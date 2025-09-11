Víctima fatal del accidente en Vía Evitamiento estuvo a metros de llegar a su destino: "Iba a bajar en Santa Anita"

El accidente de tránsito que se registró en Vía Evitamiento, Ate, dejó a 2 personas fallecidas y alrededor de 20 heridos. | Foto: composición LR | LR

Un trágico accidente ocurrió la mañana de este jueves 11 de setiembre en la Vía Evitamiento, cerca del puente Santa Anita, en Ate. Un bus de la empresa Real Star se estrelló contra una valla metálica de la vía de Evitamiento. Producto de este siniestro, dos personas fallecieron y alrededor de 20 ciudadanos resultaron heridos. Las víctimas mortales fueron identificados como Delia Cegil Gonzales (47) y Javier Valderrama Garate (65).

Ante esta situación, los familiares de los fallecidos exigieron a las autoridades investigar acerca de lo ocurrido. Sobre el ciudadano Valderrama, informaron que se dedicaba a la construcción y que se dirigía a su centro de trabajo. Mientras que Cegil Gonzales era una madre de familia natural de Mala, que había llegado a Lima para comprar mercadería en el Mercado de Flores de Acho.

Víctima fatal de accidente en Vía Evitamiento estuvo a punto de llegar a su destino

Un familiar de Valderrama Garate, quien falleció en el trágico accidente de tránsito, expresó su dolor por la muerte de su ser querido y exigió justicia. Además, calificó al conductor como "irresponsable" y contó que Valderrama estuvo a metros de llegar a su destino.

"Pido justicia. Me da pena porque es una persona muy alegre. El conductor ha sido irresponsable, ni para que diga que se había quedado dormido, seguro ha sido por una distracción. Ya estaba llegando a su destino. Él iba a bajar en Santa Anita", declaró su familiar en diálogo con La República.

Asimismo, indicó que el ciudadano era un padre de familia y que sus seres queridos se han enterado de su deceso por la información expuesta en los medios de comunicación. "Nosotros nos enteramos por la noticia. Esperamos justicia. Que se hagan responsable", manifestó.

Piden ayuda por herido en accidente de tránsito

Por su parte, la tía de Emerson Vergara Marín, el joven de 18 años que resultó herido en el accidente de tránsito, pidió ayuda para su sobrino, quien necesita ser operado de manera urgente debido a una fractura expuesta en su pierna. "Ya le han hecho limpieza, pero sigue siendo atendido. Nos han dicho que tenemos que poner la denuncia en la comisaría para que activen el SOAT", informó.

Asimismo, señaló que su sobrino es estudiante de Mecánica Automotriz en Senati y que se dirigía a rendir un examen cuando el bus impactó contra la valla metálica. También, denunció la desaparición del celular y documentos de su sobrino tras el accidente.

"Es una persona humilde. Quisiera que le atiendan a mi sobrino y no quede impune. Es estudiante de Senati. Él iba a su centro de estudios", manifestó.

Accidente en Vía Evitamiento

El conductor del bus, Martín Alejandro Dávila Effio (41), fue detenido por la Policía y trasladado a la comisaría de Salamanca para que informe acerca del accidente de tránsito en Vía Evitamiento.

Cabe señalar que, el vocero de la ATU, Pavel Flores, señalo que la principal hipótesis sobre el accidente apunta a una distracción del chofer, quien además no cuenta con licencia de conducir, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

