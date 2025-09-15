HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Daniela Deza, de 29 años, está en estado crítico tras sufrir una fractura craneal y lesiones graves en un brazo y una pierna. Su familia espera noticias mientras los médicos luchan por salvar su vida.

Un grave accidente en la Vía de Evitamiento el 11 de septiembre dejó dos fallecidos y varios heridos. El bus 'Real Star' chocó contra una baranda.
El trágico accidente en la Vía de Evitamiento del jueves 11 de setiembre dejó a dos fallecidos y varias personas con graves heridas. El bus 'Real Star', que pasaba entre el peaje y el puente Santa Anita en Ate, quedó atravesado por una valla metálica. Una de las pasajeras que iba en el vehículo era la ingeniera Daniela Deza Mendoza, quien ahora se debate entre la vida y la muerte y tiene una fractura craneal.

Daniela, que además es madre de una niña de dos años y estaba buscando colegiarse, contactó a su esposo después del impacto. ''Ella me timbró el teléfono y me pasó con otra persona'', contó el señor. Él se acercó a la escena rápidamente para intentar ayudar a su pareja y a algunos de los otros pasajeros, ya que conoce de primeros auxilios.

PUEDES VER: Madre es asesinada delante de su hijo en San Juan de Lurigancho: crimen vinculado a préstamo de dinero

¿Qué fracturas y lesiones tiene la ingeniera?

La joven madre, de 29 años, estaba entre los veinte pasajeros que viajaban en el bus siniestrado. El fuerte impacto le provocó una fractura de cráneo, una lesión grave en el brazo y daños significativos en una pierna. Su delicado estado de salud ha preocupado a su familia, quien espera con incertidumbre mientras los médicos intentan salvarla.

''Es bastante crítico en este momento. Mi esposa tiene una fractura en el cráneo y también en el brazo. Y la pierna también la tiene bastante dañada'', contó con su pareja, quien llegó al lugar del accidente en menos de diez minutos debido a la cercanía con su casa. A pesar de sus heridas, Daniela logró comunicarse con él tras el fatal choque.

PUEDES VER: Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Dictan prisión preventiva para el chofer del bus

El conductor del bus de la empresa Real Star, Martín Alejandro Effio Dávila, está siendo investigado por los delitos de homicidio culposo de los pasajeros Javier Valderrama Gárate y Delia Segil González. Tras intentar darse a la fuga, fue llevado a la comisaría de Salamanca a fin de dar su declaración sobre los hechos. Se sabe que Effio estaba registrado en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) como cobrador.

Según las primeras hipótesis, una posible distracción habría sido la causa del impacto del vehículo contra una baranda metálica. El Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva para el chofer, que también enfrenta cargos por lesiones culposas en agravio de nueve personas más. Además, el fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta solicitó la incautación del bus con placa F9Y-894.

Dictan nueve meses de prisión preventiva a chofer que ocasionó accidente en Vía Evitamiento. Foto: composición LR

PUEDES VER: Chofer de Los Celestes en la tragedia de Evitamiento no tenía licencia y bus registra más de S/5.000 en multas

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

