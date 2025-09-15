HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

El chofer del bus de transporte público, investigado por los delitos de homicidio culposo, reveló detalles acerca del momento del accidente en Vía Evitamiento, que dejó dos personas fallecidas y alrededor de 20 heridos.

Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el chofer de vehículo de la tragedia en Vía Evitamiento.
Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el chofer de vehículo de la tragedia en Vía Evitamiento. | Foto: composición LR | difusión

El chofer del bus 'Real Star', involucrado en el accidente que ocurrió la mañana del jueves 11 de setiembre en la Vía Evitamiento, cerca del puente Santa Anita, en Ate, declaró ante las autoridades. El conductor identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, de 40 años, informó que el vehículo se quedó sin frenos y que no se percató que la baranda, que atravesó el bus, se encontraba "sobresalida".

"Yo llegué al paradero pasando el peaje Santa Rosa, ahí se bajaron 2 pasajeros. En ese momento la luz de freno se prendió, salí para avanzar, llamé al mecánico y me dijo que tenga cuidado que es un indicador de los frenos. Le dije al cobrador, dile que se agarren los pasajeros porque no hay frenos, la mayoría de los pasajeros a esa hora duerme y entonces mi reacción fue recostarme de la baranda de fierro y no me percaté que una baranda estaba sobresalida. Eso fue lo que se metió dentro del carro cortando la pierna al señor que falleció adelante y a la señora, que se encontraba detrás, la botó", declaró.

PUEDES VER: Chofer de Los Celestes en la tragedia de Evitamiento no tenía licencia y bus registra más de S/5.000 en multas

lr.pe

Chofer de bus tras accidente en Vía Evitamiento

El chofer, investigado por los delitos de homicidio culposo, expuso acerca del momento del accidente que dejó a dos personas fallecidas y alrededor de 20 ciudadanos heridos. Él indicó que los transeúntes que fueron testigos del siniestro, en vez de ayudar a los pasajeros, se subieron a robar sus pertenencias.

"De ahí había una señora atrapada que se estaba quejando a lado del cobrador, también había una adolescente y otra atrapada con las sillas y otros jóvenes con el labio roto, entre otros. Nadie ayudaba más bien, se subían a coger las cosas. Como tengo conocimiento de primeros auxilios empecé a auxiliarlos. Me decían gracias, pero los señores que fallecieron no pude hacer nada porque estaban con la pierna rota", indicó.

Asimismo, informó que en un inicio manejó el vehículo a 60 km/h, pero luego empezó a bajar a 40 km/h y la unidad "prendió la luz del freno" y ya no lo pudo controlar.

PUEDES VER: "Mamita, ayúdame": joven herido en accidente de Evitamiento lucha por ser operado mientras familia exige justicia

lr.pe

Accidente en Vía Evitamiento: PJ dicta prisión preventiva a chofer de bus

El chofer del bus 'Real Star' fue trasladado a la comisaría de Salamanca luego del accidente para que brinde sus descargos al respecto. Cabe señalar que, de acuerdo a las primeras hipótesis, el conductor se habría distraído. Ello habría ocasionado que colisionara el vehículo contra una baranda metálica.

Tras lo ocurrido, el Poder Judicial le dictó nueve meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas, así como lesiones culposas en agravio de nueve ciudadanos. Asimismo, el fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta requirió la incautación del vehículo de transporte público con el fin de garantizar el pago de reparación civil.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

