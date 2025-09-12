HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Según relató el pasajero, su rápida reacción lo salvó de un fatal destino, luego de barra de metal terminara atravesando el vehículo. El trágico accidente cobró la vida de 2 personas.

Hombre explica cómo sobrevivió al accidente del bus con estructura metálica Vía de Evitamiento.
Hombre explica cómo sobrevivió al accidente del bus con estructura metálica Vía de Evitamiento. | Foto: composición LR/24 Horas/RPP

Un vehículo de la empresa Real Star, más conocido como 'Los Celetes' se estrelló aparatosamente contra una estructura metálica en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate. El fierro atravesó el vidrio panorámico delantero y recorrió el interior hasta impactar en la luna trasera. El fatal accidente ocasionó el fallecimiento de dos pasajeros y alrededor de 20 personas resultaron heridas. Ahora, un hombre relató cómo logró sobrevivir al trágico choque.

Según contó en una entrevista con 24 Horas, el hombre mayor de edad explicó que se encontraba sentado en uno de los asientos del medio, al lado izquierdo y detrás del chofer, hablando por teléfono cuando escuchó un fuerte ruido. Aunque no alcanzó a ver lo que ocurría, su rápida reacción hizo que se tirara al suelo del bus para cubrirse. El impacto le provocó una herida a la altura de la ceja y la sien, lo cual requirió sutura.

PUEDES VER: Tragedia en Vía Evitamiento: dos pasajeros mueren tras choque de bus contra estructura metálica

lr.pe

"Yo no he visto el accidente, solo he sentido (el ruido) y me agaché. Estaba en el asiento izquierdo al medio del bus. Estaba atendiendo una llamada telefónica (en ese momento) y tuve que agacharme no más hasta que se detuvo el vehículo. Luego empezamos a bajar (del bus) los que pudimos. Tengo ocho puntos. Felizmente, no es grave (...) Lo que se ha incrustado es el parante de seguridad. Hay varios (heridos) graves" señaló.

Así quedó el interior del bus tras el fuerte impacto en Vía de Evitamiento

El bus de 'Los Celestes' quedó con serios daños en el interior. La larga estructura metálica ingresó violentamente por la parte delantera y atravesó todo el vehículo, destruyendo filas enteras de la unidad. Además, dobló el armazón y dejó fierros expuestos a lo largo del pasillo central.

accidente vía de evitamiento, bus choca contra valla metálica

La estructura metálica atravesó por completo el bus. Foto: composición LR/Difusión/La República

