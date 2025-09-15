HOYSuscripcion LR Focus

Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Sociedad

Corte de agua en Lima por más de 12 horas: distritos y horarios afectados anunciados por Sedapal

Sedapal anunció la suspensión del servicio en diversos distritos de Lima Norte y Lima Este. El corte de agua se extiende hasta por 12 horas, por lo que la entidad sugirió tomar las previsiones del caso.

Sedapal anuncia la programación de cortes de agua en Lima Metropolitana.
Sedapal anuncia la programación de cortes de agua en Lima Metropolitana. | Difusión | Composición de Jazmin Ceras/La República

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado cortes de agua en diversos distritos de Lima por un periodo de hasta 12 horas. La interrupción del suministro afectará a Lima Este, Norte y Sur, principalmente, debido a trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio de agua potable.

Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las previsiones del caso ante la interrupción prolongada del recurso hídrico. Distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia y Los Olivos serán afectados en diversas zonas y horarios específicos desde este martes 16 de septiembre por limpieza y mantenimiento en la red.

Corte de agua en Lima: distritos y horarios, según Sedapal

Martes 16 de septiembre

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Sector 418; Urbanización y AA. HH. 10 De febrero; Urbanización y AA. HH. Bayovar Ampl. Sect. Balcón De Bayóvar; Urbanización y AA. HH. Bayóvar Ampl. Sect. José Sabogal; Urbanización y A. HH. Gran Mariscal Ramón Castilla; Urbanización y AA. HH. Los Amautas; Urbanización y AA. HH. Monitor Huáscar
  • Horario de reestablecimiento: martes 16 de septiembre a las 3 p. m.

Independencia

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH. Belen; Urbanización y AA. HH. Mayo, 6 DE; Urbanización y AA. HH. Virgen Del Carmen I; Urbanización y U. Pop. Tahuantinsuyo
  • Horario de reestablecimiento: martes 16 de septiembre a las 3 p. m.

Ate

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Urbanización y Asoc. Milagro De Mayo
  • Horario de reestablecimiento: martes 16 de septiembre a las 3 p. m.

Villa El Salvador

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH. Balcones De Villa; Urbanizacion y AA. HH. Señor De Los Milagros; Urbanización y AA. HH. Terrazas De Villa; Urbanización y AA. HH. Torres De Melgar; Urbanización y AA. HH. Unión Y Paz; Urbanizacion y AA. HH. Villa Victoria; Urbanización y P. J. Altos De Manuel Scorza
  • Horario de reestablecimiento: martes 16 de septiembre a las 3 p. m.

Miércoles 17 de septiembre

San Martín de Porres

  • Motivo: mantenimiento de válvula
  • Zonas afectadas: Sector 207; Sector 208; Sector 209; Sector 210
  • Horario de reestablecimiento: miércoles 17 de septiembre a las 8 p. m.

El Agustino

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Urbanización y Asoc. Alpes; Urbanización y Asoc. Encalada y Las Salinas; Urbanización Pradera De Santa Anita segunda etapa; Urbanización Pradera De Santa Anita
  • Horario de reestablecimiento: miércoles 17 de septiembre a las 6.50 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH.13 de octubre; Urbanización y AA. HH. Los Amautas; Urbanización y Agrup. Alfonso Ugarte; Urbanización y Agrup. Fam. Virgen Del Carmen; Urbanización y Agrup. Lourdes Camones Muñoz; Urbanización y Agrup. Santa Cruz De Vista Alegre; Urbanización y Agrup. Siglo XXI; Urbanización y Agrup. Virgen Del Carmen; Urbanización y P. J. San Salvador
  • Horario de reestablecimiento: miércoles 17 de septiembre a las 3 p. m.

Los Olivos

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Urbanizacion y C. H. Carlos Cueto Fernandini primera etapa; Urbanización y C. H. Carlos Cueto Fernandini, segunda etapa; Urbanización Parque El Naranjal primera etapa.; Urbanización Previ; Urbanización Villa Del Norte
  • Horario de reestablecimiento: miércoles 17 de septiembre a las 3 p. m.

