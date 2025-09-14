HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Joven de 19 años que murió sepultado en derrumbe de San Borja había aceptado el trabajo para poder estudiar

William Núñez Valladolid llegó a Lima con el sueño de trabajar para poder estudiar una carrera profesional. Sin embargo, falleció durante la obra por una presunta negligencia de la constructora.

Los familiares del joven piden el apoyo de las autoridades para las investigaciones del caso. Foto: Composición LR
Los familiares del joven piden el apoyo de las autoridades para las investigaciones del caso. Foto: Composición LR

Hace siete años, William Núñez llegó a Lima desde su natal Chiclayo con la idea de una vida mejor. Su familia lo recuerda como un joven risueño y que amaba el fútbol. Sin embargo, la tragedia lo alcanzó el último sábado 13 de septiembre, cuando perdió la vida al iniciar sus labores en una construcción de un edificio multifamiliar en San Borja. Por ello, sus familiares exigen justicia y consideran su deceso como una presunta negligencia.

El joven trabajaba en lo que podía desde los 12 años. Tenía empleos esporádicos como estibador en un mercado local. Además, se desempeñaba como mototaxista en Villa El Salvador. Él había aceptado el trabajo de obrero de construcción civil porque buscaba ahorrar dinero y tener un seguro médico. Incluso, un día antes de la tragedia, William estuvo compartiendo con sus tíos maternos, quienes lo recuerdan como un joven que le apasionaba el fútbol.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Tres obreros fallecen tras derrumbe de bloque de contención en San Borja: víctimas estaban a minutos de su salida

lr.pe

El sueño truncado del joven obrero tras el derrumbe en San Borja

La propuesta laboral le llegó como una buena noticia que no dudo en compartirla con su madre, ya que anhelaba ahorrar lo suficiente para estudiar una carrera profesional. De esta manera, ayudaría económicamente a sus dos hermanos menores y a su madre.

Sin embargo, durante la tarde del sábado 13 de septiembre llegó la desgarradora noticia para los familiares de William. La señora Carolay Valladolid, madre del joven, viajó 16 horas desde Chiclayo para poder reconocer y recoger los restos. En un diálogo exclusivo con La República, ella sostuvo que el día anterior había conversado con su hijo. Sin embargo, desconocía que esa sería la última vez que escucharía su voz.

Cabe resaltar que, un mes antes, William viajó a Chiclayo por el cumpleaños de su abuela, compartió con su familia y se despidió de su madre, quien ahora trasladará los restos de su primogénito a Chiclayo, donde le darán sana sepultura.

PUEDES VER: INSN de San Borja confirma presencia de bacteria Ralstonia Piketti: 12 menores fueron infectados

lr.pe

¿Se activaron los protocolos oportunamente luego del derrumbe?

Alexis Valladolid, el tío del joven, fue quien dos semanas atrás lo llevó a trabajar en la construcción de un edificio. Esto significó el primer contrato formal del joven, quien aceptó la propuesta porque buscaba cumplir sus sueños en Lima.

Labores de emergencia tras el colapso del muro. Foto: Composición LR

Labores de emergencia tras el colapso del muro. Foto: Composición LR

Tras lo sucedido, el tío fue quien presenció el hecho y dio aviso a la familia. Ellos acudieron rápidamente al lugar, en donde aseguran que William estaba con vida luego de la caída del muro. “No te vayas, no te duermas, no cierres tus ojos”, fue lo que le dijo uno de los familiares al joven.

En tanto, una vecina sostuvo que no se habría dado aviso inmediato a las autoridades y menos al personal de emergencia para que se retire el muro. Además, la familia asegura que el ingeniero encargado de la obra “se hizo humo”.

PUEDES VER: Familiares de obrero fallecido tras derrumbe en construcción en San Borja exigen justicia: "Solo tenía 19 años"

lr.pe

La tragedia tras el colapso de un muro de concreto

Pasado el mediodía del último sábado 13 de septiembre, un muro de concreto cayó directamente sobre tres obreros de construcción civil. El accidente demandó la presencia de 10 unidades de bomberos en la calle Margaret Mitchell, en San Borja.

El muro debía contener los trabajos que se venían realizando en la construcción del primer sótano de la obra. Personal del SAMU confirmó que los tres trabajadores ya no tenían signos vitales, Tras ello, al lugar llegó el Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional del Perú. Por su parte, los familiares consideran que hubo una falta de protección y seguridad para los trabajadores. "Nadie hizo nada. Eso pasó al mediodía y después de las cuatro de la tarde sacaron los cuerpos", sostuvo la tía de William.

Pronunciamiento del abogado de las víctimas

Mario Arribas, abogado a cargo de las tres familias enlutadas, sostuvo que detrás de la construcción estarían dos empresas, a las cuales demandará por la comisión del delito de homicidio culposo y por exposición de persona en peligro por el factor tiempo al momento de prestar el auxilio, pena que supera los cinco años. “Alguien tiene que ir preso, esto es un desprecio a la vida humana, como un joven de 19 años con dos semanas trabajando lo hacen mover, algo que tiene que tener expertos y tiempo”, indicó Arribas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tres obreros fallecen tras derrumbe de bloque de contención en San Borja: víctimas estaban a minutos de su salida

Tres obreros fallecen tras derrumbe de bloque de contención en San Borja: víctimas estaban a minutos de su salida

LEER MÁS
Familiares de obrero fallecido tras derrumbe en construcción en San Borja exigen justicia: "Solo tenía 19 años"

Familiares de obrero fallecido tras derrumbe en construcción en San Borja exigen justicia: "Solo tenía 19 años"

LEER MÁS
INSN de San Borja confirma presencia de bacteria Ralstonia Piketti: 12 menores fueron infectados

INSN de San Borja confirma presencia de bacteria Ralstonia Piketti: 12 menores fueron infectados

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven es asesinado un día después de su cumpleaños en balacera dentro de discoteca en San Juan de Lurigancho que dejó 2 muertos

Joven es asesinado un día después de su cumpleaños en balacera dentro de discoteca en San Juan de Lurigancho que dejó 2 muertos

LEER MÁS
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Impactante accidente en Chimbote: un policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta

Impactante accidente en Chimbote: un policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú en el Sudamericano de Vóley sub-17: convocadas, fixture y dónde ver el certamen clasificatorio al Mundial

Joven es asesinado un día después de su cumpleaños en balacera dentro de discoteca en San Juan de Lurigancho que dejó 2 muertos

Al menos 8 niños recibieron un impacto de bala perdida en Lima este 2025: delincuencia afecta el desarrollo infantil

Sociedad

Al menos 8 niños recibieron un impacto de bala perdida en Lima este 2025: delincuencia afecta el desarrollo infantil

Joven es asesinado un día después de su cumpleaños en balacera dentro de discoteca en San Juan de Lurigancho que dejó 2 muertos

Sorteo de La Tinka EN VIVO domingo 14 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Colectivos digitales piden voto con sanción en las elecciones 2026 en el Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota