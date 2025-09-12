Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Los vecinos de Arequipa deberán prepararse para dos nuevas interrupciones en el servicio eléctrico esta semana. La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) informó que el suministro será suspendido los días viernes 12 y domingo 14 de septiembre, en distintos distritos de la región, debido a trabajos de mantenimiento y modernización de la red.

De acuerdo con SEAL, estas acciones forman parte de un plan de prevención destinado a reforzar las líneas de transmisión y garantizar un servicio más seguro. Las labores incluirán revisiones técnicas, cambio de equipos y mejoras en la infraestructura que abastece a varias zonas urbanas y rurales.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Arequipa: horarios y distritos afectados por corte de luz

Corte de luz 12 de septiembre

Distrito de Acari

Motivo: Subsanación de deficiencias

Zonas afectadas: Amato, Urbanizaciones del Distrito de Bella Union: Ampliacion El Molino, Anexo Ampliacion Huaroto, Anexo Huaroto, Anexo La Joya, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, Upis Miraflores

Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 9587, 9814, 9445, 9815, 9693, 9966, 9816, 9817, 9812, 9813, 9883, 9884, 9885, 9970, 9794, 9997, 9391, 9416

Distrito de Matarani

Motivo: Mantenimiento de redes

Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Islay: A.V. Matarani 2000 II Etapa, Alto Islay, Avis Taller Matarani 2000, Bello Horizonte, Las Brisas

Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 8259, 8260, 8116, 8250, 8300, 8121, 8120, 8347, 8377, 8299, 8308, 8348, 8396, 8412, 8499, 8118, 8117, 8667

Distrito de Acari

Motivo: Reforzamiento de redes

Zonas afectadas: UPIS Cristo Rey de la Joya

Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 3:30 p. m.

Corte de luz 14 de septiembre

Distrito de Selva Alegre

Motivo: Mantenimiento de redes

Zonas afectadas: Alto Selva Alegre Zona A-B-C, Apurimac, Asociación de Granjeros San Lazaro y Pequeños Industriales, Bella Esperanza, Bella Esperanza Ampliacion Zona A y B, C. Granja Viv. San Lazaro Zona A, El Gran Chaparral, El Mirador Primera y Segunda Etapa, Graficos Zona B, Huarangal, Independencia Zona A y B, Javier Heraud, Lealtad Democratica, Leones del Misti, Los Angeles del Misti, Los Jardines de Selva Alegre, Prog Municipal de Pequeña Industria, San Luis, Tres Balcones del Misti, Villa Asuncion, Villa Chachas, Villa Esperanza, Villa Independiente Zona A, Villa San Pablo, Villa Union, Villa Vitarte, Virgen de Chapi

Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 1149, 1150, 1151, 1155, 1182, 1200, 1368, 1384, 1518, 1538, 1543, 1575, 1580, 1676, 1718, 1768, 1848, 1866, 1869, 1901, 2045, 2046, 2290, 2293, 2405, 2406, 2407, 2501, 2587, 2588, 2724, 2742, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3229, 3328, 3329, 3330, 3332, 3354, 3375, 3376, 3419, 3439, 3440, 3449, 3465, 3466, 3473, 3474, 3520, 3547, 3548, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3566, 3630, 3641, 3642, 3643, 3653, 3654, 3655, 3686, 3758, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3786, 3846, 3896, 3976, 4000, 4049, 4050, 4102, 4103, 4104, 4105, 4139, 4218, 4220, 4301, 4354, 4355, 4413, 4414, 4459, 4504, 4505, 4530, 4533, 4566, 4643, 4644, 4770, 4771, 4772, 4774, 4840, 4918, 4937, 4976, 5051, 5091, 5092, 5173, 5371, 5428, 5464, 5525, 5526, 5549, 5550, 5650, 5651, 5657, 5679, 5688, 5767, 5811, 5942, 10020, 10021, 10125.

Distrito de Miraflores

Motivo: Mantenimiento de redes

Zonas afectadas: A.H. Berlin, Alto Juan XXIII, Alto Misti, Buen Amanecer, Edificadores Misti, El Porvenir, El Salvador, Francisco Paulet Mostajo, Heroes del Pacifico, JUAN XXIII ZONA A y B, La Galaxia, La Galaxia III, Los Girasoles II, Los Girasoles Zona B, Los Incas, Los Jardines de Selva Alegre, Mateo Pumacahua, Nuevo Amanecer, Parque Artesanal, Prolongacion Goyeneche, San Francisco de Asis, Sto Blanco, Tomasa Tito Condemayta, Villa Arica, Villa Coyllorite

Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 1149, 1150, 1151, 1155, 1182, 1200, 1368, 1384, 1518, 1538, 1543, 1575, 1580, 1676, 1718, 1768, 1848, 1866, 1869, 1901, 2045, 2046, 2290, 2293, 2405, 2406, 2407, 2501, 2587, 2588, 2724, 2742, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3229, 3328, 3329, 3330, 3332, 3354, 3375, 3376, 3419, 3439, 3440, 3449, 3465, 3466, 3473, 3474, 3520, 3547, 3548, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3566, 3630, 3641, 3642, 3643, 3653, 3654, 3655, 3686, 3758, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3786, 3846, 3896, 3976, 4000, 4049, 4050, 4102, 4103, 4104, 4105, 4139, 4218, 4220, 4301, 4354, 4355, 4413, 4414, 4459, 4504, 4505, 4530, 4533, 4566, 4643, 4644, 4770, 4771, 4772, 4774, 4840, 4918, 4937, 4976, 5051, 5091, 5092, 5173, 5371, 5428, 5464, 5525, 5526, 5549, 5550, 5650, 5651, 5657, 5679, 5688, 5767, 5811, 5942, 10020, 10021, 10125

Distrito de Mariano Melgar

Motivo: Mantenimiento de redes

Zonas afectadas: A. H. Berlin II, A.H. Berlin, El Mirador Zona I-II-III, Pequeños Talleres Sr. de Los Milagros Zona IV, Pueblo Libre, San Francisco de Asis

Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 1149, 1150, 1151, 1155, 1182, 1200, 1368, 1384, 1518, 1538, 1543, 1575, 1580, 1676, 1718, 1768, 1848, 1866, 1869, 1901, 2045, 2046, 2290, 2293, 2405, 2406, 2407, 2501, 2587, 2588, 2724, 2742, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3229, 3328, 3329, 3330, 3332, 3354, 3375, 3376, 3419, 3439, 3440, 3449, 3465, 3466, 3473, 3474, 3520, 3547, 3548, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3566, 3630, 3641, 3642, 3643, 3653, 3654, 3655, 3686, 3758, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3786, 3846, 3896, 3976, 4000, 4049, 4050, 4102, 4103, 4104, 4105, 4139, 4218, 4220, 4301, 4354, 4355, 4413, 4414, 4459, 4504, 4505, 4530, 4533, 4566, 4643, 4644, 4770, 4771, 4772, 4774, 4840, 4918, 4937, 4976, 5051, 5091, 5092, 5173, 5371, 5428, 5464, 5525, 5526, 5549, 5550, 5650, 5651, 5657, 5679, 5688, 5767, 5811, 5942, 10020, 10021, 10125.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.