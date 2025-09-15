André Morán, un joven de 19 años, toca el violín en las calles de Lima para ayudar a su familia en medio del caos del tráfico y la crisis laboral. | Latina Noticias. | Latina Noticias.

André Morán, un joven de 19 años, toca el violín en las calles de Lima para ayudar a su familia en medio del caos del tráfico y la crisis laboral. | Latina Noticias. | Latina Noticias.

En medio del bullicio y el caos del tráfico limeño, André Morán afina y toca su violín en los distritos de Jesús María y Lince, aprovechando la luz roja del semáforo o subiéndose a los buses. El joven de 19 años sale cada tarde a deleitar con su repertorio de canciones, que van desde clásicos hasta canciones más modernas, como Cariñito de Bareto.

El músico es un símbolo de perseverancia, ya que él cuenta que la falta de oportunidades laborales en la capital y ver a sus padres agotados lo empujaron a salir a las calles para ganar algo de dinero y poder apoyar económicamente en casa. ''Decidí que debería salir a trabajar y apoyar con los gastos del hogar'', afirma André, quien toca vestido de terno y corbata.

Joven aprendió a tocar violín y ahora gana dinero

Todo comenzó a los 13 años, André se encontraba en una tienda de instrumentos, donde vio un violín y se sintió intrigado. Su madre notó su potencial y lo inscribió en un curso de un mes, tiempo suficiente para que el joven se enamore de su sonido. ''A pesar de que te guste o no te guste el violín, algún día me lo vas a agradecer'', le había dicho su madre, quien no se equivocaba.

A los 17, André recordó que tenía el instrumento en su casa, y se decidió a tomarlo y empezar a tocarlo en las calles y en los buses limeños. Él recibe comentarios positivos, ya que muchas de las personas le dedican palabras de ánimo y también aportan con un par de monedas. El joven reconoce que hay días buenos y malos. En su mejor día, recuerda, logró obtener S/ 70, que posteriormente le dio a sus padres.

El joven estudia en la Escuela Peruana de Música y Arte, y aspira a convertirse en un gran músico. Sin embargo, también tiene el sueño de estudiar la carrera de Psicología. El joven revela que el instrumento musical lo salvó, ya que padecía de depresión, situación agravada por ser hijo único, como él comenta. Su padre es un profesor de Astronomía y Matemática, mientras que su madre se desempeña como ama de casa.

Cifras de desempleo en Lima afecta a los jóvenes

El arte de André es una muestra de las ganas de querer salir adelante en una ciudad cada vez más desigual. El mercado laboral en Lima Metropolitana muestra señales cada vez más preocupantes para los jóvenes: según el INEI, entre mayo y julio de este año, la tasa de desempleo subió de 6,0% a 6,1%, lo que significó que casi 358.800 personas se encontraban sin trabajo durante ese trimestre.

Esa alza, aunque parece pequeña en términos porcentuales, tiene un impacto clave para los jóvenes, cuyo desempleo aumentó en un 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, los datos más recientes reflejan que el empleo juvenil está en caída libre: entre marzo y mayo de 2025, el número de personas entre 14 y 24 años con empleo en Lima Metropolitana se redujo en un 12,1%, lo que equivale a 87.700 jóvenes que dejaron de trabajar. Esta reducción impacta a ciudadanos como André, quienes buscan un sustento en medio de la incertidumbre.

