Sociedad

Pataz: “¡Me voy a morir!”, el desgarrador testimonio de 3 soldados heridos

Suboficiales EP Herlin Monteblanco, Roy Flores y Edwin Zavaleta fueron atacados a tiros en una bocamina controlada por la organización criminal. Soldados fueron evacuados al Hospital Militar Central en Lima. “Regresaremos a cumplir el deber, a seguir luchando contra los enemigos”, manifestaron.

Los soldados heridos en Pataz fueron evacuados al Hospital Militar Central. Foto: Mindef
Los soldados heridos en Pataz fueron evacuados al Hospital Militar Central. Foto: Mindef

Los impresionantes y desgarradores momentos que vivieron los tres soldados del Ejército que miércoles resultaron heridos al ser recibidos a tiros en una bocamina de Pataz (La Libertad), dejaron ver el sufrimiento y el dolor que les ocasionaron las graves heridas, como consecuencia de las ráfagas de balas cuando cumplían su misión.

“Voy a morir, me voy a morir”, exclamó uno de los militares, cuando otro de sus compañeros que lo atendía le dijo: “No, usted es valiente, ud no se va a morir”.

“Ayúdeme por favor”, fue su grito desesperado cuando estaba tendido en el piso, mientras el soldado que le prestó los primeros auxilios le cogió una de sus piernas. 

PUEDES VER: En Pataz existen 450 socavones ilegales de oro identificados

lr.pe

A menos de tres metros otros dos soldados habían caído heridos: “ayúdenme a pararme por favor…”, exclamó uno de ellos.

El difícil y angustioso momento para los soldados del Ejército lo vivieron hasta que llegó el helicóptero que los trasladaría a la capital Lima.

Se trata de los suboficiales de primera EP Herlin Monteblanco Castro y Roy Stanley Flores Baneo, así como el suboficial de tercera EP Edwin Zavaleta Mejía.

Ellos resultaron gravemente heridos durante un enfrentamiento armado en un operativo contra la minería ilegal en el sector La Esperanza, centro poblado Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz. Ellos se vienen recuperando favorablemente en el Hospital Militar Central, en Jesús María.

Los efectivos, miembros del Comando Unificado Pataz (Cupaz), recibieron la visita del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y del ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez; así como del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Ojeda Parra; y del comandante general del Ejército, general EP César Briceño Valdivia.

PUEDES VER: ‘Cuchillo’: el líder de la banda criminal que estaría detrás de la masacre de Pataz

lr.pe

Las autoridades felicitaron la entrega y valentía de los militares y manifestaron el total apoyo del Gobierno y del sector Defensa para lograr la recuperación total de su salud, ello por su espíritu de servicio y convicción por poner en riesgo sus vidas por la seguridad y el desarrollo del país.

Los suboficiales, en tanto, agradecieron el respaldo brindado y manifestaron su compromiso con la patria. También insistieron en obtener pronto el alta médica para regresar a cumplir su deber, luchando contra los enemigos del Estado en Pataz.

Recodaron que el operativo donde resultaron heridos se registró la madrugada del último miércoles, cuando elementos del Cupaz ejecutaban una intervención contra una presunta organización criminal, donde sujetos armados abrieron fuego contra el personal desde las galerías de una bocamina.

