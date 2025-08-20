HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Encuentran feto en baño de centro de salud de Pimentel, Chiclayo: la PNP investiga el caso

El gerente regional de Salud de Lambayeque, Yonny Ureta Núñez, informó que se trataría de un caso de embarazo no deseado.

Centro de salud Pimentel. Foto: Emmanuel Moreno/LR
Centro de salud Pimentel. Foto: Emmanuel Moreno/LR

Un feto fue encontrado en el baño de un centro de salud ubicado en el distrito de Pimentel, en la provincia de Chiclayo. Este es el segundo caso que se reporta en menos de un mes en la región de Lambayeque. De acuerdo con el gerente regional de Salud de Lambayeque, Yonny Ureta Núñez, la madre llegó la tarde del último martes 19 de agosto al servicio sanitario aludiendo un fuerte cólico abdominal.

Tras ser atendida por el personal médico, que no notó el estado de gestación de la fémina, se le brindó tratamiento. "Pasada una hora y media (de iniciado el tratamiento), la paciente pide permiso para ir a los servicios higiénicos y al regresar dice que ya se sentía mejor. Y pide su alta voluntaria. La mujer fue grabada por las cámaras de seguridad saliendo del centro de salud Pimentel junto a dos hombres", dijo Ureta a este medio.

PUEDES VER: Hurtan medidores de agua frente a la casa del jefe de la Región Policial Lambayeque: serenos capturaron a ladrones

lr.pe

Chiclayo: otra paciente halló al feto en los servicios higiénicos

Ureta Núñez precisó que fue otra paciente la que halló el feto en el baño después de casi una hora desde que la madre había usado los servicios. En consecuencia, los encargados del nosocomio dieron avisó inmediato a la Policía Nacional del Perú y a la Red De Salud Chiclayo para que se apersone e inicie las investigaciones correspondientes del caso.

El feto fue levantado por las autoridades para que se realicen las pericias de ley. "Está en investigación. Hay muchas versiones (...), pero estamos a la espera del informe formal que debería estar llegando por parte de la Red Chiclayo a la Gerencia Regional de Salud y, a la vez, también tenemos que esperar el informe del peritaje legal del médico forense, indicando cuántas semanas habría tenido el feto", explicó.

PUEDES VER: Delincuentes vacían restaurante que estaba próximo a reabrir en Chiclayo

lr.pe

Mujer no estaba en el registro de gestantes del centro de Pimentel

El gerente regional explicó que se corroboró que la mujer no estaba en el registro de gestantes de Chiclayo al no haber acudido a ningún control prenatal. En ese sentido, el galeno apuntó que se habría tratado de un embarazo no deseado.

Este es el segundo caso de este tipo que se reporta en menos de un mes en Lambayeque. Es importante recordar que, hace dos semanas, trabajadores del mercado Central de Monsefú encontraron un feto de considerable tamaño en los baños de ese local de abasto. Las autoridades realizan las indagaciones para dar con la madre.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

