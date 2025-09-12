Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas
La empresa SEAL programó cortes de electricidad en varios distritos de Arequipa este viernes 12 y domingo 14 de septiembre, con el fin de realizar trabajos de mantenimiento y reforzar la red eléctrica en la región.
Los vecinos de Arequipa deberán prepararse para dos nuevas interrupciones en el servicio eléctrico esta semana. La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) informó que el suministro será suspendido los días viernes 12 y domingo 14 de septiembre, en distintos distritos de la región, debido a trabajos de mantenimiento y modernización de la red.
De acuerdo con SEAL, estas acciones forman parte de un plan de prevención destinado a reforzar las líneas de transmisión y garantizar un servicio más seguro. Las labores incluirán revisiones técnicas, cambio de equipos y mejoras en la infraestructura que abastece a varias zonas urbanas y rurales.
Arequipa: horarios y distritos afectados por corte de luz
Corte de luz 12 de septiembre
Distrito de Acari
- Motivo: Subsanación de deficiencias
- Zonas afectadas: Amato, Urbanizaciones del Distrito de Bella Union: Ampliacion El Molino, Anexo Ampliacion Huaroto, Anexo Huaroto, Anexo La Joya, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, Upis Miraflores
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 9587, 9814, 9445, 9815, 9693, 9966, 9816, 9817, 9812, 9813, 9883, 9884, 9885, 9970, 9794, 9997, 9391, 9416
Distrito de Matarani
- Motivo: Mantenimiento de redes
- Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Islay: A.V. Matarani 2000 II Etapa, Alto Islay, Avis Taller Matarani 2000, Bello Horizonte, Las Brisas
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 8259, 8260, 8116, 8250, 8300, 8121, 8120, 8347, 8377, 8299, 8308, 8348, 8396, 8412, 8499, 8118, 8117, 8667
Distrito de Acari
- Motivo: Reforzamiento de redes
- Zonas afectadas: UPIS Cristo Rey de la Joya
- Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 3:30 p. m.
Corte de luz 14 de septiembre
Distrito de Selva Alegre
- Motivo: Mantenimiento de redes
- Zonas afectadas: Alto Selva Alegre Zona A-B-C, Apurimac, Asociación de Granjeros San Lazaro y Pequeños Industriales, Bella Esperanza, Bella Esperanza Ampliacion Zona A y B, C. Granja Viv. San Lazaro Zona A, El Gran Chaparral, El Mirador Primera y Segunda Etapa, Graficos Zona B, Huarangal, Independencia Zona A y B, Javier Heraud, Lealtad Democratica, Leones del Misti, Los Angeles del Misti, Los Jardines de Selva Alegre, Prog Municipal de Pequeña Industria, San Luis, Tres Balcones del Misti, Villa Asuncion, Villa Chachas, Villa Esperanza, Villa Independiente Zona A, Villa San Pablo, Villa Union, Villa Vitarte, Virgen de Chapi
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 1149, 1150, 1151, 1155, 1182, 1200, 1368, 1384, 1518, 1538, 1543, 1575, 1580, 1676, 1718, 1768, 1848, 1866, 1869, 1901, 2045, 2046, 2290, 2293, 2405, 2406, 2407, 2501, 2587, 2588, 2724, 2742, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3229, 3328, 3329, 3330, 3332, 3354, 3375, 3376, 3419, 3439, 3440, 3449, 3465, 3466, 3473, 3474, 3520, 3547, 3548, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3566, 3630, 3641, 3642, 3643, 3653, 3654, 3655, 3686, 3758, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3786, 3846, 3896, 3976, 4000, 4049, 4050, 4102, 4103, 4104, 4105, 4139, 4218, 4220, 4301, 4354, 4355, 4413, 4414, 4459, 4504, 4505, 4530, 4533, 4566, 4643, 4644, 4770, 4771, 4772, 4774, 4840, 4918, 4937, 4976, 5051, 5091, 5092, 5173, 5371, 5428, 5464, 5525, 5526, 5549, 5550, 5650, 5651, 5657, 5679, 5688, 5767, 5811, 5942, 10020, 10021, 10125.
Distrito de Miraflores
- Motivo: Mantenimiento de redes
- Zonas afectadas: A.H. Berlin, Alto Juan XXIII, Alto Misti, Buen Amanecer, Edificadores Misti, El Porvenir, El Salvador, Francisco Paulet Mostajo, Heroes del Pacifico, JUAN XXIII ZONA A y B, La Galaxia, La Galaxia III, Los Girasoles II, Los Girasoles Zona B, Los Incas, Los Jardines de Selva Alegre, Mateo Pumacahua, Nuevo Amanecer, Parque Artesanal, Prolongacion Goyeneche, San Francisco de Asis, Sto Blanco, Tomasa Tito Condemayta, Villa Arica, Villa Coyllorite
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 1149, 1150, 1151, 1155, 1182, 1200, 1368, 1384, 1518, 1538, 1543, 1575, 1580, 1676, 1718, 1768, 1848, 1866, 1869, 1901, 2045, 2046, 2290, 2293, 2405, 2406, 2407, 2501, 2587, 2588, 2724, 2742, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3229, 3328, 3329, 3330, 3332, 3354, 3375, 3376, 3419, 3439, 3440, 3449, 3465, 3466, 3473, 3474, 3520, 3547, 3548, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3566, 3630, 3641, 3642, 3643, 3653, 3654, 3655, 3686, 3758, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3786, 3846, 3896, 3976, 4000, 4049, 4050, 4102, 4103, 4104, 4105, 4139, 4218, 4220, 4301, 4354, 4355, 4413, 4414, 4459, 4504, 4505, 4530, 4533, 4566, 4643, 4644, 4770, 4771, 4772, 4774, 4840, 4918, 4937, 4976, 5051, 5091, 5092, 5173, 5371, 5428, 5464, 5525, 5526, 5549, 5550, 5650, 5651, 5657, 5679, 5688, 5767, 5811, 5942, 10020, 10021, 10125
Distrito de Mariano Melgar
- Motivo: Mantenimiento de redes
- Zonas afectadas: A. H. Berlin II, A.H. Berlin, El Mirador Zona I-II-III, Pequeños Talleres Sr. de Los Milagros Zona IV, Pueblo Libre, San Francisco de Asis
- Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
- Subestaciones involucradas (SED): 1149, 1150, 1151, 1155, 1182, 1200, 1368, 1384, 1518, 1538, 1543, 1575, 1580, 1676, 1718, 1768, 1848, 1866, 1869, 1901, 2045, 2046, 2290, 2293, 2405, 2406, 2407, 2501, 2587, 2588, 2724, 2742, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3229, 3328, 3329, 3330, 3332, 3354, 3375, 3376, 3419, 3439, 3440, 3449, 3465, 3466, 3473, 3474, 3520, 3547, 3548, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3566, 3630, 3641, 3642, 3643, 3653, 3654, 3655, 3686, 3758, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3786, 3846, 3896, 3976, 4000, 4049, 4050, 4102, 4103, 4104, 4105, 4139, 4218, 4220, 4301, 4354, 4355, 4413, 4414, 4459, 4504, 4505, 4530, 4533, 4566, 4643, 4644, 4770, 4771, 4772, 4774, 4840, 4918, 4937, 4976, 5051, 5091, 5092, 5173, 5371, 5428, 5464, 5525, 5526, 5549, 5550, 5650, 5651, 5657, 5679, 5688, 5767, 5811, 5942, 10020, 10021, 10125.
¿Cómo revisar el recibo de Seal?
Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.
- Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
- Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
- Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
- También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
- Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.