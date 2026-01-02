Tiktoker Moca anuncia su embarazo con un emotivo mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”

'Moca' es una de las influencer más populares en Perú y sus videos son vistos por millones de personas. Foto: Composición LR/Instagram.

'Moca' es una de las influencer más populares en Perú y sus videos son vistos por millones de personas. Foto: Composición LR/Instagram.

La polémica tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida en redes sociales como ‘Moca’, anunció que se convertirá en madre por primera vez a sus 24 años. La influencer compartió en sus plataformas la ecografía donde se ve a su ‘frijolito’, como ella llama cariñosamente a su bebé, acompañada de un emotivo mensaje. “Jamás volveré a sentirme sola, tú solamente serás mío”.

La también streamer contó que tuvo que acudir a una clínica luego de experimentar fuertes dolores en los ovarios durante cuatro días consecutivos. Previamente, se había realizado una prueba de embarazo que dio positivo, por lo que decidió repetirla para confirmar el resultado. Fue entonces cuando los médicos le informaron que tenía cuatro semanas de gestación.

Moca confiesa que su embarazo es riesgoso y no menciona quién es el padre

Moca, quien es llamada ‘La reina del moradito’, admitió en uno de sus videos de TikTok que su embarazo es de riesgo debido a los fuertes dolores interno que viene experimentando, lo que, según explicó, podría poner en peligro al bebé. Por ese motivo, detalló que los médicos le recetaron una serie de medicamentos como medida preventiva.

“Fui a la clínica, me revisaron, me hicieron chequeos y me dijeron que está bien. Pero, para prevenir que pase lo que tú ya sabes, me han dado medicamentos”, relató la tiktoker desde su habitación, quien estuvo acompañada por su familia: su madre ‘Ballena’, su hermana ‘Pequis’ y su expareja ‘Haybin’.

Además, afirmó que los medicamentos tuvieron un costo de S/124 y que logró adquirirlos gracias al apoyo económico de sus seguidoras, quienes le realizaron transferencias por Yape. Por otro lado, evito referirse al padre de su bebé y solo compartió un chat en el que Haybin le pide retomar su relación, mensajes que ella decidió no responder.

Usuarios no creen que Moca este embarazada

El anuncio de Moca de encontrarse embarazada fue muy celebrado y felicitado por sus seguidoras. Sin embargo, hubo un gran número de usuarios quienes no creen que la streamer esté esperando un hijo, y afirman que solo es show para facturar.

“¿Ustedes creen?”, “Próximo capítulo lo perdió, todo está calculado”, “Las personas le siguen creyendo”, “Acuérdense, pedirá yape y se aprovechará”, fueron algunos de los comentarios.