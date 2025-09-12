HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Jicamarca: hombres se salvan de morir tras choque de auto fuera de control contra mototaxi estacionada

Camioneta que iba a toda velocidad terminó arrollando la unidad que un mototaxista y su acompañante abordarían segundos antes. Cámaras de videovigilancia registraron momentos del accidente.

Accidente ocurrió en la Av. Inca Túpac Yupanqui. Foto: Composición LR/24 Horas
Por segundos. Un accidente de tránsito pudo convertirse en tragedia, luego de que de dos hombres se salvaran de morir embestidos por una camioneta que arrolló una mototaxi estacionada muy cerca a ellos. El hecho ocurrió en la avenida Inca Túpac Yupanqui, Jicamarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Cámaras de seguridad de la zona captaron los precisos momentos del accidente. En las imágenes se aprecia cómo el auto fuera de control y a toda velocidad aparece por la pendiente y termina impactando contra la mototaxi que los dos sujetos estaban a punto de abordar. Tan solo segundos antes, logran percatarse de ello y corren rápidamente a ponerse a salvo, evitando así ser arrollados por el vehículo.

Auto choca contra otro mototaxi

Tras el fuerte choque, la mototaxi dio vueltas de campana y terminó completamente destruida, mientras que el conductor a bordo de la camioneta, en su afán por controlar su vehículo, terminó realizando una maniobra que ocasionó un segundo choque contra otra mototaxi que cruzaba cerca.

Según reportó Ocurre Ahora, dentro de la unidad de tres ruedas se encontraban viajando una madre junto a sus dos hijos de pasajeros, quienes resultaron con lesiones producto del impacto. Se conoció que fueron trasladados a un centro de salud cercano para atender sus heridas. Hasta el momento, las autoridades no han identificado al conductor responsable.

Si bien, el accidente no dejó el saldo de personas fallecidas, sí ocasionó daños materiales en el lugar. De acuerdo con una vecina, el auto de un familiar que yacía estacionado frente a su casa acabó con las lunas rotas y el capó aplastado, pues la camioneta fuera de control también colisionó contra el durante el choque.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

