Encuentran feto en baño de centro de salud de Pimentel, Chiclayo: la PNP investiga el caso

Un feto fue encontrado en el baño de un centro de salud ubicado en el distrito de Pimentel, en la provincia de Chiclayo. Este es el segundo caso que se reporta en menos de un mes en la región de Lambayeque. De acuerdo con el gerente regional de Salud de Lambayeque, Yonny Ureta Núñez, la madre llegó la tarde del último martes 19 de agosto al servicio sanitario aludiendo un fuerte cólico abdominal.

Tras ser atendida por el personal médico, que no notó el estado de gestación de la fémina, se le brindó tratamiento. "Pasada una hora y media (de iniciado el tratamiento), la paciente pide permiso para ir a los servicios higiénicos y al regresar dice que ya se sentía mejor. Y pide su alta voluntaria. La mujer fue grabada por las cámaras de seguridad saliendo del centro de salud Pimentel junto a dos hombres", dijo Ureta a este medio.

Chiclayo: otra paciente halló al feto en los servicios higiénicos

Ureta Núñez precisó que fue otra paciente la que halló el feto en el baño después de casi una hora desde que la madre había usado los servicios. En consecuencia, los encargados del nosocomio dieron avisó inmediato a la Policía Nacional del Perú y a la Red De Salud Chiclayo para que se apersone e inicie las investigaciones correspondientes del caso.

El feto fue levantado por las autoridades para que se realicen las pericias de ley. "Está en investigación. Hay muchas versiones (...), pero estamos a la espera del informe formal que debería estar llegando por parte de la Red Chiclayo a la Gerencia Regional de Salud y, a la vez, también tenemos que esperar el informe del peritaje legal del médico forense, indicando cuántas semanas habría tenido el feto", explicó.

Mujer no estaba en el registro de gestantes del centro de Pimentel

El gerente regional explicó que se corroboró que la mujer no estaba en el registro de gestantes de Chiclayo al no haber acudido a ningún control prenatal. En ese sentido, el galeno apuntó que se habría tratado de un embarazo no deseado.

Este es el segundo caso de este tipo que se reporta en menos de un mes en Lambayeque. Es importante recordar que, hace dos semanas, trabajadores del mercado Central de Monsefú encontraron un feto de considerable tamaño en los baños de ese local de abasto. Las autoridades realizan las indagaciones para dar con la madre.

