Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 9 y 10 de septiembre: consulta zonas afectadas y hasta qué hora
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que se realizarán cortes de energía eléctrica en Arequipa desde el 9 y 10 de septiembre debido a labores de mantenimiento. La suspensión del servicio no superará las 10 horas.
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) ha anunciado la implementación de cortes de electricidad programados en diversos distritos de Arequipa. Esta medida forma parte de las actividades de mantenimiento y fortalecimiento de las redes eléctricas. La empresa indicó que las interrupciones podrían extenderse hasta por 8 horas y afectarán a varias subestaciones de la región.
Por ello, Seal recomendó a los usuarios consultar con sus canales oficiales para conocer horarios y zonas afectadas, y solicitó a la población tomar las precauciones necesarias durante la relación de estos trabajos.
Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados
Corte de luz 9 de septiembre
Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel
- Motivo: Ejecución de pruebas eléctricas y puesta en servicio de dos bancos de reguladores de tensión de 12 MVA (Surita) y 8 MVA (Huaca)
- Zonas afectadas: Alto Mirador, Anchalo – Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martín, Santa Rosa, Secocha, Surita, Urasqui,
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:00 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 1284, 1823,5890, 5298, 5889, 3467
Distrito de Ocoña
- Motivo: Ejecución de pruebas eléctricas y puesta en servicio de dos bancos de reguladores de tensión de 12 MVA (Surita) y 8 MVA (Huaca)
- Zonas afectadas: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita.
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:00 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 1284, 1823,5890, 5298, 5889, 3467
Distrito de Río Grande
- Motivo: Ejecución de pruebas eléctricas y puesta en servicio de dos bancos de reguladores de tensión de 12 MVA (Surita) y 8 MVA (Huaca)
- Zonas afectadas: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San Jose, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino, Zona Industrial El Gran Chaparral.
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:00 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 1284, 1823,5890, 5298, 5889, 3467
Corte de luz 10 de septiembre
Distrito de Paucapata y Cerro Colorado
- Motivo: Cambio de tablero en mal estado reportado por emergencias.
- Zonas afectadas: Asoc. C.P. Los Portales de Chiguata y Asoc. APIAR
- Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 4440 y 3156
Distrito de Mollendo
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión.
- Zonas afectadas: Urbanizaciones del Distrito de Mollendo: Bellavista.
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 8084-8333
Distrito de Bella Unión y Acari
- Motivo: Subsanación de deficiencias del procedimiento 014.
- Zonas afectadas: Amato, Anexo de Chocavento, Ampliación El Molino, Anexo Ampliación Huaroto, Anexo La Joya, Cruz Pata, Sector Alto Chocavento, Upis Miraflores.
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 9842, 9671, 9670, 9815, 9416.
¿Cómo revisar el recibo de Seal?
Seal recordó a los usuarios que tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.
- Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
- Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
- Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
- También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
- Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.
Recomendaciones ante cortes de luz
Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:
- Carga previamente tus dispositivos móviles.
- Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
- Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
- Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad.
