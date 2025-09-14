Los familiares del joven piden el apoyo de las autoridades para las investigaciones del caso. Foto: Composición LR

Los familiares del joven piden el apoyo de las autoridades para las investigaciones del caso. Foto: Composición LR

Hace siete años, William Núñez llegó a Lima desde su natal Chiclayo con la idea de una vida mejor. Su familia lo recuerda como un joven risueño y que amaba el fútbol. Sin embargo, la tragedia lo alcanzó el último sábado 13 de septiembre, cuando perdió la vida al iniciar sus labores en una construcción de un edificio multifamiliar en San Borja. Por ello, sus familiares exigen justicia y consideran su deceso como una presunta negligencia.

El joven trabajaba en lo que podía desde los 12 años. Tenía empleos esporádicos como estibador en un mercado local. Además, se desempeñaba como mototaxista en Villa El Salvador. Él había aceptado el trabajo de obrero de construcción civil porque buscaba ahorrar dinero y tener un seguro médico. Incluso, un día antes de la tragedia, William estuvo compartiendo con sus tíos maternos, quienes lo recuerdan como un joven que le apasionaba el fútbol.

El sueño truncado del joven obrero tras el derrumbe en San Borja

La propuesta laboral le llegó como una buena noticia que no dudo en compartirla con su madre, ya que anhelaba ahorrar lo suficiente para estudiar una carrera profesional. De esta manera, ayudaría económicamente a sus dos hermanos menores y a su madre.

Sin embargo, durante la tarde del sábado 13 de septiembre llegó la desgarradora noticia para los familiares de William. La señora Carolay Valladolid, madre del joven, viajó 16 horas desde Chiclayo para poder reconocer y recoger los restos. En un diálogo exclusivo con La República, ella sostuvo que el día anterior había conversado con su hijo. Sin embargo, desconocía que esa sería la última vez que escucharía su voz.

Cabe resaltar que, un mes antes, William viajó a Chiclayo por el cumpleaños de su abuela, compartió con su familia y se despidió de su madre, quien ahora trasladará los restos de su primogénito a Chiclayo, donde le darán sana sepultura.

¿Se activaron los protocolos oportunamente luego del derrumbe?

Alexis Valladolid, el tío del joven, fue quien dos semanas atrás lo llevó a trabajar en la construcción de un edificio. Esto significó el primer contrato formal del joven, quien aceptó la propuesta porque buscaba cumplir sus sueños en Lima.

Labores de emergencia tras el colapso del muro. Foto: Composición LR

Tras lo sucedido, el tío fue quien presenció el hecho y dio aviso a la familia. Ellos acudieron rápidamente al lugar, en donde aseguran que William estaba con vida luego de la caída del muro. “No te vayas, no te duermas, no cierres tus ojos”, fue lo que le dijo uno de los familiares al joven.

En tanto, una vecina sostuvo que no se habría dado aviso inmediato a las autoridades y menos al personal de emergencia para que se retire el muro. Además, la familia asegura que el ingeniero encargado de la obra “se hizo humo”.

La tragedia tras el colapso de un muro de concreto

Pasado el mediodía del último sábado 13 de septiembre, un muro de concreto cayó directamente sobre tres obreros de construcción civil. El accidente demandó la presencia de 10 unidades de bomberos en la calle Margaret Mitchell, en San Borja.

El muro debía contener los trabajos que se venían realizando en la construcción del primer sótano de la obra. Personal del SAMU confirmó que los tres trabajadores ya no tenían signos vitales, Tras ello, al lugar llegó el Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional del Perú. Por su parte, los familiares consideran que hubo una falta de protección y seguridad para los trabajadores. "Nadie hizo nada. Eso pasó al mediodía y después de las cuatro de la tarde sacaron los cuerpos", sostuvo la tía de William.

Pronunciamiento del abogado de las víctimas

Mario Arribas, abogado a cargo de las tres familias enlutadas, sostuvo que detrás de la construcción estarían dos empresas, a las cuales demandará por la comisión del delito de homicidio culposo y por exposición de persona en peligro por el factor tiempo al momento de prestar el auxilio, pena que supera los cinco años. “Alguien tiene que ir preso, esto es un desprecio a la vida humana, como un joven de 19 años con dos semanas trabajando lo hacen mover, algo que tiene que tener expertos y tiempo”, indicó Arribas.

