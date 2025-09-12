Conoce los desvíos por la obra Vía Expresa Grau desde este 15 de septiembre. Foto: Composición LR/MML

Conoce los desvíos por la obra Vía Expresa Grau desde este 15 de septiembre. Foto: Composición LR/MML

Desde el lunes 15 de septiembre, la Municipalidad de Lima implementará el cierre total de la avenida Grau, en el tramo ubicado entre la avenida Aviación y el jirón Junín. A través de Emape, esta medida del municipio tiene como finalidad pavimentar pistas de concreto en las vías principales y auxiliares en el marco de la construcción de la nueva Vía Expresa Grau.

De acuerdo con la información del municipio, ya se culminó la pavimentación en el primer tramo que abarca desde la plaza Grau hasta el jirón Lucanas, en donde el tránsito solo se habilitó en las vías auxiliares. Cabe precisar que el acceso a la primera estación será a través de un puente existente e incluirá escalera, ascensor y vegetación ornamental.

Plan de desvíos presentados por la MML en la avenida Grau. Foto: MML

Cierran av. Grau para conectar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima

El proyecto vial tiene como finalidad unir el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima. Por ello, el plan de desvío vehicular plantea diversas rutas alternar para los buses de transporte público y autos particulares durante un plazo de ejecución de 90 días calendario.

El avance de la Vía Expresa Grau. Foto: MML

Desde El Agustino a Lima: Todos los vehículos tendrán que desviarse por los jirones Junín y Lucanas a fin de retomar su trayecto en la avenida Grau. En sentido contrario, los autos podrán llegar por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín hasta tomar la avenida Grau.

Todos los vehículos tendrán que desviarse por los jirones Junín y Lucanas a fin de retomar su trayecto en la avenida Grau. En sentido contrario, los autos podrán llegar por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín hasta tomar la avenida Grau. Desde La Victoria a Lima: Para los conductores que vengan desde la avenida Nicolás Ayllón, deberán seguir por la avenida José de la Riva Agüero, la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas para entrar a la avenida Grau. Si vienen desde la avenida Aviación, podrán doblar por la vía auxiliar de la avenida Grau.

Para los conductores que vengan desde la avenida Nicolás Ayllón, deberán seguir por la avenida José de la Riva Agüero, la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas para entrar a la avenida Grau. Si vienen desde la avenida Aviación, podrán doblar por la vía auxiliar de la avenida Grau. Desde Lima a La Victoria: Los vehículos podrán seguir circulando por la vía auxiliar de la avenida Grau, girar hacia los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi para continuar la ruta en la avenida Aviación.

¿Cómo avanza la Vía Expresa Grau?

La Municipalidad de Lima informó que se ha culminado con la pavimentación desde la Plaza Grau hasta el jirón Lucanas. Ahora, avanzan trabajando en los sardineles. Del mismo modo, entre los jirones Lucanas y Aviación, se está trabajando en la pavimentación, intersección de semáforos y removiendo tierra para el vaciado de concreto de las nuevas pistas.

El vaciado de concreto en la vía. Foto: MML

Como se sabe, serán cuatro las nuevas estaciones en la Vía Expresa Grau, las cuales aún están siendo identificadas. Dos de ellas llevarán por nombre Abancay y Andahuaylas. Hasta el momento, el avance de la obra de la MML es aún del 34%.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.