican News informó que el papa recibió miles de saludos desde distintos continentes, incluyendo el del presidente de Italia, Sergio Mattarella. “Desde todo el mundo llegan felicitaciones por el cumpleaños de León XIV, que hoy, 14 de septiembre, cumple 70 años", indicaron. En su mensaje, el mandatario destacó el rol del Pontífice en momentos críticos para la humanidad, remarcando la importancia de sus llamados urgentes a la paz frente a los crecientes conflictos globales. “Desde todos los continentes se mira con viva esperanza" las palabras de papa, declaró.

