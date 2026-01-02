HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Política

Juliaca recordará a las 18 víctimas de las protestas contra Dina Boluarte con un paseo simbólico de ataúdes

El acto conmemorativo está previsto para el 9 de enero. Los deudos indicaron que no permitirán la participación de políticos debido a su silencio durante la represión estatal.

Deudos siguen en búsqueda de justicia luego de 3 años. Foto: Liubomir Fernández - La República.
El próximo 9 de enero se cumplirán tres años del asesinato de 18 personas en Juliaca a manos de las fuerzas estatales, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Los deudos conmemorarán el trágico día con un paseo de ataúdes por diversas arterias de la ciudad de Juliaca hasta la salida del aeropuerto Inca Manco Capac, por la salida hacia Cusco.

“Estos tres años no han sido fáciles. Mi hermano Marco Antonio perdió la vida ayudando a salvar vidas. Pero a él le cayó un balazo. Queremos justicia. No vamos a descansar en eso. La presencia de los ataúdes busca llamar la atención de la ciudadanía sobre la impunidad que existe hasta el momento”, dijo Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero. La organización agrupa a los parientes de los fallecidos.

Políticos prohibidos de participar

Los actos conmemorativos comenzarán con una misa en la parroquia Pueblo de Dios, donde asistirán presidente de varias organizaciones civiles.

“Todos están bienvenidos pero ningún político, peor aún si es que quiere cosechar votos. En los momentos más críticos estuvimos solos. Estuvimos abandonados a nuestra suerte. Hasta el día de hoy nadie exige por nosotros justicia. Muchos quedaron huérfanos. Muchos quedaron en extrema pobreza. No es justo. Entonces todos están convocados, pero nadie debe hacer política con nuestro dolor”, dijo Samillán.

Contra leyes de impunidad

Samillán sostuvo que perder a un ser querido es doloroso. La pena se ahonda cuando el Congreso busca dar impunidad a los responsables.

“El miserable de Fernando Rospigliosi es quien desde el fujimorismo quiere imponer impunidad, pero no lo vamos a permitir.  Están copando todas las instituciones. No vamos a cesar hasta que los responsables paguen por lo que hicieron”, precisó.

