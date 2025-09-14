De cumpleaños a tragedia: joven muere un día después de su cumpleaños en balacera en San Juan de Lurigancho

Peritos hallaron diez casquillos de bala en el local. Foto: Marco Cotrina / La República. | Fuente: Marcia Chahua y Melissa Landa / La República. | Foto: Marco Cotrina / La República.

Peritos hallaron diez casquillos de bala en el local. Foto: Marco Cotrina / La República. | Fuente: Marcia Chahua y Melissa Landa / La República. | Foto: Marco Cotrina / La República.

La madrugada en San Juan de Lurigancho terminó en tragedia para Luis Alberto Flores Cruz. Apenas horas después de celebrar sus 25 años, el joven murió alcanzado por uno de los disparos que se realizaron contra la discoteca Peña Viejo Verde.

Eran las 5 a.m. cuando el silencio de la cuadra 4 de la avenida Wiesse se rompió con una ráfaga de disparos. El autor fue identificado como Celarg Asenjo Fernández(24) quien se paró frente a la discoteca Peña Viejo Verde y descargó al menos diez balazos contra la fachada del local.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Puedes ver: Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Uno de los proyectiles impactó a Flores Cruz, mientras que otra persona, un hombre de aproximadamente 40 años cayó abatido dentro del establecimiento. Ambos fueron auxiliados, pero solo se pudo certificar sus muertes, uno en el mismo lugar y el otro en el hospital de Canto Grande.

Personal de la Morgue de Lima señalaron que los familiares de Flores Cruz, acudieron este domingo para identificar el cuerpo; sin embargo, el trámite no pudo realizarse debido a que no se encontraban los antropólogos forenses, quienes solo atienden de lunes a viernes.

Por ello, la familia fue citada para mañana a partir de las 8 a.m. En cuanto a la segunda víctima, hasta el momento permanece como NN, pues ningún familiar se ha presentado para el reconocimiento.

Persecución y captura

El autor del crimen, Asenjo Fernández, intentó huir corriendo mientras el pánico se extendía entre quienes estaban en la discoteca. Escuadrón de Emergencias que patrullaban por la zona escucharon las detonaciones y reaccionaron de inmediato.

Lo persiguieron varias cuadras hasta que, en medio de disparos de respuesta, lograron reducirlo. El joven agresor terminó con heridas leves y fue trasladado también al hospital de Canto Grande, donde quedó bajo custodia policial. En su poder se halló la pistola utilizada en el ataque.

En el perímetro del local, los peritos encontraron diez casquillos de bala y botellas rotas esparcidas en la vereda. La Depincri San Juan de Lurigancho se hizo cargo de la investigación y maneja como una de sus hipótesis iniciales un posible intento de extorsión a los dueños del establecimiento.

Vecinos alarmados

Un residente de la cuadra 4 de la avenida Wiesse contó que escuchó los disparos en la madrugada. Según dijo, en la zona estaría operando una banda integrada por ciudadanos extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos, lo que mantiene en zozobra a los vecinos.

El testigo también criticó la falta de acciones policiales y pidió medidas más severas. "La Policía no investiga como debería, aquí necesitamos que se tomen medidas firmes, como ojo por ojo, diente por diente", declaró a La República.

Un distrito bajo fuego

La muerte de Luis Flores no es un hecho aislado. Hace apenas dos semanas, tres personas fueron asesinadas en los exteriores de otra discoteca en el jirón Huiracocha, en este mismo distrito. La Policía no descarta que se trate de un patrón de violencia ligado a mafias que operan en locales nocturnos.