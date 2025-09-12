Sedapal anuncia cortes de agua en Lima para este 12 y 13 de setiembre | Composición LR | Agencia Andina

Sedapal, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, anunció, mediante sus plataformas oficiales, la suspensión temporal del suministro de agua en distintos distritos de Lima Metropolitana y Callao los días 12 y 13 de septiembre. Los cortes responden a trabajos de mantenimiento enfocados en mejorar la calidad del servicio, corregir problemas de baja presión y realizar la limpieza de los reservorios.

La institución indicó que la suspensión del servicio podría prolongarse hasta por 12 horas, por lo que exhortó a los vecinos a tomar medidas preventivas, como almacenar agua con anticipación, para minimizar las molestias durante el corte.

¿Dónde habrá corte de agua hoy 12 de septiembre?

Villa El Salvador

Motivo : Fuga en toma de conexión

Áreas afectadas : Sector 318. Asoc. de Viv. Técnicos y Sub Oficiales Santa Beatriz de Villa. Cuadrante: Av. Algarrobos, Av. 1 de Mayo, Av. Antigua Panamericana Sur, Av. Mateo Pumacahua.

: Sector 318. Asoc. de Viv. Técnicos y Sub Oficiales Santa Beatriz de Villa. Cuadrante: Av. Algarrobos, Av. 1 de Mayo, Av. Antigua Panamericana Sur, Av. Mateo Pumacahua. Fecha y hora de inicio : Viernes 12 de setiembre, 7:11 a.m.

: Viernes 12 de setiembre, 7:11 a.m. Fecha y hora de restablecimiento: Viernes 12 de setiembre, 3:00 p.m.

San Juan de Lurigancho

Motivo : Fuga en toma de conexión

Áreas afectadas : Sector 413. A.H. Prolongación El Rosal, Sector Vista Alegre - Huáscar, AF Mano de Dios III etapa. Cuadrante: A.H. Mano de Dios II etapa, Sector 12 de Diciembre, A.H. El Rosal Ampliac, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, AV Señor de los Milagros, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad Sector D. A.H. Alto El Rosal, A.H. Mano de Dios, Urbanización A.H. P.I. Confraternidad Sect. 12 de Diciembre, Urbanización A.H. Proyecto Integración Confraternidad, Urbanización Agru. El Mirador del Futuro, Urbanización Agru. Roca Fuerte.

: Sector 413. A.H. Prolongación El Rosal, Sector Vista Alegre - Huáscar, AF Mano de Dios III etapa. Cuadrante: A.H. Mano de Dios II etapa, Sector 12 de Diciembre, A.H. El Rosal Ampliac, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, AV Señor de los Milagros, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad Sector D. A.H. Alto El Rosal, A.H. Mano de Dios, Urbanización A.H. P.I. Confraternidad Sect. 12 de Diciembre, Urbanización A.H. Proyecto Integración Confraternidad, Urbanización Agru. El Mirador del Futuro, Urbanización Agru. Roca Fuerte. Fecha y hora de inicio : Viernes 12 de setiembre, 1:00 p.m.

: Viernes 12 de setiembre, 1:00 p.m. Fecha y hora de restablecimiento: Viernes 12 de setiembre, 10:00 p.m.

La Molina

Motivo : Limpieza de Reservorio

Áreas afectadas : Sector 196. Urb. Sol de La Molina I y II Etapa, Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III Etapa, Urb. El Mástil de La Laguna. Cuadrante: Av. Elías Aparicio, Av. El Lindero, Av. La Molina, Av. Laguna Grande.

: Sector 196. Urb. Sol de La Molina I y II Etapa, Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III Etapa, Urb. El Mástil de La Laguna. Cuadrante: Av. Elías Aparicio, Av. El Lindero, Av. La Molina, Av. Laguna Grande. Fecha y hora de inicio : Viernes 12 de setiembre, 1:00 p.m.

: Viernes 12 de setiembre, 1:00 p.m. Fecha y hora de restablecimiento: Viernes 12 de setiembre, 11:50 p.m.

Los Olivos

Motivo : Limpieza de Reservorio

Áreas afectadas : Sector 83. APV. América, APV. La Esperanza, APV. Los Olivos, APV. Residencial Los Olivos, APV. Suiza Peruana, Asociación de Vivienda Los Tulipanes, Asociación Los Parques de Villa Sol, Urb. Peregrinos del Señor, Urb. El Tumbo, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa del Norte 2da, 3ra y 4ta Etapa, Urb. Villa Sol IV Etapa, Programa de Vivienda Los Olivos.

: Sector 83. APV. América, APV. La Esperanza, APV. Los Olivos, APV. Residencial Los Olivos, APV. Suiza Peruana, Asociación de Vivienda Los Tulipanes, Asociación Los Parques de Villa Sol, Urb. Peregrinos del Señor, Urb. El Tumbo, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa del Norte 2da, 3ra y 4ta Etapa, Urb. Villa Sol IV Etapa, Programa de Vivienda Los Olivos. Fecha y hora de inicio : Viernes 12 de setiembre, 12:00 m.

: Viernes 12 de setiembre, 12:00 m. Fecha y hora de restablecimiento: Viernes 12 de setiembre, 8:00 p.m.

Santa Anita

Motivo : Limpieza de Reservorio

Áreas afectadas : Sector 77. APV. Coop. Virgen de las Nieves, A.A.H.H. Terrazas de Santa Anita, A.H. Los Eucaliptos, A.H. Las Malvinas, A.H. Vista Alegre, A.H. Cristo Rey, A.A.H.H. Terrazas de Perales, A.A.H.H. Los Hijos de Perales, Coop. Manuel Correa, Coop. Santa Rosa de Quives, Urb. La Achirana I Etapa, P.J.J. Los Perales.

: Sector 77. APV. Coop. Virgen de las Nieves, A.A.H.H. Terrazas de Santa Anita, A.H. Los Eucaliptos, A.H. Las Malvinas, A.H. Vista Alegre, A.H. Cristo Rey, A.A.H.H. Terrazas de Perales, A.A.H.H. Los Hijos de Perales, Coop. Manuel Correa, Coop. Santa Rosa de Quives, Urb. La Achirana I Etapa, P.J.J. Los Perales. Fecha y hora de inicio : Viernes 12 de setiembre, 8:00 a.m.

: Viernes 12 de setiembre, 8:00 a.m. Fecha y hora de restablecimiento: Viernes 12 de setiembre, 8:00 p.m.

Lurín

Motivo : Limpieza de Reservorio

Áreas afectadas : Sector 459. P. J. Julio C. Tello

: Sector 459. P. J. Julio C. Tello Fecha y hora de inicio : Viernes 12 de setiembre, 8:00 a.m.

: Viernes 12 de setiembre, 8:00 a.m. Fecha y hora de restablecimiento: Viernes 12 de setiembre, 8:00 p.m.

¿Dónde habrá corte de agua este 13 de septiembre?

Ate

Motivo : Limpieza de Reservorio

Áreas afectadas : Sector 151. A.H. Huaycán zona T UCV 219 - 220 - 221 - 222 - 223. A.H. Huaycán zona S UCV 208 - 210 - 215 - 218

: Sector 151. A.H. Huaycán zona T UCV 219 - 220 - 221 - 222 - 223. A.H. Huaycán zona S UCV 208 - 210 - 215 - 218 Fecha y hora de inicio : Sábado 13 de setiembre, 8:00 a.m.

: Sábado 13 de setiembre, 8:00 a.m. Fecha y hora de restablecimiento: Sábado13 de setiembre , 11:50 p.m.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

