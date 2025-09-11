Tragedia en Vía Evitamiento: pasajero muere tras choque de bus contra estructura metálica

Durante la mañana del jueves 11 de septiembre, se reportó un accidente de tránsito en donde un bus se estrelló contra una de las estructuras metálicas de la Vía de Evitamiento, lo que provocó la muerte de un pasajero y varios heridos, según información preliminar.

El reporte del Cuerpo General de Bomberos del Perú señala que son dos ambulancias, un equipo médico y una unidad de rescate, las que se encuentran en la zona de la emergencia en el distrito de Ate Vitarte.

Un pasajero muere y otros quedan heridos en accidente de Vía de Evitamiento

La información de los testigos del accidente de tránsito señala que un bus, conocido como Los Chinos, impactó contra la estructura metálica de seguridad, lo que terminó destruyendo la parte delantera del vehículo. Tras ello, algunos pasajeros descendieron de la unidad y se mantuvieron a la espera del equipo médico, pues terminaron heridos. En tanto, se reportó una víctima mortal producto del fuerte impacto que aún no ha sido identificada.

Nota en desarrollo