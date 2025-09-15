HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Madre es asesinada frente a comensales mientras tomaba jugo con su pequeño hijo en San Juan de Lurigancho

El vídeo del ataque muestra al menor de edad corriendo tras ver a su mamá caer al suelo, producto de los múltiples balazos recibidos. La policía ya se encuentra investigando el crimen.

Una mujer de 31 años, Carol del Pilar Tito Cornejo, fue asesinada en balacera en el mercado modelo José Carlos Mariátegui, mientras estaba con su hijo pequeño.
Una mujer de 31 años, Carol del Pilar Tito Cornejo, fue asesinada en balacera en el mercado modelo José Carlos Mariátegui, mientras estaba con su hijo pequeño. | Composición LR | Composición LR

La noche del último sábado, el mercado modelo José Carlos Mariátegui fue el escenario de un despiadado ataque. Una mujer identificada como Carol del Pilar Tito Cornejo (31) fue asesinada a tiros mientras comía en una juguería junto a su pequeño hijo, un menor de edad.

Las cámaras de seguridad captaron el suceso, y quedó registrado el momento en el cual el atacante, con ropa negra y encapuchado, ingresa al local y dispara contra la madre, quien de inmediato cayó al suelo. Allí, el hombre volvió a abrir fuego contra ella en reiteradas ocasiones.

Menor de edad salió corriendo de la escena del crimen

Los comensales que se encontraban en el puesto de jugos gritaban alarmados tras presenciar el crimen, y el hijo de la víctima corrió asustado, huyendo luego de ver a su madre caer al piso. Una señora que estaba en el lugar salió detrás de él para buscarlo.

La mujer fue trasladada al Hospital 10 de Canto Grande, pero llegó sin vida al establecimiento.

Tras los impactantes hechos, los comerciantes denunciaron que la inseguridad en el mercado modelo de SJL no los deja ir a trabajar tranquilos, debido a la falta de iluminación, que permitiría a los delincuentes ingresar sin problemas.

PUEDES VER: 'Loco Joe', el criminal que controla las extorsiones de Lima Norte desde Brasil y se burla del 'Monstruo' tras su debilitamiento

lr.pe

Policía inicia investigación de los hechos

La policía ya ha puesto en marcha las indagaciones del caso. El móvil del asesinato aún no está claro, pero la hipótesis inicial apunta a una deuda de dinero no pagada por parte de un familiar directo de la mujer, quien se dedicaría a la peluquería.

La víctima no habría reportado amenazas previas. Las cámaras del mercado serán revisadas para saber hacia dónde escapó el sujeto armado.

PUEDES VER: UNMSM reanuda clases y actividades presenciales tras acuerdo entre estudiantes y autoridades luego de la toma

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

