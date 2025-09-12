La tragedia en la vía de Evitamiento del jueves 11 de setiembre no solo dejó dos fallecidos y veinte heridos, sino también el drama de familias que hoy claman justicia. Uno de ellos es el de Emerson Bergara Marín, estudiante de mecánica automotriz de 18 años, quien viajaba en el bus que se estrelló contra una barrera metálica mientras se dirigía a rendir un examen.

“Mamita, ayúdame, por favor. El carro se chocó, me duele mi pierna”, fue el audio de voz que recibió Margarita Bergara, tía del joven, segundos después del accidente. El muchacho sufrió una grave fractura en la pierna y fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde aún espera ser operado.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Accidente en Evitamiento: chofer sin brevete y sospechas de distracción

Luego de la tragedia, el conductor del bus, identificado como Martín Alejandro Dávila Effio (41), fue detenido y trasladado a la comisaría de Salamanca. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no tenía licencia de conducir, y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) sostiene que la principal hipótesis del accidente es una distracción.

Para la familia Bergara, esa versión coincide con lo que contó un supuesto cobrador de la unidad: que el chofer estaba usando su celular en pleno trayecto. “Él es adicto al celular y no tiene brevete. Ha estado con el celular en la mano y por estar escribiendo no se dio cuenta cuando ya estaba en la berma”, denunció Margarita Bergara.

Padres piden apoyo y justicia

Emerson permanece internado en el hospital Hipólito Unanue con diagnóstico de rabdomiolisis producto del aplastamiento en su pierna. Aunque se ordenó la compra de insumos médicos a través del SOAT, la operación aún no se concreta.

“Recién hemos llegado desde Cajamarca y no sabemos cuál es la situación actual de nuestro hijo. Suplicamos a las autoridades que nos ayuden con los trámites para que pueda ser operado o trasladado a otro hospital si es necesario”, expresó Wilder Bergara Mendoza, padre del joven y agricultor en Celendín.

La familia reclama que la empresa de transporte asuma su responsabilidad, no solo activando el seguro obligatorio, sino también garantizando la atención y los gastos posteriores a la operación.

Investigación sobre accidente en la Vía Evitamiento en curso

El conductor Dávila Effio permanece detenido en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria. La Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por homicidio culposo en agravio de dos personas fallecidas y por lesiones culposas en perjuicio de nueve heridos.

Mientras tanto, las familias esperan respuestas. Algunas lloran la pérdida de sus seres queridos y otras, como la de Ermerson, aguardan con angustia a que los trámites médicos avancen para que los heridos tengan una oportunidad de recuperación.

La tragedia en Evitamiento se suma a una estadística preocupante. De acuerdo con la Policía Nacional, en lo que va del año se han registrado 2,332 muertes por accidentes de tránsito en el Perú, la principal causa de fallecimientos violentos en el país, incluso por encima de los homicidios con arma de fuego.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.