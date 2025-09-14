El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el volcán Sabancaya registró un incremento súbito y significativo en la actividad eruptiva y, por lo tanto, elevó el nivel de alerta volcánica a color naranja. Asimismo, advirtió la posible ocurrencia de explosiones que generen columnas eruptivas superiores a 2 km de altura y que ello afectaría distritos ubicados en el valle del Colca y zonas cercanas de Arequipa.

Además, informó que el 13 de setiembre se produjo una explosión que ocasionó una "columna eruptiva superior a 5 km sobre la cima del volcán, acompañada con descenso de flujos piroclásticos". Al respecto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el evento registrado "representa un aumento en la actividad volcánica que eleva la probabilidad de nuevas explosiones en el corto y mediano plazo".

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Geólogos revelan que el volcán más activo del Pacífico se prepara para entrar en erupción y creará un nuevo fondo marino

Indeci sobre posibles explosiones de volcán Sabancaya

El Indeci expuso que las explosiones del volcán Sabancaya dañaría los distritos del volcán del Colca y las áreas circundantes mediante la dispersión de la ceniza volcánica, según la información del IGP. Por su parte, el IGP informó que el personal del Centro Vulcanológico Nacional (Cenvul) acudió al cráter, subió más de 5960 m. s. n. m. y pudo monitorear, y alertar sobre las posibles erupciones volcánicas del Sabancaya, que se encuentra en erupción desde el 2016

"El nivel de alerta es naranja, debido a que el volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos", indicó el Cenvul.

Recomendaciones del IGP ante alerta volcánica

Implementar medidas de prevención de acuerdo con el nivel de alerta volcánica naranja vigente.

No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas

Mantenerse informado sobre la actividad volcánica del Sabancaya a través de los datos expuestos por el IGP a través de su página web.

Indeci tras incendio forestal en faldas del Misti

Un incendio forestal se registró la tarde del 13 de setiembre en Arequipa; sin embargo, el siniestro se intensificó durante la noche. Ante ello, el Indeci emitió una alerta de emergencia en los distritos de Chiguata, Miraflores, Mariano Melgar y Alto Selva Alegre, e instó a los ciudadanos a no acercarse a los lugares afectados mientras continúan los trabajos de control.

Según los reportes iniciales, el siniestro se inició alrededor de las 15.50 horas en los pastizales ubicados en la falda del volcán Misti. Hasta el momento, las autoridades no han informado si se registraron pérdidas humanas o daños materiales. Cabe señalar que, el Gobierno Regional de Arequipa y municipios locales coordinaron acciones con bomberos, personal de la Policía Nacional, serenazgo y de Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor) para contener la emergencia.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.