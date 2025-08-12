De acuerdo con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar), se realizarán cortes programados del servicio de agua potable en la ciudad desde el martes 13 hasta el lunes 18 de agosto. En algunas zonas, los trabajos de mantenimiento tomarán hasta 5 horas. Cabe resaltar que la medida tiene como objetivo asegurar la calidad del agua y evitar riesgos en enfermedades asociadas el consumo sin el adecuado cuidado.

La última actualización de Sedapar precisa que los distritos afectados serán Mariano Melgar y Cerro Colorado, pues se tiene planificada la interrupción para el mantenimiento del servicio. Por este motivo, se recomendó a todos los vecinos tomar precauciones y almacenar agua potable con antelación para no tener problemas las horas en las que el servicio se suspenda.

Sedapar: ¿qué distritos serán afectados por el corte de agua?

La interrupción del servicio de agua en Arequipa afectará a diversos distritos de la región, desde el cono norte hasta el sur. Sedapar informó con anticipación sobre esta medida para que la ciudadanía pueda prepararse y tomar las previsiones necesarias.

Corte de agua 13 de agosto

Mariano Melgar

Motivo: Ejecución de empalme.

Zonas afectadas: Todos nuestros usuarios del Sector R-10 en Mariano Melgar

Horario afectado: Desde las 08:00 del 13/08/2025 hasta las 13:00 del 13/08/2025

Corte de agua 14 de agosto

Cerro Colorado

Motivo: Ejecución de empalme.

Zonas afectadas: Urb. Teresa de Jesús.

Horario afectado: Desde las 08:00 del 14/08/2025 hasta las 12:30 del 14/08/2025.

Corte de agua 18 de agosto

Motivo: Ejecución de empalme.

Zonas afectadas: Usuarios del Sector N-49A. A.H. Ampliación Alto Cenepa. Asoc. Viv. Héroes del Cenepa Zona - 15, Zona - 16, Zona - 17, Zona - 18.

Horario afectado: Desde las 08:00 del 18/08/2025 hasta las 13:00 del 18/08/2025.

¿Cómo pagar el recibo de Sedapar en Arequipa?

Los usuarios que deseen pagar su recibo de Sedapar pueden realizarlo de forma presencial u online. Aquí te explicamos el proceso.

Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.

si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

¿Cómo comunicarse con Sedapar?

Los clientes de Sedapar pueden comunicarse, para resolver sus consultas y solicitudes, a través de la línea telefónica 054 606161 durante las 24 horas del día. La petición del usuario será atendida y, si fuera necesario, derivada al área correspondiente para una posterior respuesta.

