Espectáculos

Tiktoker Moca anuncia su embarazo con un emotivo mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”

La polémica influencer Moca aseguró que está esperando a su primer hijo a los 24 años y evitó referirse a quien sería el padre.  

'Moca' es una de las influencer más populares en Perú y sus videos son vistos por millones de personas. Foto: Composición LR/Instagram.
La polémica tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida en redes sociales como ‘Moca’, anunció que se convertirá en madre por primera vez a sus 24 años. La influencer compartió en sus plataformas la ecografía donde se ve a su ‘frijolito’, como ella llama cariñosamente a su bebé, acompañada de un emotivo mensaje. “Jamás volveré a sentirme sola, tú solamente serás mío”.

La también streamer contó que tuvo que acudir a una clínica luego de experimentar fuertes dolores en los ovarios durante cuatro días consecutivos. Previamente, se había realizado una prueba de embarazo que dio positivo, por lo que decidió repetirla para confirmar el resultado. Fue entonces cuando los médicos le informaron que tenía cuatro semanas de gestación.

Moca confiesa que su embarazo es riesgoso y no menciona quién es el padre

Moca, quien es llamada ‘La reina del moradito’, admitió en uno de sus videos de TikTok que su embarazo es de riesgo debido a los fuertes dolores interno que viene experimentando, lo que, según explicó, podría poner en peligro al bebé. Por ese motivo, detalló que los médicos le recetaron una serie de medicamentos como medida preventiva.  

 “Fui a la clínica, me revisaron, me hicieron chequeos y me dijeron que está bien. Pero, para prevenir que pase lo que tú ya sabes, me han dado medicamentos”, relató la tiktoker desde su habitación, quien estuvo acompañada por su familia: su madre ‘Ballena’, su hermana ‘Pequis’ y su expareja ‘Haybin’.

Además, afirmó que los medicamentos tuvieron un costo de S/124 y que logró adquirirlos gracias al apoyo económico de sus seguidoras, quienes le realizaron transferencias por Yape. Por otro lado, evito referirse al padre de su bebé y solo compartió un chat en el que Haybin le pide retomar su relación, mensajes que ella decidió no responder.  

Usuarios no creen que Moca este embarazada

El anuncio de Moca de encontrarse embarazada fue muy celebrado y felicitado por sus seguidoras. Sin embargo, hubo un gran número de usuarios quienes no creen que la streamer esté esperando un hijo, y afirman que solo es show para facturar.

“¿Ustedes creen?”, “Próximo capítulo lo perdió, todo está calculado”, “Las personas le siguen creyendo”, “Acuérdense, pedirá yape y se aprovechará”, fueron algunos de los comentarios.

Conductor peruano causa sensación al colocar ‘ropa interior’ amarilla a su auto: “Perú ganándole a la IA”

Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

Familiares de tiktoker 'Kevin Autista' denuncian que profesora de la UNSA hostigaba a joven influencer: "Le decía 'enfermo'"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Farid Ode comparte reencuentro junto a su hija con Mariella Zanetti tras viaje a Estados Unidos: "Te extrañé mucho"

María Pía Copello sorprende al revelar que le paga a su hijo por aparecer en redes y explica cómo lo convenció: “Lo estoy aclarando por primera vez”

Angie Jibaja dedica conmovedoras palabras a Romina Gachoy por cuidar a sus hijos con Jean Paul Santa María: “Es linda, todo mi amor para ella”

Streamer Cinesmero le habría pedido matrimonio a su novia durante sus vacaciones en Colombia y ella presume el anillo: “Dijo que sí”

Will Smith es demandado por acoso sexual y despido injustificado por integrante de su gira musical

Rossy War revela que su hijo Tony se alejó un año de ella tras resentirse por impactante razón: “Me ha costado hablar con él”

