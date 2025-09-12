El conductor de la unidad se encuentra detenido en la comisaría de Salamanca. Foto: Composición LR

El conductor de la unidad se encuentra detenido en la comisaría de Salamanca. Foto: Composición LR

El jueves 11 de septiembre sucedió una tragedia en la Vía Evitamiento a la altura del puente Santa Anita, en Ate, cuando un bus de transporte público de la empresa Real Star del Perú S.A.C. colisionó violentamente contra una valla metálica atravesándolo por completo y provocando la muerte de 2 pasajeros, identificados como Javier Valderrama (65) y Delia Cegil Gonzales (47).

Tras las indagaciones, la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao constató que el conductor, identificado como Martín Alejandro Effio Dávila (40), de la unidad de placa F9Y-894, no contaba con licencia de conducir ni con la habilitación para brindar el servicio de transporte público. Además, el ómnibus registra un monto de S/5.412.62 en infracciones, según indica el portal del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Papeletas registradas al vehículo involucrado en la tragedia de Evitamiento. Foto: SAT

ATU inicia proceso sancionador contra empresa Real Star del Perú

El accidente ocurrido en la Vía Evitamiento ha dejado serias dudas en el papel de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Por ello, la entidad adscrita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que impondrán drásticas sanciones a la empresa de transporte y al conductor del bus.

Interior del bus que terminó atravesado por el impacto contra la estructura metálica. Foto: Silvana Quiñonez

Una vez realizadas las investigaciones, ATU sancionará al chofer con la inhabilitación definitiva para conducir vehículos que brinden el servicio de transporte público, pues se considera una falta grave manejar un automóvil sin la licencia correspondiente.

Con respecto a la empresa de transporte Real Perú S. A. C. se le impondrá las infracciones RE9 y RE22, ambas consideradas muy graves, por permitir que se brinde el servicio de transporte con un conductor que no estaba habilitado para ello.

¿Cuál es la multa que deberán pagar?

Cada una de las sanciones señaladas tiene una multa que asciende los S/2675 (50% de una UIT). Del mismo modo, el bus en cuestión será enviado a uno de los depósitos de la ATU y se le suspenderá la habilitación vehicular cuando finalicen las investigaciones policiales.

En tanto, el conductor Martín Alejandro Effio Dávila continúa en la comisaría de Salamanca en calidad de detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio y lesiones culposas como consecuencia de su participación en la tragedia de la Vía de Evitamiento.

