El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció que, desde esta semana de setiembre hasta el sábado 4 de octubre, su personal trabajará de lunes a sábado en todas las sedes del país, de 8.30 a. m. a 5.30 p. m. En el caso de Lima, la atención se realizará a través de los canales virtuales. Esta medida busca reforzar las acciones institucionales en el marco del proceso de inscripción al Examen Nacional de Preselección de Beca 18, que abre la posibilidad de acceder a estudios superiores con todos los gastos cubiertos.

"Somos conscientes de que muchos ciudadanos, padres de familia y postulantes necesitan orientación y por motivos de trabajo no se pueden acercar en horario de oficina. Es importante que nosotros los servidores públicos nos acomodemos a los horarios de la gente y no al revés", declaró Alexandra Ames, directora ejecutiva de Pronabec.

Cabe señalar que, la Beca 18 se otorga a jóvenes peruanos con alto rendimiento académico y en condición de pobreza, pobreza extrema o situaciones de vulnerabilidad especial. El programa cubre estudios en universidades, institutos y escuelas superiores, tanto públicas como privadas, en distintas regiones del país. De esta manera, se garantiza que varios jóvenes talentosos continúen con su formación sin que las limitaciones económicas representen un obstáculo.

Pronabec amplía atención en el marco de proceso de Beca 18

La titular ejecutiva de Pronabec informó que los estudiantes podrán consultar desde los requisitos para postular, las modalidades de Beca 18, hasta cómo solucionar problemas en el proceso. Un ejemplo de los inconvenientes que se podrían presentar es que las notas de los postulantes no estén subidas al sistema y deban hacerlo de manera manual.

"No todos los colegios del país tienen las notas sistematizadas de manera actualizada, por lo que se pueden presentar casos en los que sea necesario editar la información que nosotros manejamos de manera interoperable. En otros casos, no se solicita que se suba absolutamente ningún documento adicional, pero las familias tienen dudas sobre si es correcto no subir nada. Aunque no se pida nada adicional, es natural que la gente tenga dudas, por lo que les daremos la confianza de que su postulación ha sido correcta", manifestó.

Beca 18 de Pronabec: beneficios

La beca 18 cubre tanto los exámenes de admisión, matrícula, pensiones de estudio, grado o título profesional, y cursos de inglés cuando corresponde. Además, financia la alimentación, alojamiento, movilidad, materiales de estudio, vestimenta, útiles de escritorio, transporte interprovincial, incluso una computadora portátil o equipo similar.

Para participar en la convocatoria, los postulantes deben tener nacionalidad peruana y cumplir con los límites de edad establecidos para cada modalidad. Asimismo, deben cursar el último año o haber culminado la secundaria, siempre que sea reconocida por el Ministerio de Educación. Además, se exige acreditar el buen rendimiento académico: tercio superior en modalidades ordinaria, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes; medio superior en EIB, PA, Protección y Fuerzas Armadas; y una nota mínima de 12 para Repared.

También, los postulantes deben presentar documentación que acredite su condición de vulnerabilidad, además de las declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Inscripción.

Examen Nacional de Preselección de Beca 18: ¿en qué consiste?

El examen nacional de preselección, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 9.00 a. m. a 11.00 a. m., consiste en una prueba de 60 preguntas divididas en dos partes: 30 de razonamiento matemático y 30 de comprensión lectora y razonamiento verbal. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos, sin penalización por respuestas incorrectas, lo que permite a los postulantes alcanzar un puntaje máximo de 120 puntos. Los participantes dispondrán de 2 horas para desarrollar el examen, que se realizará en más de 100 locales.

Según Alexandra Ames, directora ejecutiva de Pronabec, el objetivo de este examen es evaluar los conocimientos de los postulantes y clasificarlos en un orden de mérito que les permita ser preseleccionados para acceder a la beca.

Beca 18: garantizan postulación en zonas rurales

Pronabec asegura que los jóvenes que residen en zonas rurales tengan acceso a la Beca 18, con el respaldo de los directores y profesores de colegios. Según Ames, los principales aliados en este proceso son los profesionales educativos que colaboran con las UGEL a nivel nacional para apoyar a los estudiantes en la inscripción al examen.

"Tanto directores, como docentes y personal administrativo de las UGEL están siendo capacitadas para orientar y apoyar en el proceso de difusión e inscripción de beca18. Además, hemos contratado órdenes de servicio ad hoc para zonas rurales y distritos de frontera para garantizar que las personas que menos tienen o viven en lugares más alejados tengan el acceso adecuado para ser incluidos en esta oportunidad que brinda el Ministerio de Educación a través del Pronabec", agregó.

Canales de orientación de Pronabec

Redes sociales: Facebook (Pronabec-Minedu) e Instagram (@pronabec)

Página web: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Central telefónica: (01) 612 8230

Línea gratuita: 0800 000 18

WhatsApp institucional: 914 121 106

