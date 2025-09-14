Impactante choque entre auto y mototaxi deja tres heridos en Ate: cámaras registraron accidente

Tres personas resultaron heridas tras un violento choque entre un auto y un mototaxi en la cuadra 3 de la avenida Independencia, en la zona de Santa Clara, distrito de Ate. De acuerdo al reporte policial, el accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 14 de septiembre y fue captado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Luego del impacto, el conductor del vehículo menor, identificado como Jesús Martín Huaroto Jiménez, quedó tendido sobre la pista y con heridas visibles. Sus dos pasajeros, Sonia Ricse Patia (55) y Rubén Paucar Llacza (66), también resultaron lesionados. Vecinos del lugar alertaron a Serenazgo, que acudió rápidamente al lugar y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Accidente de tránsito en Ate deja 3 heridos

A la zona llegaron tres ambulancias: una de la unidad de Bomberos, otra de la municipalidad del distrito y una del SAMU. Según la Policía, los tres heridos fueron atendidos en el lugar y luego trasladados al área de emergencias del hospital de Ate Vitarte. De acuerdo al informe inicial, los tres presentaban lesiones de consideración, aunque hasta el cierre de esta nota no se ha reportado algún fallecido.

Detienen a chofer tras impactar contra mototaxi en Ate

El conductor del auto Subaru, de placa AYO-676, identificado como Walter Julián Quichqa Palacios, fue intervenido por efectivos policiales y conducido a la comisaría del distrito. Las causas del accidente aún están bajo investigación.

Peritos de tránsito determinarán si el conductor del vehículo mayor respetó las normas viales o incurrió en alguna falta. Mientras tanto, el auto y la mototaxi quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

