Ataque a balazos en discoteca en San Juan de Lurigancho deja dos muertos: policía atrapó al sospechoso

Según los vecinos de San Juan de Lurigancho, se escucharon múltiples disparos al rededor de las 4:00 a.m. Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas para esclarecer el móvil del ataque.

Dos fallecidos tras ataque en discoteca de San Juan de Lurigancho
Dos fallecidos tras ataque en discoteca de San Juan de Lurigancho | RPP

La noche del 14 de septiembre, un lamentable ataque se registró en el interior de una discoteca ubicada en la avenida Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El incidente dejó sin vida a dos personas. Según reportes policiales, el sospechoso fue capturado luego de una breve persecución y se encuentra hospitalizado tras resultar herido durante su detención.

Testigos relataron que alrededor de las cuatro de la mañana se escucharon aproximadamente una docena de disparos, lo que generó pánico en el local y en las calles aledañas. El lugar quedó lleno de casquillos y botellas rotas, mientras los vecinos expresaban su preocupación por la inseguridad recurrente en la zona.

PNP detuvo al presunto autor del ataque

La Policía Nacional informó a RPP que el sospechoso fue perseguido por agentes del Escuadrón de Emergencia tras el ataque. El detenido, quien resultó herido, fue trasladado al hospital de Canto Grande para recibir atención médica y permanece bajo custodia policial. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Agentes de criminalística trabajan en la escena del crimen dentro y fuera de la discoteca Peña Viejo Verde, mientras se coordina con las fiscalías especializadas para avanzar en la investigación. Este incidente ocurre apenas dos semanas después de otro tiroteo fatal en una discoteca cercana del mismo distrito, donde murieron tres personas, hecho que mantiene en alerta a la policía y a la comunidad.

Vecinos exigen mayor seguridad en la zona

Los residentes de San Juan de Lurigancho han manifestado su preocupación por la violencia recurrente en la zona, especialmente en locales nocturnos donde se registran frecuentes enfrentamientos. "(Se escuchó) como algo de 12 balazos. Han sido a las cuatro de la mañana. Después, creo que de 10 minutos, comenzaron a aparecer serenazgo con los patrulleros. Prácticamente esto es tierra de nadie. Acá corren balas, se agarran a botellazos, te roban o te asaltan. No hay seguridad en la madrugada, da miedo pasar por esta zona", indicó uno de los vecinos al citado medio.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

