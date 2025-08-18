Ejército alquila terreno a empresa investigada por minería ilegal

Custodia. El acceso al terreno donde funciona la planta procesadora de metales lo controla el Ejército. Foto: La República | Minería ilegal | Ejército peruano | Ejército del Perú

Custodia. El acceso al terreno donde funciona la planta procesadora de metales lo controla el Ejército. Foto: La República | Minería ilegal | Ejército peruano | Ejército del Perú

El fiscal provincial especializado en Materia Ambiental de la región Áncash, Fernando Burga Li, ordenó el inicio de una indagación preliminar por presuntos delitos ambientales, en la modalidad de minería ilegal, contra la empresa Denwood Holdings Perú Metals.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Resumen Puntos destacados Inteligencia Artificial

Denwood es dueña de la planta concentradora de minerales Virgen del Rosario, que se encuentra instalada en el distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas. Por esta razón, el fiscal provincial Fernando Burga incluyó en el caso al gerente general de la compañía, Sergio Anastacio Valentín.

El predio donde funciona la concentradora de Denwood, a la que según la resolución fiscal se le imputa presunta contaminación ambiental por actividades de procesamiento de minerales, pertenece al Ejército, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso este diario. Efectivos del Ejército son parte del Comando Unificado Pataz que organizó el Ministerio de Defensa para combatir a la minería ilegal en dicho distrito de La Libertad.

La República consultó con la Dirección de Información del Ejército y respondió que la institución castrense no cuenta con un contrato de arrendamiento con Denwood Holdings Perú Metals sino con la empresa Nexcore SAC, desde 2022.

Este periódico accedió al contrato de alquiler entre Ejército y la compañía Nexcore, donde se indica que: “El Ejército deja constancia que los terrenos a ser utilizados por Nexcore SAC se encuentran en posesión del CARE Caraz (SVETRE, Servicio de Veterinario y Remonta) (…), ubicados en el distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, departamento de Áncash”.

La resolución judicial contra Denwood y su planta procesadora, ubicada en el terrenos del Ejército en Áncash. Foto: La República

El mismo terreno

En el mismo documento se señala que el objetivo de Nexcore en dicho predio es “desarrollar actividades de prestación de servicios de tratamiento de minerales y afines, observando todas las medidas de impacto ambiental a la flora, fauna y medio ambiente”.

El Ejército niega tener un contrato vigente con Denwood sino con Nexcore. Sin embargo, cuando la Dirección Regional de Energía Minas de Áncash autorizó el funcionamiento de la planta concentradora de minerales, el 2 de mayo de 2012, se señala que se encuentra ubicada en el terreno del Ejército.

“Otorgar el título de Concesión de Beneficio Planta Concentradora Virgen del Rosario (…) a favor de Denwood Holdings LLC (propietaria de Denwood Holdings Perú Metals). La concesión está ubicada en el paraje de Puacpampa, distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, departamento de Áncash”, se menciona en el documento, confirmando que el contrato de alquiler con Nexcore es por un predio del Ejército en la misma ubicación donde Denwood construyó su concentradora de minerales.

Se trata del mismo terreno del Ejército, donde funciona la concentradora de minerales, antes manejada por Denwood y ahora por Nexcor que desarrolla las mismas actividades.

El gerente general de Denwood, Sergio Anastacio Valentín, envió una carta a este diario para manifestar que recientemente hubo diligencia fiscal en la planta Virgen del Rosario y que se encontró todo conforme.

“Durante la diligencia fiscal que contó con el personal de Dirección de la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash y de la Policía Ambiental, se pudo constatar que en toda la planta no había indicios de contaminación”, informó Sergio Anastacio.

La resolución del fiscal Fernando Burga Li está fechada el 23 de junio, y la investigación es por un plaza por 60 días, por lo que concluiría el 23 de agosto. Sin embargo, el gerente de Denwood afirma que la diligencia comprobó que no hay delito ambiental.

Pero, ¿por qué la preocupación de Sergio Anastacio, si el Ejército afirma que el contrato es con Nexcore, no con Denwood? El fiscal Fernando Burga Li también investiga la relación entre ambas empresas.

Diligencia. Fiscal ordenó que la policía ejecute las pesquisas. Foto: La República

Fiscal dispone 60 días de indagaciones

El gerente de Denwood, Sergio Anastacio, expresó que la Dirección Regional de Minería de Áncash suspendió sus actividades este año, pero que logró revocar dicha decisión porque demostró que carecía de fundamento.

“Promover investigación preliminar por el plazo de 60 días contra la empresa Denwood Holdings Perú Metals, debidamente representada por su gerente general Sergio Anastacio Valentin”, señala la resolución fiscal.

“Por la comisión de delitos ambientales - minería ilegal (actividad minera de procesamiento minerales), previsto en el articulo 307 A del referido cuerpo de leyes, en agravio del Estado”, se precisa.