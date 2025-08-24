HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pataz: rescate de minero secuestrado termina con un muerto, 5 hampones heridos y dos detenidos

Brigadas combinadas de las fuerzas armadas y de la PNP incursionaron en bocamina y durante 36 horas de enfrentaron a ‘parqueros’. Fuerzas del orden incautan armamento y explosivos en esa región de La Libertad.

Armamento incautado a parqueros en bocamina de Pataz.
Armamento incautado a parqueros en bocamina de Pataz.

Un empresario minero secuestrado el jueves fue rescatado por miembros del Comando Unificado Pataz, luego de una operación que terminó con un muerto, cinco presuntos delincuentes heridos, la captura de otros dos hampones que se rindieron y la incautación de armas de fuego.

Todo ocurrió durante 36 horas de enfrentamientos en una bocamina de esa región de La Libertad.

La identidad del hombre liberado no fue revelada, pero se sabe que construyó una nueva vida en Pataz.

Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida de manera abrupta al convertirse en víctima de un violento secuestro junto a un grupo de trabajadores.

El hecho ocurrió en el sector de Carhuabamba, anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz. Durante ese tiempo, que permaneció cautivo fue sometido a torturas y amenazas de muerte,

A pesar del horror vivido, la víctima logró sobrevivir y recibir atención médica tras su rescate realizado en pleno estado de emergencia. 

La operación ‘AWQA’ se prolongó durante 36 horas ininterrumpidas en el interior de una bocamina, donde las fuerzas del orden enfrentaron ataques con armamento de largo alcance, explosivos y sollamados.

De pronto, dos integrantes de la organización criminal que había tomado por asalto el socavón, se rindieron y fueron capturados, mientras que cinco presuntos delincuentes resultaron heridos. A ellos se les incautó un fusil R-15, una pistola Glock, municiones de diverso calibre y material explosivo.

Entre los heridos se encuentran Efaen Vera Castillo y Amilcar Ramírez Roque. El primero había sido detenido en el 2023 junto a una banda de ‘parqueros’ vinculados a la minería ilegal, también en Pataz.

Su presencia en este nuevo hecho pone en evidencia el circulo vicioso de inseguridad, criminalidad y falta de control efectivo por parte de las autoridades.

Durante el operativo, un efectivo policial sufrió una lesión en el pie derecho a causa de un proyectil. Fue evacuado y trasladado oportunamente para recibir atención médica. Su condición es estable y no presenta riesgo para su recuperación.

La operación respondió al ataque ocurrido el 21 de agosto en el mismo sector, cuando un grupo armado abrió fuego contra trabajadores de la empresa minera Sanone, ocasionando la muerte de uno, heridas a tres más y el secuestro de un ciudadano.