Jueves 18 de septiembre

San Martín de Porres

  • Motivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH. Santa Cruz Del Norte; Urbanización y APV Los Alcanfores De Naranjal; Urbanización y APV Casa Blanca; Urbanización y APV Los Nogales de San Diego primera y segunda etapa; Urbanizaci+on y APV Los Nogales De San Diego; Urbanización y APV San Miguel; Urbanización y APV San Miguel Arcangel; Urbanización y APV San Pedro Chuquitanta; Urbanización y APV Villa Merlin; Urbanización y P. V. Corazón De Jesús; Urbanización y P. V. El Rosal II; Urbanización y P. V. Las Flores De Chuquitanta; Urbanización y P. V. Las Golondrinas; Urbanización y P. V. La Virreyna; Urbanización y P. V. Las Poncianas I Etapa; Urbanizacion y P. V. Los Nogales III Etapa; Urbanización y P. V. Los Portales De Monterrey II; Urbanización y P. V. Praderas De Naranjal IV Etapa; Urbanización y P. V. Residencial Atlanta; Urbanización y P. V. Residencial El Buen Jesús; Urbanización y P. V. Residencial El Rosal II; Urbanización y P. V. Residencial La Florida II Etapa; Urbanización y P. V. Residencial La Perla II Etapa; Urbanización y P. V. Residencial La Planicie; Urbanización y P. V. Residencial Monterrico; Urbanización y P. V. Residencial Uranio I; Urbanización y P. V. Santa Bárbara; Urbanización y P. V. Urb. Resid. La Paz; Urbanización y P. V. Valle Azul De San Diego I Etapa; Urbanización y P. V. Valle Azul De San Diego II Etapa; Urbanización y P. V. Villa Horizonte De San Diego; Urbanización y P. V. Villa Juanita; Urbanización y P. V. Virgen De Cocharcas I Etapa; Urbanización y P. V. Virgen De Cocharcas III; Urbanización y P. V. Virgen Del Rosario; Urbanización y P. V. Virgen Del Rosario I Etapa
  • Horario de reestablecimiento: jueves 18 de septiembre a las 3 p. m.

Ate

  • otivo: limpieza de reservorio
  • Zonas afectadas: Urbanización y AA. HH. Los Alizos De Amauta; Urbanización y AA. HH. El Amauta Zona A; Urbanización y AA. HH. El Amauta Zona B; Urbanización y AA. HH. Amigos De La Paz; Urbanización y AA. HH. Espinoza, Maria Jesús; Urbanización y AA. HH. La Estrella; Urbanización y AA. HH. Heraud primera etapa, Javier; Urbanización y AA. HH. Javier Heraud segunda etapa; Urbanizaci+on y AA. HH. Inmaculada Concepción; Urbanizacioón y AA. HH. 28 de junio; Urbanización y a AA. HH. Nuevo Amanecer; Urbanización y AA. HH. Los Progresistas De Ate Zona A; Urbanización y AA. HH. Los Progresistas De Ate Zona B; Urbanización y AA. HH. Los Progresistas de Ate Zona C; Urbanización y AA. HH. Los Progresistas de Ate; Urbanización y Asoc. Alto Monterrey; Urbanización y Asoc. Los Amigos de La Paz; Urbanización y Asoc. de Viv. Las Lomas De Amauta B; Urbanización y Asoc. Hijos De Amauta Zona A; Urbanizacón y Asoc. Los Hijos de Collanac Sr. De Muruhuay, Esq. Pierola; Urbanización y Asoc. Los Jardines de Ate, ex Longueras; Urbanización y Asoc. Los Jardines de Noe; Urbanización y Asoc. Jesús De Nazareth; Urbanización y Asoc. El Milagro de Mayo; Urbanización y Asoc. Los Triunfadores; Urbanización y P. V. Resid. Las Américas
  • Horario de reestablecimiento: jueves 18 de septiembre a las 3 p. m.

Para conocer más detalles sobre las interrupciones del servicio de agua en Lima y Callao, Sedapal pone a disposición su mapa interactivo AQUÍ.

