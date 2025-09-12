Amazonas: Líder indígena denuncia presencia de red criminal ecuatoriana en El Cenepa

El líder indígena de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, Romer Orrego Ikam, denunció la instalación de células de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros y el despliegue logístico en territorio peruano. “Cruzan la frontera para realizar sus actividades ilegales coludidos con malos efectivos”, afirmó.

El apu aseguró a La República que integrantes de esta red mafiosa han penetrado por el distrito de El Cenepa y se han instalado para abrir una carretera clandestina de 6 kilómetros, mediante la cual sacan mineral obtenido de extracciones ilegales.

Asimismo, denunció una presunta filtración de datos sobre los operativos de interdicción que realizan las fuerzas armadas y policiales. “Siempre que el Ejército y la Policía ejecutan una intervención, los delincuentes actúan sobre aviso y esconden sus herramientas. Lo más indignante es que utilizan a niños como escudos humanos”, expresó.

En ese sentido, el líder indígena manifestó al ministro de Defensa, Walter Astudillo, las demandas más urgentes que requieren ser atendidas, sobretodo, en los distritos de El Cenepa y Río Santiago.

Indicó que, por ejemplo, se necesita fortalecer las acciones contra la minería ilegal y las organizaciones criminales que la promueven, así como diversas acciones articuladas para impulsar el desarrollo social.

Orrego Ikam es uno de los defensores más jóvenes de la comunidad indígena Awajún-Wampis. Ahora es presidente del Consejo de Aguaruna y Huambisa en Condorcanqui.

SE EXPANDEN SIN CONTROL

Por su parte, el pamuk (presidente) del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Teófilo Kukush Pati, quien representa a 87 comunidades que habitan un territorio de más de un millón 300 mil hectáreas entre los distritos de Río Santiago (Amazonas) y Morona (Loreto), confirmó que la minería ilegal se expande en territorio Wampís sin control, mientras el Estado permanece ausente.

Dijo que en julio el GTANW emitió un comunicado anunciando que, ante el fracaso e incapacidad del Estado, asumirán por cuenta propia la defensa de su pueblo y su territorio.

"Aunque hay ausencia estatal, el GTANW ejerce su gobernanza indígena como último bastión en la defensa nacional de la frontera".

Recordó que desde antes existía un acuerdo previo con la Presidencia del Consejo de Ministros para ejecutar una acción de interdicción conjunta -la destrucción de dragas ilegales utilizadas en la extracción de oro- en varias zonas del río Santiago.

LA AMENAZA DEL ORO ILEGAL

Aunque la deforestación de los bosques es la principal amenaza del bioma amazónico, existe otra presión creciente cuyos impactos son cada vez más graves para la región Amazonas. Se trata de la minería de oro.

Esta actividad extractiva, que se extiende por los ríos de la región, tiene impactos irreversibles para la salud de los ecosistemas y de las comunidades nativas, y es la principal amenaza para los pueblos indígenas.

De igual forma, implica nuevos y crecientes vínculos con otras dinámicas ilegales como el narcotráfico, el sicariato, la trata de personas y la violencia.

En la región Amazonas se han identificado actividades de minería ilegal en 5 distritos: Nieva, Río Santiago y Cenepa, en la provincia de Condorcanqui; Balsas, en la provincia de Chachapoyas; y El Milagro, en la provincia de Utcubamba.

La provincia de Condorcanqui es la que concentra la mayor actividad de minería ilegal en los sectores de Alto Comainas (El Tambo, en la frontera con Ecuador), río Cenepa y río Santiago.

MINERÍA EN OCHO COMUNIDADES

En el sector El Tambo se trata de mineros ilegales peruano-ecuatorianos, quienes extraen mineral de los antiguos socavones de la minera Afrodita y lo trasladan hasta la localidad denominada La Herradura, en Ecuador.

En el Cenepa se ha identificado la presencia de operadores de minería ilegal procedentes de Madre de Dios, quienes utilizan dragas para extraer el oro.

En el río Santiago, desde el año 2016, se reporta esporádicamente la presencia de mineros ilegales. Recientemente, la Nación Wampís alertó de la presencia de dragas en el río Santiago en las comunidades de San Juan, Belén y Fortaleza, además de la quebrada Pastacillo.

De acuerdo con la información reportada por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), las actividades de minería ilegal ocurren en territorios de comunidades indígenas, específicamente en las comunidades de Mamayaque, Nuevo Tutino, Tuutin, Pagki, San Antoni, Huampami, Achu y Base Militar Chávez Valdivia.

FORTALECEN PRESENCIA DEL ESTADO

Ayer, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, trasladó el compromiso del Gobierno nacional a las comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui, para iniciar acciones que permitan fortalecer la presencia del Estado en esta jurisdicción, promoviendo su desarrollo y seguridad.

“Nos comprometemos a poner todas nuestras capacidades para contribuir con las acciones que se puedan hacer en el corto plazo, para combatir, además de la minería ilegal, la inseguridad, con la intervención de diversas instituciones”, dijo durante una reunión con líderes indígenas de la mencionada provincia, en el cuartel general del Ejército, en San Borja.

En la cita, donde participó la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso, Karol Paredes, el titular del sector también manifestó que las Fuerzas Armadas, en el marco de sus competencias, están presentes para brindar el apoyo que corresponde.

Paredes destacó la predisposición del sector Defensa para contribuir con las acciones que permitan articular esfuerzos en la provincia amazónica, a través de intervenciones que generen confianza con la población. También participó en la cita el representante de la juventud de Condorcanqui, Leoncio Jintash Wishu, así como representantes de la comisión del Parlamento.