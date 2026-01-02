HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puno: envían a prisión preventiva a policías implicados en robo de auto en Desaguadero

El robo ocurrió en la madrugada de Navidad y fue registrado por cámaras de seguridad. Los efectivos habrían usado un patrullero policial para cometer el delito.

Policías investigados fueron internados en penal de Yanamayo. Foto: composición LR.
Policías investigados fueron internados en penal de Yanamayo. Foto: composición LR.

El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra tres suboficiales PNP implicados en el hurto de un vehículo en el distrito fronterizo de Desaguadero, provincia de Chucuito, región Puno. El delito investigado ocurrió la madrugada del 25 de diciembre último.

El juez de investigación preparatoria de Desaguadero, Anselmo Jhonny Puma Quispe, ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el SO2 Jhonatan Huirse Silva, además de seis meses contra el SO3 Alfredo Apaza Escarcena y el SO3 Luis Alberth Villacorta Condori.

Después de revisar el requerimiento del Ministerio Público, el magistrado concluyó que los tres agentes están involucrados en el delito de hurto agravado. El juez sostuvo que existen fuertes indicios de su responsabilidad en agravio de Fredy Chambilla Condori, dueño de la unidad.

Según el Ministerio Público, Jhonatan Huirse estaba al frente del patrullero de placa EPE-433, con el cual hizo seguimiento al automóvil a robar. Los dos otros agentes eran parte de la tripulación.

A través de su defensa, Alfredo Apaza y Luis Villacorta alegaron que no tuvieron ninguna participación porque a la media noche se escaparon de su servicio para festejar la Navidad con sus respectivas familias. Dejaron entrever que tenían un permiso informal.

Coartada al descubierto

Según la Fiscalía, los tres policías estaban de servicio a cargo de dicho patrullero desde las 8 p.m. del 24 de diciembre hasta las 2 a.m del 25 diciembre. El delito lo habrían cometido después de su horario de trabajo, pero haciendo uso de patrullero. Retornaron al puesto cerca de las 3 a.m, fuera de su horario laboral y después hacerle seguimiento a la unidad objeto del hurto.

Según cámaras de seguridad, la unidad policial dio varias vueltas por la casa donde estaba estacionado el carro V8F-396, entre las 8 p.m. y 3:30 a.m. Jhonatan Huirse Silva se llevó la unidad.

El recorrido del patrullero fuera de la vivienda del agraviado era para que los policías se aseguren que la llave del vehículo funcione desactivando el sistema de seguridad, para así evitar ser atrapados.

Según el Ministerio Público, los policías actuaron bajo la modalidad de una banda organizada y habrían estado en alianza con un civil, quien se llevó el carro a Moquegua.  Los tres suboficiales fueron internados en el penal de Yanamayo.

