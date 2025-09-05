Loreto: Comunidades del Putumayo con altos niveles de mercurio por minería ilegal

Con la colaboración de Katee Salcedo

Un reciente informe del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS-Perú) destapó no solo el millonario del tráfico de mercurio en la producción de oro ilegal en la Amazonía sino la grave contaminación en comunidades del Putumayo que registran los niveles más altos de ese elemento tóxico en la región Loreto.

“La minería ilegal y el uso de mercurio están generando consecuencias devastadoras sobre nuestros territorios, como la degradación de nuestro bosque, contaminación de ríos, peces, aire, suelo, aumento de enfermedades graves, malformaciones y daños neurológicos en niñas y niños, entre otros perjuicios”, relatan los comuneros.

Advierten que el mercurio es usado para separar las partículas de oro de materiales rocosos y arenas, tras lo cual es desechado directamente en ríos y liberado al aire.

Según el estudio científico “Mercurio en Loreto: exposición humana y en peces en el contexto de la expansión minera amazónica”, la exposición a mercurio afecta tres comunidades del Bajo Putumayo, en la región Loreto, revelando así resultados que son, en promedio, dos veces mayores a los reportados en seis comunidades de la cuenca Nanay-Pintuyacu.

En el Bajo Putumayo, el 83% de la población evaluada presenta niveles de riesgo alto para la salud frente a la cuenca Nanay-Pintuyacu con solo el 37%.

Dentro de los grupos vulnerables a la exposición de mercurio, el 81% de las mujeres en edad reproductiva del Bajo Putumayo mostraron niveles con riesgo alto a la salud, frente al 35% de Nanay.

Los resultados revelan que las comunidades del Bajo Putumayo presentan los niveles más altos de mercurio reportados en la región Loreto. El estudio analizó muestras de cabello humano, peces y sedimentos en tres comunidades de la cuenca del Bajo Putumayo y comparó con los datos reportados en las seis comunidades del Nanay-Pintuyacu, además de peces comercializados en mercados de Iquitos.

VALORES SUPERAN EL LÍMITE

Los hallazgos muestran que el Bajo Putumayo presenta un valor medio de mercurio en cabello humano de 15.67 mg/kg (rango: 0.59 – 50.33 mg/kg), siendo casi el doble de lo registrado en la cuenca Nanay-Pintuyacu (8.41 mg/kg).

El 97% de la población evaluada en el Bajo Putumayo y el 96% en Nanay-Pintuyacu superan el límite de referencia de la OMS (2.2 mg/kg), lo que evidencia exposición crónica. El 81% de las mujeres en edad reproductiva en el Bajo Putumayo y el 35% en Nanay-Pintuyacu presentan un riesgo alto, lo que podría derivar en daños neurológicos irreversibles en el desarrollo fetal y otros efectos materno-infantiles.

Además, el 32% de los peces en el Bajo Putumayo, el 14% en el Nanay-Pintuyacu y solo el 5% de los evaluados en mercados superaron el límite recomendado por la OMS para consumo humano (0.5 mg/kg). Especies de peces carnívoros analizadas en cuencas y mercados como bagre lince, huapeta, paiche, pez chino y chambira, superan el límite recomendado por la OMS (0.5 mg/kg).

Solo el 2% de las muestras de sedimentos superó el límite de referencia de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos - USEPA (0.2 mg/kg), en el cual no se esperan efectos adversos para la mayoría de organismos bentónicos (fondo de los ríos).

PECES CONTAMINADOS

Además, las cochas concentran más mercurio que los ríos, aumentando el riesgo en ecosistemas sensibles. “Los datos muestran que los peces analizados actualmente presentan niveles de mercurio similares a los reportados en zonas sin actividad minera.

Sin embargo, las poblaciones humanas sí registran valores de riesgo, probablemente debido al alto consumo de pescado, en especial de especies carnívoras, que son las que acumulan mayores concentraciones de mercurio.

Esto evidencia la vulnerabilidad de la salud de las comunidades frente a actividades que puedan incrementar la contaminación en los peces, como la minería artesanal que emplea mercurio y que amenaza con contaminar la principal fuente de proteína en la dieta de los loretanos”, explicó Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio de CINCIA.

El informe subraya que Loreto, región con el mayor consumo de pescado en el país, requiere medidas urgentes de prevención y gestión territorial.

REFORZAR MONITOREO

Se recomienda reforzar el monitoreo de mercurio, promover prácticas alimentarias más seguras y prevenir el avance de la minería ilegal para evitar que se replique la crisis que se vive en Madre de Dios y otras zonas de la Amazonía sudamericana.

“Los resultados obtenidos en el presente estudio son una oportunidad para ver acciones preventivas de manera colaborativa y articulada en los diferentes aspectos, salud, dieta y otros, en beneficio de las poblaciones más vulnerables como son las comunidades, y estas no se vean más afectadas ante la creciente expansión de la minería ilegal que agravaría esta situación”, señaló Claus García, Gerente del Paisaje Yaguas de la Sociedad Zoológica de Frankfurt.

En cumplimiento de los principios éticos y científicos de investigación con participación humana, los resultados del estudio fueron presentados primero a las personas de comunidades participantes, antes de su divulgación pública.

El Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS - Perú) organizaron talleres de devolución de resultados en las comunidades participantes del estudio. Durante estos talleres, se compartieron los hallazgos y se dialogó con la población sobre formas de prevención de exposición al mercurio, incluyendo prácticas para un consumo más seguro de pescado.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Este estudio fue realizado en el marco del proyecto “Reduciendo el avance de la minería ilegal de oro y sus impactos en áreas prioritarias de biodiversidad, corredores de conservación y paisajes transfronterizos de Colombia, Perú y Brasil”, implementado por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) y financiado por la Fundación Gordon & Betty Moore.

Las muestras de este estudio fueron analizadas en el Laboratorio de Química Ambiental donde se implementó la capacidad de análisis de Mercurio, en colaboración entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA).