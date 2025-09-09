HOYSuscripcion LR Focus

Corte de agua en Lima: Sedapal detalla horarios y distritos afectados este 10 y 11 de septiembre

Sedapal anunció cortes de agua programados en Lima y Callao por trabajos de mantenimiento, con interrupciones de hasta 12 horas. La entidad recomendó a la ciudadanía almacenar agua anticipadamente para evitar contratiempos.

Cortes de agua en Lima este 10 y 11 de setiembre, según Sedapal
Cortes de agua en Lima este 10 y 11 de setiembre, según Sedapal | Composición LR | Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó, a través de sus canales oficiales, cortes de agua durante este 10 y 11 de septiembre en varios distritos de Lima Metropolitana y Callao. Esto se debe a labores de mantenimiento destinadas a optimizar el servicio, corregir la baja presión en las redes y realizar la limpieza de los reservorios.

La entidad precisó que la interrupción del servicio podría extenderse por un máximo de 12 horas y recomendó a los residentes adoptar precauciones, como almacenar agua previamente, para sobrellevar el corte.

PUEDES VER: Corte de agua programado en Lima: Sedapal detalla zonas afectadas este 8 y 9 de septiembre

lr.pe

¿Dónde habrá corte de agua hoy 10 de septiembre?

La Molina

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 196. Urb. Sausalito. Cuadrante: Urb. Planicie Este
  • Fecha y hora de inicio: Miércoles 10 de setiembre, 1:00 p.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Miércoles 10 de setiembre, 11:50 p.m.

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 413. A.H. Unidad de Los Pueblos Parcela 2 (San José), A.H. Virgen de Las Mercedes, AF Las Lomas de Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Santa Clara, Agru. Reubicados de Santa Rosita, A.H. Pl Confraternidad Sector Buenos Aires, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integ. Confraternidad, Sector Los Angeles II, A.H. Mano de Dios, AF Santa Rosita II Etapa. , A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proy. Integ. Confraternidad Sector Vista Alegre, A.H. Mano de Dios II etapa, Sector 12 de Diciembre, Sector 3 de Marzo, A.H. Prolong. El Rosal, A.H. El Rosal Alto, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, Sector Santa Rosa, AV Señor Mirador, AF 10 de Abril, A.H. Proy. Integ. Confraternidad Sector D. Cuadrante: Ps. 6, Oj. 06, Sector Vista Alegre.
  • Fecha y hora de inicio: Miércoles 10 de setiembre, 10:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Miércoles 10 de setiembre, 11:00 p.m.

Independencia

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 334. A.H. Ampliación Las Américas, A.H. Las Américas, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Pop. Tahuantinsuyo
  • Fecha y hora de inicio: Miércoles 10 de setiembre, 12:00 m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Miércoles 10 de setiembre, 8:00 p.m.

¿Dónde habrá corte de agua hoy 11 de septiembre?

Ate

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 173. Urb. Ceres 2da etapa. Cuadrante: Asoc. Fortaleza, Asoc. Zavaleta, Urb. Sol de Vitarte Sector G, Urb. Zavaleta, Urb. Alameda 2da Etapa. Sector 178. Asoc. Casuarinas de San Juan I, II y III Etapa, Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja, Asoc. Casa Grande de Gloria Baja, Asoc. California de Gloria Baja, Asoc. Estrella Andina de Gloria Baja I y II, Asoc. Las Gardenias de San Juan, Asoc. El Paraíso de la Gloria de Ate, Asoc. Philadelphia de Ate, Asoc. Santa Rosa de Ate Santa Clara San Juan, Asoc. Sol de las Viñas de Ate I, II, III, IV y V Etapa, Asoc. Las Viñas de San Juan, Asoc. Pacayal de San Juan, Asoc. Residencial Primavera, Asoc. Las Casuarinas, C.P. San Juan.
  • Fecha y hora de inicio: Jueves 11 de setiembre, 8:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Jueves 11 de setiembre , 11:50 p.m.

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 413. A.H. El Rosal - Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Mano de Dios, A.H. Nueva Juventud, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. P.I. Confraternidad Sect. 3 de Marzo, A.H. P.I. Confraternidad Sect. Buenos Aires, A.H. P.I. Confraternidad Sect. 12 de Diciembre, A.H. Santa Clara, A.H. Unid. de los Pueblos Sect. 2 de Enero, A.H. Unid. de los Pueblos Sect. San José Mz. C y D, A.H. Virgen de las Mercedes, Agru. 1 de Marzo Nuevo Miguel Grau, Agru. Las Lomas de Huáscar, Agru. Reubicados de Santa Rosita, Agru. Reubicados de Santa Rosita II y III etapa. A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Unidad de Los Pueblos Parcela 2 (San José), A.H. Virgen de Las Mercedes, AF Las Lomas de Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Santa Clara, Agru. Reubicados de Santa Rosita, A.H. Pl Confraternidad Sector Buenos Aires, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integ. Confraternidad, Sector Los Angeles II, A.H. Mano de Dios, AF Santa Rosita II Etapa.
  • Fecha y hora de inicio: Jueves 11 de setiembre, 10:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Jueves 11 de setiembre , 11:00 p.m.

Independencia

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 336. A.H. Hermanos Ayar. Cuadrante: A.H. Cerro Calavera, A.H. Virgen del Carmen I, P.I. 18 de Marzo, U. Pop. Tahuantinsuyo, U. Pop. Túpac Amaru, A.H. La Paz, Sector 335. Sector 337. A.H. 31 de Diciembre, A.H. Hermanos Ayar, A.H. 5 de Marzo, A.H. 1ro de Mayo III etapa, A.H. Cahuide Ampliación, P.I. 18 de Marzo, Sector 336.
  • Fecha y hora de inicio: Jueves 11 de setiembre, 12:00 m
  • Fecha y hora de restablecimiento: Jueves 11 de setiembre , 8:00 p.m.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

