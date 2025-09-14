HOYSuscripcion LR Focus

Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo de La República, hasta el 13 de septiembre iban 5.222 homicidios, a los cuales se suman 5 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.227.


Crímenes ocurrieron en Lima, Piura y La Libertad.
Crímenes ocurrieron en Lima, Piura y La Libertad. | Fuente: Maribel Mendo, Melissa Landa y Mabel Alva / La República. | Créditos: composición LR / Yaku Noticias.

La delincuencia continúa cobrando nuevas víctimas. En las últimas horas, cinco personas han sido asesinadas a sangre fría en Lima, Piura y La Libertad. Los sicarios actúan incluso sin importarles la presencia de menores, tal es el caso de una mujer que fue acribillada ante la mirada de su pequeño de 4 años en San Juan de Lurigancho. En ese sentido, la cifra de homicidios escala a 5.227 en los que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Ataque armado en discoteca de San Juan de Lurigancho deja dos víctimas

La balacera ocurrió alrededor de las 5 A.M en la cuadra 4 de la avenida Wiesse, cuando un hombre abrió fuego contra la fachada de la discoteca y descargó al menos diez disparos. Uno de los proyectiles impactó a un cliente dentro del establecimiento, mientras que otra persona fue alcanzada al transitar por la vía pública. Ambos fallecieron: uno en el mismo lugar y otro en el hospital de Canto Grande. Una de las víctimas se identificó como Luis Alberto Flores Cruz.

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Agentes del Escuadrón de Emergencias que patrullaban la zona escucharon los disparos e iniciaron una persecución contra el atacante, quien intentó huir disparando contra los policías. Finalmente, fue reducido y trasladado al hospital con heridas leves. En su poder se encontró el arma con la que se habría perpetrado el ataque.

Matan a mujer frente a su menor hijo en SJL

La noche del último sábado, una mujer que se encontraba en una juguería con su hijo de cuatro años fue atacada a balazos por un sicario que. sin mediar palabras. le propinó al menos 3 disparos da quemarropa.

Las imágenes son impactantes, el hijo de tan solo cuatro años de edad fue testigo de cómo asesinaron a su madre quien sería Karol Cornejo de 29 años de edad. La policía de la comisaria 10 de octubre en SJL está a cargo de las investigaciones, se presume que el hecho delictivo respondería a un presunto ajuste de cuentas.

Los vecinos alrededor del mercado Mariátegui piden mayor seguridad en la zona y la presencia de efectivos policiales.

Asesinan de varios disparos a taxista en Piura

Un joven taxista fue asesinado la noche del último sábado en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. De acuerdo a los testigos, el hombre conducía su taxi por las calles del asentamiento humano La Molina cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon a quemarropa.

La víctima, quien sería Juan Carlos Jiménez falleció de manera instantánea al recibir 4 impactos. Aunque la población trato de auxiliarlo y tomar fotografías de los atacantes, estos huyeron raudamente con rumbo desconocido. Por su parte, la División de Investigación Criminal de Piura continúa con la investigación del caso, aún se desconoce el móvil del hecho.

Hallan cuerpo sin vida con impacto de bala en La Libertad

La población de Quiruvilca, en La Libertad, se encuentra conmocionada tras el hallazgo de un cuerpo sin vida, ocurrido la mañana de este domingo 14 de setiembre. El cadáver se encontraba en una cuneta del sector Pampa de Julia, en el distrito Santiago de Chuco.

De acuerdo a información preliminar, el cuerpo presenta un impacto de bala en la espalda; sin embargo, no se hallaron rastros de sangre en la zona, por lo que se presume que la víctima fue ultimada en otro lugar. Hasta el sector llegó personal del Ministerio Público junto con la Policía Nacional para iniciar con el recojo de evidencias. Aún se desconoce la identidad del occiso.

