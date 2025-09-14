HOYSuscripcion LR Focus

Llega de Loreto en busca de un futuro mejor, encuentra trabajo en Lima y lo asesinan

Percy Sangama Aricama laboraba como cocinero cuando fue alcanzado por las balas que un sujeto armado disparó y terminó asesinando a otra persona. Autor de este doble crimen fue capturado en San Juan de Lurigancho.

Víctima trabajaba como cocinero. Había llegado a Lima desde Iquitos.

Percy Augusto Sangama Aricama viajó más de mil kilómetros en un vuelo de Iquitos a Lima en busca de un mejor futuro para apoyar a su familia. Lamentablemente, cuando creyó que su suerte había cambiado en su vida, encontró la muerte en San Juan de Lurigancho.

El joven de 31 años se convirtió en víctima colateral de un tiroteo desatado por un hombre armado que llegó para asesinar a otra persona.

Uno de ellos falleció en el lugar, el otro en el hospital de emergencia de dicho distrito. En tanto, el autor de este doble asesinato fue capturado por la policía que lo alcanzó a tiros mientras huía. Se trata de Sherald Iván Asenjo Fernández.

Percy Sangama de noche como cocinero y fue víctima del ataque cuando volvía a su casa. Su familia, quien ahora clama ayuda para trasladar sus restos a su ciudad natal, dice que permanentemente estaba buscando trabajo para "progresar y salir adelante".

El crimen ocurrió la madrugada de este domingo en el local 'Peña Viejo Verde', ubicado en la cuadra 4 de la avenida Fernando Wiesse. “Todo parecía transcurrir con normalidad cuando un sujeto armado ingresó al recinto y abrió fuego, Se escucharon como diez o doce disparos”, dijo una testigo.

Durante el patrullaje nocturno la Policía capturó a Sherald Asenjo. Agentes del Escuadrón de Emergencia Este 1 se desplazaban por la avenida Wiesse cuando escucharon disparos. Al llegar al lugar, se enfrentaron al sujeto, que continuaba efectuando disparos. Estaba en aparente estado de ebriedad.

Tras ser reducido se le incautó una pistola. El detenido es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.

Hace dos semanas, el 29 de agosto, tres hombres también fueron asesinados en el boulevard de Zárate, durante un ataque perpetrado por sicarios armados.

Saúl Ernesto Cayllaga Quispe, de 42 años, propietario de dos negocios del sector; Humberto Percy Rodríguez Huamán, de 45 años, encargado del sonido en una discoteca; y Braulio Víctor Asensios Collados, de 29 años, administrador de uno de los locales se encontraban reunidos en el exterior de un cuando fueron víctimas del ataque.

La policía dijo que el crimen estaría relacionado con disputas entre dueños de negocios nocturnos y posibles represalias por la colaboración de la víctima en una intervención policial donde se incautaron drogas. Otra posibilidad que se maneja incluye un posible caso de extorsión.

