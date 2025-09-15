Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Camaná, condesuyo, entre otras zonas de Arequipa serán afectadas por el corte de luz programado por Seal. | Foto: composición LR | Omar Neyra Andina difusión

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció que se llevarán a cabo cortes de luz en diferentes partes de Arequipa debido a los trabajos de mantenimiento y modernización de la red, con el fin de mejorar la calidad del servicio que utilizan los usuarios. Estos cortes están programados para el 16 y 17 de setiembre en diversos horarios.

Ante la interrupción del servicio eléctrico, los ciudadanos deberán de tomar precauciones, como contar con linternas y baterías, guardar alimentos no perecederos, desconectar los aparatos electrónicos y más. Cabe señalar que, las labores de Seal incluyen revisiones técnicas, el reemplazo de equipos y mejoras en la infraestructura eléctrica, con el propósito de evitar futuras fallas.

Arequipa: horarios y distritos afectados por corte de luz

Corte de luz 16 de setiembre

Camaná

Zona afectada: Urbanización del distrito de Camaná: La Deheza

Motivo: mantenimiento de redes en media tensión.

Horario de interrupción : 07.30 a. m. a 10. 30 a. m.

: 07.30 a. m. a 10. 30 a. m. Circuito: 9 de noviembre desde CC- 400420

Subestaciones involucradas: 9086, 9087

Condesuyos

Zona afectada: Urbanizaciones del distrito de Andaray: Alto Perú, Andaray, Callalli, Casillo, Chilachila, Huaranguil, Huecche.

Motivo: Inserción de nueva subestación.

Horario de interrupción: 08.00 a. m. a 14.00 p. m.

Circuito: Ispacas desde REC- 600209.

Subestaciones involucradas: 6317,6318, 6319, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7272, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7435, 7436, 7439, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7980, 7982, 7983, 7986, 7987, 8620.

Corte de luz 17 de setiembre

Caylloma

Zona afectada: Urbanización del distrito de Coporaque.

Motivo: mantenimiento de redes en media tensión.

Horario de interrupción: 08.00 a. m. a 15.00 p. m.

Circuito: Callalli 22.9 desde SL 880006

Subestaciones involucradas: 7517, 7516, 7613

Camaná

Zona afectada: AA. HH. Jahuay, distrito de Mariscal Cáceres.

Motivo: modificación de armado de SED para instalación de trafomiz

Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 13.00 p. m.

Subestaciones involucradas: SED 9280.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios de Seal podrán consultar su recibo de luz por consumo actual y desde hasta cinco meses anteriores, a través de la página web oficial de la empresa. Además, pueden conocer información adicional sobre el servicio eléctrico por medio de las redes sociales. Estos son algunos pasos a seguir para revisar el recibo:

Ingresar al portal web en el siguiente enlace: Consulta Seal o utilizar el canal de WhatsApp habilitado.

Colocar el número de contrato en el espacio correspondiente y presionar la opción 'buscar'.

Acceder a la información de la última deuda y, en algunos casos, también a deudas anteriores.

Visualizar detalles como el consumo en kilovatios por hora, el periodo facturado, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento.

Comparar los gastos eléctricos de los últimos cinco meses.

