Corte de agua en Lima por más de 12 horas: distritos y horarios afectados anunciados por Sedapal
Sedapal anunció la suspensión del servicio en diversos distritos de Lima Norte y Lima Este. El corte de agua se extiende hasta por 12 horas, por lo que la entidad sugirió tomar las previsiones del caso.
- Impactante accidente en Chimbote: un policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta
- Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado cortes de agua en diversos distritos de Lima por un periodo de hasta 12 horas. La interrupción del suministro afectará a Lima Este, Norte y Sur, principalmente, debido a trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio de agua potable.
Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las previsiones del caso ante la interrupción prolongada del recurso hídrico. Distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia y Los Olivos serán afectados en diversas zonas y horarios específicos desde este martes 16 de septiembre por limpieza y mantenimiento en la red.
TE RECOMENDAMOS
Sin Guión | Phillip Butters en LR
PUEDES VER: Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders
Corte de agua en Lima: distritos y horarios, según Sedapal
Martes 16 de septiembre
San Juan de Lurigancho
- Motivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Sector 418; Urbanización y AA. HH. 10 De febrero; Urbanización y AA. HH. Bayovar Ampl. Sect. Balcón De Bayóvar; Urbanización y AA. HH. Bayóvar Ampl. Sect. José Sabogal; Urbanización y A. HH. Gran Mariscal Ramón Castilla; Urbanización y AA. HH. Los Amautas; Urbanización y AA. HH. Monitor Huáscar
- Horario de reestablecimiento: martes 16 de septiembre a las 3 p. m.
Independencia
- Motivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH. Belen; Urbanización y AA. HH. Mayo, 6 DE; Urbanización y AA. HH. Virgen Del Carmen I; Urbanización y U. Pop. Tahuantinsuyo
- Horario de reestablecimiento: martes 16 de septiembre a las 3 p. m.
Ate
- Motivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urbanización y Asoc. Milagro De Mayo
- Horario de reestablecimiento: martes 16 de septiembre a las 3 p. m.
Villa El Salvador
- Motivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH. Balcones De Villa; Urbanizacion y AA. HH. Señor De Los Milagros; Urbanización y AA. HH. Terrazas De Villa; Urbanización y AA. HH. Torres De Melgar; Urbanización y AA. HH. Unión Y Paz; Urbanizacion y AA. HH. Villa Victoria; Urbanización y P. J. Altos De Manuel Scorza
- Horario de reestablecimiento: martes 16 de septiembre a las 3 p. m.
PUEDES VER: 'Loco Joe', el criminal que controla las extorsiones de Lima Norte desde Brasil y se burla del 'Monstruo' tras su debilitamiento
Miércoles 17 de septiembre
San Martín de Porres
- Motivo: mantenimiento de válvula
- Zonas afectadas: Sector 207; Sector 208; Sector 209; Sector 210
- Horario de reestablecimiento: miércoles 17 de septiembre a las 8 p. m.
El Agustino
- Motivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urbanización y Asoc. Alpes; Urbanización y Asoc. Encalada y Las Salinas; Urbanización Pradera De Santa Anita segunda etapa; Urbanización Pradera De Santa Anita
- Horario de reestablecimiento: miércoles 17 de septiembre a las 6.50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH.13 de octubre; Urbanización y AA. HH. Los Amautas; Urbanización y Agrup. Alfonso Ugarte; Urbanización y Agrup. Fam. Virgen Del Carmen; Urbanización y Agrup. Lourdes Camones Muñoz; Urbanización y Agrup. Santa Cruz De Vista Alegre; Urbanización y Agrup. Siglo XXI; Urbanización y Agrup. Virgen Del Carmen; Urbanización y P. J. San Salvador
- Horario de reestablecimiento: miércoles 17 de septiembre a las 3 p. m.
Los Olivos
- Motivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urbanizacion y C. H. Carlos Cueto Fernandini primera etapa; Urbanización y C. H. Carlos Cueto Fernandini, segunda etapa; Urbanización Parque El Naranjal primera etapa.; Urbanización Previ; Urbanización Villa Del Norte
- Horario de reestablecimiento: miércoles 17 de septiembre a las 3 p. m.
