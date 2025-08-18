HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Ejército alquila terreno a empresa investigada por minería ilegal

Acuerdo sospechoso. En el predio de propiedad del instituto castrense, funciona un concentrador de minerales de Denwood Holdings Perú Metals, bajo indagación fiscal. Pero el contrato de alquiler está a nombre de la empresa Nexcore SAC.

Custodia. El acceso al terreno donde funciona la planta procesadora de metales lo controla el Ejército. Foto: La República
Custodia. El acceso al terreno donde funciona la planta procesadora de metales lo controla el Ejército. Foto: La República | Minería ilegal | Ejército peruano | Ejército del Perú

El fiscal provincial especializado en Materia Ambiental de la región Áncash, Fernando Burga Li, ordenó el inicio de una indagación preliminar por presuntos delitos ambientales, en la modalidad de minería ilegal, contra la empresa Denwood Holdings Perú Metals.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Denwood es dueña de la planta concentradora de minerales Virgen del Rosario, que se encuentra instalada en el distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas. Por esta razón, el fiscal provincial Fernando Burga incluyó en el caso al gerente general de la compañía, Sergio Anastacio Valentín.

El predio donde funciona la concentradora de Denwood, a la que según la resolución fiscal se le imputa presunta contaminación ambiental por actividades de procesamiento de minerales, pertenece al Ejército, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso este diario. Efectivos del Ejército son parte del Comando Unificado Pataz que organizó el Ministerio de Defensa para combatir a la minería ilegal en dicho distrito de La Libertad.

La República consultó con la Dirección de Información del Ejército y respondió que la institución castrense no cuenta con un contrato de arrendamiento con Denwood Holdings Perú Metals sino con la empresa Nexcore SAC, desde 2022.

Este periódico accedió al contrato de alquiler entre Ejército y la compañía Nexcore, donde se indica que: “El Ejército deja constancia que los terrenos a ser utilizados por Nexcore SAC se encuentran en posesión del CARE Caraz (SVETRE, Servicio de Veterinario y Remonta) (…), ubicados en el distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, departamento de Áncash”.

Minería ilegal | Ejército peruano | Ejército del Perú

La resolución judicial contra Denwood y su planta procesadora, ubicada en el terrenos del Ejército en Áncash. Foto: La República

PUEDES VER: Gobierno gasta S/1,125 mllns. para sofocar protestas y S/63 mllns. contra la minería ilegal

lr.pe

El mismo terreno

En el mismo documento se señala que el objetivo de Nexcore en dicho predio es “desarrollar actividades de prestación de servicios de tratamiento de minerales y afines, observando todas las medidas de impacto ambiental a la flora, fauna y medio ambiente”.

El Ejército niega tener un contrato vigente con Denwood sino con Nexcore. Sin embargo, cuando la Dirección Regional de Energía Minas de Áncash autorizó el funcionamiento de la planta concentradora de minerales, el 2 de mayo de 2012, se señala que se encuentra ubicada en el terreno del Ejército.

“Otorgar el título de Concesión de Beneficio Planta Concentradora Virgen del Rosario (…) a favor de Denwood Holdings LLC (propietaria de Denwood Holdings Perú Metals). La concesión está ubicada en el paraje de Puacpampa, distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, departamento de Áncash”, se menciona en el documento, confirmando que el contrato de alquiler con Nexcore es por un predio del Ejército en la misma ubicación donde Denwood construyó su concentradora de minerales.

Se trata del mismo terreno del Ejército, donde funciona la concentradora de minerales, antes manejada por Denwood y ahora por Nexcor que desarrolla las mismas actividades.

El gerente general de Denwood, Sergio Anastacio Valentín, envió una carta a este diario para manifestar que recientemente hubo diligencia fiscal en la planta Virgen del Rosario y que se encontró todo conforme.

“Durante la diligencia fiscal que contó con el personal de Dirección de la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash y de la Policía Ambiental, se pudo constatar que en toda la planta no había indicios de contaminación”, informó Sergio Anastacio.

La resolución del fiscal Fernando Burga Li está fechada el 23 de junio, y la investigación es por un plaza por 60 días, por lo que concluiría el 23 de agosto. Sin embargo, el gerente de Denwood afirma que la diligencia comprobó que no hay delito ambiental.

Pero, ¿por qué la preocupación de Sergio Anastacio, si el Ejército afirma que el contrato es con Nexcore, no con Denwood? El fiscal Fernando Burga Li también investiga la relación entre ambas empresas.

Minería ilegal | Ejército peruano | Ejército del Perú

Diligencia. Fiscal ordenó que la policía ejecute las pesquisas. Foto: La República

PUEDES VER: Isla Santa Rosa: sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

lr.pe

Fiscal dispone 60 días de indagaciones

El gerente de Denwood, Sergio Anastacio, expresó que la Dirección Regional de Minería de Áncash suspendió sus actividades este año, pero que logró revocar dicha decisión porque demostró que carecía de fundamento.

“Promover investigación preliminar por el plazo de 60 días contra la empresa Denwood Holdings Perú Metals, debidamente representada por su gerente general Sergio Anastacio Valentin”, señala la resolución fiscal.

“Por la comisión de delitos ambientales - minería ilegal (actividad minera de procesamiento minerales), previsto en el articulo 307 A del referido cuerpo de leyes, en agravio del Estado”, se precisa.

Notas relacionadas
Gobierno gasta S/1,125 mllns. para sofocar protestas y S/63 mllns. contra la minería ilegal

Gobierno gasta S/1,125 mllns. para sofocar protestas y S/63 mllns. contra la minería ilegal

LEER MÁS
Isla Santa Rosa: sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

Isla Santa Rosa: sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

LEER MÁS
Generales de la Policía celebraron fiestón cuando los homicidios aumentaron 6,8%

Generales de la Policía celebraron fiestón cuando los homicidios aumentaron 6,8%

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El MTC declara en reorganización Provías Nacional y Provías Descentralizado

El MTC declara en reorganización Provías Nacional y Provías Descentralizado

LEER MÁS
¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía

¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía

LEER MÁS
CIDH rechaza Ley de Amnistía promulgada por Boluarte: "Están beneficiando a torturadores, violadores, asesinos"

CIDH rechaza Ley de Amnistía promulgada por Boluarte: "Están beneficiando a torturadores, violadores, asesinos"

LEER MÁS
Presuntas irregularidades en empresa constructora con contratos de hasta S/2 mil 500 millones

Presuntas irregularidades en empresa constructora con contratos de hasta S/2 mil 500 millones

LEER MÁS
JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

LEER MÁS
Fiscalía pide a la Corte Suprema suspender a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

Fiscalía pide a la Corte Suprema suspender a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota