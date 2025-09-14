HOYSuscripcion LR Focus

De cumpleaños a tragedia: joven muere un día después de su cumpleaños en balacera en San Juan de Lurigancho

En la escena se hallaron diez casquillos de bala. La Policía investiga el caso y no descarta que se trate de un intento de extorsión contra los dueños del local


Peritos hallaron diez casquillos de bala en el local. Foto: Marco Cotrina / La República.
Peritos hallaron diez casquillos de bala en el local. Foto: Marco Cotrina / La República.

La madrugada en San Juan de Lurigancho terminó en tragedia para Luis Alberto Flores Cruz. Apenas horas después de celebrar sus 25 años, el joven murió alcanzado por uno de los disparos que se realizaron contra la discoteca Peña Viejo Verde.

Eran las 5 a.m. cuando el silencio de la cuadra 4 de la avenida Wiesse se rompió con una ráfaga de disparos. El autor fue identificado como Celarg Asenjo Fernández(24) quien se paró frente a la discoteca Peña Viejo Verde y descargó al menos diez balazos contra la fachada del local.

Uno de los proyectiles impactó a Flores Cruz, mientras que otra persona, un hombre de aproximadamente 40 años cayó abatido dentro del establecimiento. Ambos fueron auxiliados, pero solo se pudo certificar sus muertes, uno en el mismo lugar y el otro en el hospital de Canto Grande.

Personal de la Morgue de Lima señalaron que los familiares de Flores Cruz, acudieron este domingo para identificar el cuerpo; sin embargo, el trámite no pudo realizarse debido a que no se encontraban los antropólogos forenses, quienes solo atienden de lunes a viernes.

Por ello, la familia fue citada para mañana a partir de las 8 a.m. En cuanto a la segunda víctima, hasta el momento permanece como NN, pues ningún familiar se ha presentado para el reconocimiento.

Persecución y captura

El autor del crimen, Asenjo Fernández, intentó huir corriendo mientras el pánico se extendía entre quienes estaban en la discoteca. Escuadrón de Emergencias que patrullaban por la zona escucharon las detonaciones y reaccionaron de inmediato.

Lo persiguieron varias cuadras hasta que, en medio de disparos de respuesta, lograron reducirlo. El joven agresor terminó con heridas leves y fue trasladado también al hospital de Canto Grande, donde quedó bajo custodia policial. En su poder se halló la pistola utilizada en el ataque.

En el perímetro del local, los peritos encontraron diez casquillos de bala y botellas rotas esparcidas en la vereda. La Depincri San Juan de Lurigancho se hizo cargo de la investigación y maneja como una de sus hipótesis iniciales un posible intento de extorsión a los dueños del establecimiento.

Vecinos alarmados

Un residente de la cuadra 4 de la avenida Wiesse contó que escuchó los disparos en la madrugada. Según dijo, en la zona estaría operando una banda integrada por ciudadanos extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos, lo que mantiene en zozobra a los vecinos.

El testigo también criticó la falta de acciones policiales y pidió medidas más severas. "La Policía no investiga como debería, aquí necesitamos que se tomen medidas firmes, como ojo por ojo, diente por diente", declaró a La República.

Un distrito bajo fuego

La muerte de Luis Flores no es un hecho aislado. Hace apenas dos semanas, tres personas fueron asesinadas en los exteriores de otra discoteca en el jirón Huiracocha, en este mismo distrito. La Policía no descarta que se trate de un patrón de violencia ligado a mafias que operan en locales nocturnos.

Ica vive una ola de violencia: van más de 60 asesinatos y crecen las extorsiones

Extorsión desde prisión: interno de penal de Piura exigía S/ 5.000 a director de colegio en Trujillo

Más de 120 unidades de la empresa Sol de Oro llevan cinco días paralizadas por amenazas de extorsionadores

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Joven de 19 años que murió sepultado en derrumbe de San Borja había aceptado el trabajo para poder estudiar

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Joven es asesinado un día después de su cumpleaños en balacera dentro de discoteca en San Juan de Lurigancho que dejó 2 muertos

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

