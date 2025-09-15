Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el chofer de vehículo de la tragedia en Vía Evitamiento. | Foto: composición LR | difusión

Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el chofer de vehículo de la tragedia en Vía Evitamiento. | Foto: composición LR | difusión

El chofer del bus 'Real Star', involucrado en el accidente que ocurrió la mañana del jueves 11 de setiembre en la Vía Evitamiento, cerca del puente Santa Anita, en Ate, declaró ante las autoridades. El conductor identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, de 40 años, informó que el vehículo se quedó sin frenos y que no se percató que la baranda, que atravesó el bus, se encontraba "sobresalida".

"Yo llegué al paradero pasando el peaje Santa Rosa, ahí se bajaron 2 pasajeros. En ese momento la luz de freno se prendió, salí para avanzar, llamé al mecánico y me dijo que tenga cuidado que es un indicador de los frenos. Le dije al cobrador, dile que se agarren los pasajeros porque no hay frenos, la mayoría de los pasajeros a esa hora duerme y entonces mi reacción fue recostarme de la baranda de fierro y no me percaté que una baranda estaba sobresalida. Eso fue lo que se metió dentro del carro cortando la pierna al señor que falleció adelante y a la señora, que se encontraba detrás, la botó", declaró.

Chofer de bus tras accidente en Vía Evitamiento

El chofer, investigado por los delitos de homicidio culposo, expuso acerca del momento del accidente que dejó a dos personas fallecidas y alrededor de 20 ciudadanos heridos. Él indicó que los transeúntes que fueron testigos del siniestro, en vez de ayudar a los pasajeros, se subieron a robar sus pertenencias.

"De ahí había una señora atrapada que se estaba quejando a lado del cobrador, también había una adolescente y otra atrapada con las sillas y otros jóvenes con el labio roto, entre otros. Nadie ayudaba más bien, se subían a coger las cosas. Como tengo conocimiento de primeros auxilios empecé a auxiliarlos. Me decían gracias, pero los señores que fallecieron no pude hacer nada porque estaban con la pierna rota", indicó.

Asimismo, informó que en un inicio manejó el vehículo a 60 km/h, pero luego empezó a bajar a 40 km/h y la unidad "prendió la luz del freno" y ya no lo pudo controlar.

Accidente en Vía Evitamiento: PJ dicta prisión preventiva a chofer de bus

El chofer del bus 'Real Star' fue trasladado a la comisaría de Salamanca luego del accidente para que brinde sus descargos al respecto. Cabe señalar que, de acuerdo a las primeras hipótesis, el conductor se habría distraído. Ello habría ocasionado que colisionara el vehículo contra una baranda metálica.

Tras lo ocurrido, el Poder Judicial le dictó nueve meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas, así como lesiones culposas en agravio de nueve ciudadanos. Asimismo, el fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta requirió la incautación del vehículo de transporte público con el fin de garantizar el pago de reparación civil.

