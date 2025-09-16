La Policía de Secuestros detuvo a 'Maykel', presunto integrante de la organización criminal 'D.E.S.A II', durante un operativo el 15 de septiembre. | Composición LR

La Policía de Secuestros detuvo a 'Maykel', presunto integrante de la organización criminal 'D.E.S.A II', durante un operativo el 15 de septiembre. | Composición LR

La Policía de Secuestros capturó a ''Maykel'', señalado como integrante de la organización criminal D.E.S.A II. Durante el operativo de este lunes 15 de septiembre, los agentes hallaron en su poder un número telefónico que, según las investigaciones, era utilizado para recibir transferencias a través de Yape.

Estos depósitos corresponderían a pagos de extorsión realizados por reconocidas empresas de transporte, entre ellas Aquarius, Vía Uno y Expreso Internacional. Además de la captura de Maikel Rodríguez Rodríguez, la policía incautó artículos como tarjetas bancarias, chips, celulares, armas y municiones.

¿Qué rol cumpliría ''Maykel'' en D.E.S.A II?

A las 11:30 p.m. de este lunes, el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la Policía Nacional del Perú (Gorex - PNP), integrado por la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Divise - Dirincri), logró capturar a ''Maykel''.

El sujeto cumpliría el rol de 'negociador', como parte de la organización criminal D.E.S.A. II, y que también sería integrante de la banda criminal LUCERO DEL D.E.S.A II.

Maikel Rodríguez fue hallado con el número de celular 900697395, con el cual habría recibido 'yapes' de pagos extorsivos a las empresas de transporte. El individuo fue llevado a la DIRINCRI PNP para que las autoridades realicen los procedimientos legales.

La acción se logró en coordinación de DIVICC (División de Investigación Criminal) y DEPBUS (Departamento de Protección a las Víctimas - Unidad especializada en casos vinculados al transporte (autobuses/empresas de transporte).

¿Qué artículos incautó la PNP?

Durante la intervención policial se incautaron diversos objetos vinculados a las actividades ilícitas. Entre ellos:

Dos tarjetas bancarias

Una tarjeta porta chip

Un chip con el mismo número de serie.

Dos credenciales de la empresa de transporte Estrella Polar , además de un vehículo Nissan Sentra con placa D7M-168.

, además de un vehículo Nissan Sentra con placa D7M-168. Dos teléfonos celulares que habrían servido para coordinar las acciones delictivas

En cuanto a armamento, los agentes encontraron:

Dos revólveres: uno marca M.RG39 y otro calibre .38

Ocho municiones.

Policía desarticula banda D.E.S.A. - Occidentales

En un operativo simultáneo desarrollado en Lima, Huacho, Arequipa y Tumbes, la PNP logró desarticular parte de la organización criminal los DESA – Occidentales, también identificados como la facción DESA II, que se dedica a la extorsión de empresas de transporte, principalmente en Lima Norte.

Según la Policía Nacional del Perú, este grupo exigía pagos bajo amenazas a compañías como Aquarius, Naranjitos y Enolsa, entre otras, a cambio de permitirles operar sin ataques o represalias.

