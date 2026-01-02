HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Política

Declaran inadmisible tacha contra candidatura de José Williams por falta de pago de tasa

El JEE de Lima Centro 1 otorgó un día hábil para subsanar el pago exigido por ley y advirtió que, de no hacerlo, la impugnación contra una de las listas presidenciales quedará improcedente en el marco de las elecciones 2026.

José Williams Zapata postula a la presidencia con el partido Avanza País. Foto: composición LR
José Williams Zapata postula a la presidencia con el partido Avanza País. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha presentada contra la candidatura presidencial de José Williams, luego de verificar que el ciudadano que interpuso la impugnación no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral exigida por la normativa vigente. La decisión se adoptó en el proceso de inscripción de las listas presidenciales para las elecciones 2026.

Según la resolución emitida el 2 de enero, el órgano electoral concluyó que la omisión del pago constituye un defecto subsanable. Por ello, concedió un plazo máximo de un día hábil para que el recurrente regularice el requisito, bajo apercibimiento de declarar improcedente la tacha si no cumple con lo dispuesto.

El pronunciamiento se enmarca en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos, aprobado por el JNE, que establece la obligatoriedad del pago de una tasa para dar validez a cualquier impugnación electoral presentada por ciudadanos con derechos vigentes.

Además, el JEE dispuso que la notificación del fallo se realice mediante publicación en el portal institucional del JNE, debido a que el ciudadano que interpuso la tacha no cuenta con casilla electrónica activa, tal como exige la normativa de notificaciones electorales.