Jueves 18 de septiembre
San Martín de Porres
- Motivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH. Santa Cruz Del Norte; Urbanización y APV Los Alcanfores De Naranjal; Urbanización y APV Casa Blanca; Urbanización y APV Los Nogales de San Diego primera y segunda etapa; Urbanizaci+on y APV Los Nogales De San Diego; Urbanización y APV San Miguel; Urbanización y APV San Miguel Arcangel; Urbanización y APV San Pedro Chuquitanta; Urbanización y APV Villa Merlin; Urbanización y P. V. Corazón De Jesús; Urbanización y P. V. El Rosal II; Urbanización y P. V. Las Flores De Chuquitanta; Urbanización y P. V. Las Golondrinas; Urbanización y P. V. La Virreyna; Urbanización y P. V. Las Poncianas I Etapa; Urbanizacion y P. V. Los Nogales III Etapa; Urbanización y P. V. Los Portales De Monterrey II; Urbanización y P. V. Praderas De Naranjal IV Etapa; Urbanización y P. V. Residencial Atlanta; Urbanización y P. V. Residencial El Buen Jesús; Urbanización y P. V. Residencial El Rosal II; Urbanización y P. V. Residencial La Florida II Etapa; Urbanización y P. V. Residencial La Perla II Etapa; Urbanización y P. V. Residencial La Planicie; Urbanización y P. V. Residencial Monterrico; Urbanización y P. V. Residencial Uranio I; Urbanización y P. V. Santa Bárbara; Urbanización y P. V. Urb. Resid. La Paz; Urbanización y P. V. Valle Azul De San Diego I Etapa; Urbanización y P. V. Valle Azul De San Diego II Etapa; Urbanización y P. V. Villa Horizonte De San Diego; Urbanización y P. V. Villa Juanita; Urbanización y P. V. Virgen De Cocharcas I Etapa; Urbanización y P. V. Virgen De Cocharcas III; Urbanización y P. V. Virgen Del Rosario; Urbanización y P. V. Virgen Del Rosario I Etapa
- Horario de reestablecimiento: jueves 18 de septiembre a las 3 p. m.
Ate
- otivo: limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH. Los Alizos De Amauta; Urbanización y AA. HH. El Amauta Zona A; Urbanización y AA. HH. El Amauta Zona B; Urbanización y AA. HH. Amigos De La Paz; Urbanización y AA. HH. Espinoza, Maria Jesús; Urbanización y AA. HH. La Estrella; Urbanización y AA. HH. Heraud primera etapa, Javier; Urbanización y AA. HH. Javier Heraud segunda etapa; Urbanizaci+on y AA. HH. Inmaculada Concepción; Urbanizacioón y AA. HH. 28 de junio; Urbanización y a AA. HH. Nuevo Amanecer; Urbanización y AA. HH. Los Progresistas De Ate Zona A; Urbanización y AA. HH. Los Progresistas De Ate Zona B; Urbanización y AA. HH. Los Progresistas de Ate Zona C; Urbanización y AA. HH. Los Progresistas de Ate; Urbanización y Asoc. Alto Monterrey; Urbanización y Asoc. Los Amigos de La Paz; Urbanización y Asoc. de Viv. Las Lomas De Amauta B; Urbanización y Asoc. Hijos De Amauta Zona A; Urbanizacón y Asoc. Los Hijos de Collanac Sr. De Muruhuay, Esq. Pierola; Urbanización y Asoc. Los Jardines de Ate, ex Longueras; Urbanización y Asoc. Los Jardines de Noe; Urbanización y Asoc. Jesús De Nazareth; Urbanización y Asoc. El Milagro de Mayo; Urbanización y Asoc. Los Triunfadores; Urbanización y P. V. Resid. Las Américas
- Horario de reestablecimiento: jueves 18 de septiembre a las 3 p. m.
Para conocer más detalles sobre las interrupciones del servicio de agua en Lima y Callao, Sedapal pone a disposición su mapa interactivo AQUÍ.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.