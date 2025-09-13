La mejor manera de afrontar los problemas de salud es a través de prevenciones o revisiones que ayuden a tomar medidas para mejorar el cuerpo de las personas. Sin embargo, ¿qué ocurre si los diagnósticos presentan fallas o imprecisiones? Esta situación puede aplicarse durante la evaluación del sobrepeso y la obesidad en pacientes peruanos, según un estudio.

La investigación 'La nueva definición de obesidad: un análisis de una encuesta poblacional en un país andino' concluyó que entre 1 y 3 millones de adultos en el país podrían quedar fuera del diagnóstico de obesidad clínica en 2025, debido al uso del índice de masa corporal (IMC). Además, alertó que esta medida no contempla las características particulares de la población peruana, en especial de algunos subgrupos.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

¿Por qué habrían 3 millones de peruanos con obesidad sin diagnosticar?

En la actualidad, los médicos utilizan el índice de masa corporal para diagnosticar obesidad y sobrepeso en sus pacientes, debido a que es un estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, el estudio señaló que esta medida solo contempla el peso absoluto de la persona, por lo que no diferencia entre la grasa y el músculo.

"Si un adulto mayor ha perdido masa muscular, entonces el IMC va a salir bajo. Esto oscurece un poco el diagnóstico de obesidad, porque no estamos considerando necesariamente la grasa", indicó Rodrigo Vargas Fernández, uno de los autores del estudio y docente investigador en la Universidad Científica del Sur, en una entrevista para La República.

En consecuencia, se calculó que entre 1 y 3 millones de adultos en Perú podrían padecer obesidad clínica este año. Por este motivo, se recomendó cambiar el modelo para identificar el exceso de grasa, ya que permitirá que los ciudadanos tomen tratamientos médicos adecuados y prevengan enfermedades asociadas, las cuales pueden ser, según el especialista:

Hipertensión

Diabetes

Dislipidemia

Osteoartritis

Apnea del sueño

¿Cómo se debería medir el sobrepeso y la obesidad en Perú?

Vargas Fernández subrayó que se deben tomar otros factores, además de la talla y el peso, para determinar la obesidad de una persona. Por ello, el estudio mostró la utilidad de evaluar el perímetro de la cintura y su relación con la altura del paciente. Así, los médicos pueden reconocer la grasa abdominal, que está vinculada a las enfermedades mencionadas.

"De repente, las organizaciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Salud pueden generar guías antropométricas adaptadas a nuestra realidad", sostuvo el médico cirujano. Por ejemplo, las poblaciones quechuas y aymaras presentan, en promedio, un menor perímetro de cintura, por lo que los nuevos criterios deberán contemplar las particularidades de los grupos étnicos del país.

¿Es factible aplicar nuevas medidas para diagnosticar la obesidad en Perú?

El investigador resaltó que incluir protocolos que calculen el perímetro de la cintura y la relación cintura-talla es posible, porque es un servicio que se puede ofrecer en la atención primaria. "No es costoso, es muy barato. Solo necesitas una cinta flexible para medir y esto se puede hacer desde una posta", aseguró Vargas Fernández.

De esta manera, los resultados ayudarían a los especialistas a evaluar si es necesaria una cirugía bariátrica, que ayuda a reducir el volumen del estómago para abordar la obesidad. Esta operación quirúrgica contribuye a bajar el riesgo de enfermedades asociadas con el exceso de grasa. Por otro lado, el experto aseveró que las instituciones gubernamentales deben autorizar más medicamentos para estos tratamientos.

"Con esta nueva definición, las personas que de repente no llegan a una cirugía bariátrica, pero que realmente necesitan tratamiento, deben acceder a algún tipo de medicamento que pueda ser utilizado en estos pacientes", apuntó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.