Sociedad

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Seal programó cortes de luz en Arequipa por trabajos de mantenimiento de redes y otros. Ante esta situación, recomendó a los ciudadanos tomar precauciones.

Camaná, condesuyo, entre otras zonas de Arequipa serán afectadas por el corte de luz programado por Seal.
Camaná, condesuyo, entre otras zonas de Arequipa serán afectadas por el corte de luz programado por Seal. | Foto: composición LR | Omar Neyra Andina difusión

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció que se llevarán a cabo cortes de luz en diferentes partes de Arequipa debido a los trabajos de mantenimiento y modernización de la red, con el fin de mejorar la calidad del servicio que utilizan los usuarios. Estos cortes están programados para el 16 y 17 de setiembre en diversos horarios.

Ante la interrupción del servicio eléctrico, los ciudadanos deberán de tomar precauciones, como contar con linternas y baterías, guardar alimentos no perecederos, desconectar los aparatos electrónicos y más. Cabe señalar que, las labores de Seal incluyen revisiones técnicas, el reemplazo de equipos y mejoras en la infraestructura eléctrica, con el propósito de evitar futuras fallas.

Arequipa: horarios y distritos afectados por corte de luz

Corte de luz 16 de setiembre

Camaná

  • Zona afectada: Urbanización del distrito de Camaná: La Deheza
  • Motivo: mantenimiento de redes en media tensión.
  • Horario de interrupción: 07.30 a. m. a 10. 30 a. m.
  • Circuito: 9 de noviembre desde CC- 400420
  • Subestaciones involucradas: 9086, 9087

Condesuyos

  • Zona afectada: Urbanizaciones del distrito de Andaray: Alto Perú, Andaray, Callalli, Casillo, Chilachila, Huaranguil, Huecche.
  • Motivo: Inserción de nueva subestación.
  • Horario de interrupción: 08.00 a. m. a 14.00 p. m.
  • Circuito: Ispacas desde REC- 600209.
  • Subestaciones involucradas: 6317,6318, 6319, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7272, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7435, 7436, 7439, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7980, 7982, 7983, 7986, 7987, 8620.

Corte de luz 17 de setiembre

Caylloma

  • Zona afectada: Urbanización del distrito de Coporaque.
  • Motivo: mantenimiento de redes en media tensión.
  • Horario de interrupción: 08.00 a. m. a 15.00 p. m.
  • Circuito: Callalli 22.9 desde SL 880006
  • Subestaciones involucradas: 7517, 7516, 7613

Camaná

  • Zona afectada: AA. HH. Jahuay, distrito de Mariscal Cáceres.
  • Motivo: modificación de armado de SED para instalación de trafomiz
  • Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 13.00 p. m.
  • Subestaciones involucradas: SED 9280.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios de Seal podrán consultar su recibo de luz por consumo actual y desde hasta cinco meses anteriores, a través de la página web oficial de la empresa. Además, pueden conocer información adicional sobre el servicio eléctrico por medio de las redes sociales. Estos son algunos pasos a seguir para revisar el recibo:

  • Ingresar al portal web en el siguiente enlace: Consulta Seal o utilizar el canal de WhatsApp habilitado.
  • Colocar el número de contrato en el espacio correspondiente y presionar la opción 'buscar'.
  • Acceder a la información de la última deuda y, en algunos casos, también a deudas anteriores.
  • Visualizar detalles como el consumo en kilovatios por hora, el periodo facturado, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento.
  • Comparar los gastos eléctricos de los últimos cinco meses.

