Sociedad

'Loco Joe', el criminal que controla las extorsiones de Lima Norte desde Brasil y se burla del 'Monstruo' tras su debilitamiento

Luis Vargas Marín, conocido como 'Loco Joe', dirige una organización criminal en Lima Norte, anteriormente liderada por 'El Monstruo'. En videollamada, mostró su poderío armado ante sus sicarios.

En audios difundidos, alias 'Loco Joe' aprovecha para burlarse de la PNP y el 'Monstruo'. Foto: Composición LR/Panorama

Desde Brasil, Luis Vargas Marín, conocido como 'Loco Joe', dirige su organización criminal enfocándose particularmente en la zona norte de Lima, la cual era dominada anteriormente por Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. En una reciente videollamada difundida por Panorama, el nuevo capo de la extorsión mostró un fusil de uso militar mientras se comunicaba con sus sicarios, quienes son extranjeros en su mayoría. Incluso, aprovechó para burlarse del líder de los Injertos del Cono Norte, a quien tildó de "sonso".

En sus declaraciones, 'Loco Joe' asegura que en su entorno no hay lugar para la policía y que es "solo para bandidos". Además, afirmó que su vida está marcada por un reciente atentado en el que recibió diez disparos, pero sigue operando con impunidad.

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

Alias 'Loco Joe', el nuevo capo de la extorsión que domina Lima Norte

El distrito de Comas se ha convertido en la base de operaciones de las actividades delictivas de alias 'Loco Joe', quien se presenta como un líder temido. Este criminal está relacionado con las extorsiones a empresas y negocios, incluyendo conductores de transporte público. En los audios difundidos por Panorama, utiliza el término "frejoles" para referirse al dinero que envía a sus cómplices, lo que revela la frialdad con la que opera.

Con un historial criminal que incluye una captura en 2020 y su posterior liberación, Luis Vargas ha sabido aprovechar la debilidad de sus rivales: Erick Moreno Hernández. Cabe resaltar que su influencia se extiende más allá de las fronteras peruanas, ya que ha comenzado a extorsionar a negocios de compatriotas en Brasil, lo cual consolida su poder en el denominado "inframundo" del crimen organizado.

PUEDES VER: Pareja de 'El Monstruo' acusa a coronel de la PNP de sembrar drogas y de robar dinero de cajera de la red criminal

Los blancos de alias 'Loco Joe'

De acuerdo con los audios expuestos por Panorama, alias 'Loco Joe' centra sus ataques en obras de construcción civil, colegios y negocios en Lima Norte. Por medio de la violencia, este nuevo delincuente busca amedrentar a sus víctimas sin reparo alguno. "La plata está en las obras, causa. Allí está la plata. Ahí le pedimos medio millón y ahí nos van a dar 500 o 250 lucas. Esa es la plata. Cuando hay obras, colegios, todo, de frente, le metemos su bombazo", se le escucha decir.

Por si fuera poco, el "nuevo capo de la extorsión" se burla de la Policía Nacional asegurando que no lo capturarán. Incluso, tilda de "sonso" al 'Monstruo', líder de Los Injertos del Cono Norte. "Los tombos en Perú son bestias, son burros, cuándo ch### nos van a agarrar. Cambiemos de número y nunca nos agarran. No hay que pintarnos así como ese sonso del 'Monstruo', que está pintado y agarran a toda su familia", sostuvo.

