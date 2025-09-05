HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Lima hoy: consulta por horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Sedapal anunció los cortes de agua programados para los distritos de Lima y Callao por trabajos de mantenimiento. Por ello, habrá una interrupción prolongada en las zonas afectadas.

Sedapal anunció los cortes programados para este viernes 5 de setiembre. Foto: Composición LR
Sedapal anunció los cortes programados para este viernes 5 de setiembre. Foto: Composición LR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que realizará trabajos de mantenimiento para mejorar el suministro, reparaciones por baja presión en las redes y limpieza de los reservorios. Por ello, anunció cortes de agua programados en diversos distritos de Lima y Callao durante la primera semana de setiembre.

Del mismo modo, la entidad advirtió que las interrupciones podrían extenderse hasta por 10 horas, por lo que exhortó a los vecinos a tomar precauciones y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante este periodo.

lr.pe

Cortes de agua programados por Sedapal para este 5 de setiembre

Santiago de Surco

  • Motivo: Rotura de tubería matriz.
  • Zonas afectadas: Urb. Tambo de Monterrico. Cuadrante: Av. Caminos del Inca, Calle Cañón del Pato, Calle Marginal de la Selva, Av. Intihuatana.
  • Horario de interrupción: Desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

San Juan de Miraflores

  • Motivo: Baja presión en las redes.
  • Zonas afectadas: U. Pop. Pamplona Baja. Cuadrante: Av. de los Héroes, Jr. Gabriel Torres, Av. Defensores de Lima, Zona Alta.
  • Horario de interrupción: Desde las 11:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

San Borja

  • Motivo: Rotura de tubería matriz.
  • Zonas afectadas: Conjunto Residencial Torres de Limatambo. Cuadrante: Afecta al C.R. Torres de Limatambo
  • Horario de interrupción: Desde las 1:40 p. m. hasta las 9:40 p. m.

lr.pe

¿Qué recomienda Sedapal ante el corte de agua?

Sedapal insta a la población a mantenerse preparada ante el corte de agua en varios distritos de la capital debido a las labores que se realizarán y brinda las siguientes recomendaciones:

  • Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
  • Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
  • Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
  • Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
  • Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

