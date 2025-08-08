Madre de Dios: Asesino de defensor ambiental es condenado a 15 años de prisión

El 20 de marzo de 2022, segundos después de haber llegado a la vivienda de su hermano, el defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco, quien se enfrentaba a los invasores que intentaban ingresar a su concesión de reforestación, en Madre de Dios, fue asesinado a balazos.

Hoy, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Madre de Dios informó que el Poder Judicial dictó una condena de 15 años de cárcel para autor del crimen.

Se trata de Edinson Fernández Pérez, alias Mataporgusto, uno de ‘Los guardianes de la trocha” es quien es acusado de asesinar a Fernández Hanco. Cabe resaltar que el presunto asesino tendría otros cómplices y que, junto a ellos, habría cometido el asesinato.

Los actos del crimen fueron probados por la fiscal provincial Karen Torres Godoy. Según la magistrada, el condenado ejecutó a la víctima quien era titular de una concesión forestal y defendía la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Lo hizo como represalia por su oposición a la minería ilegal.

Sobre la base de testimonios, pericias, documentación y pruebas sustentadas durante el juicio oral, también se impuso a Jhon Fernández el pago de S/ 100.000 de reparación civil a favor de la cónyuge del fallecido.

Del mismo modo, se ordenó la captura e internamiento del sentenciado en un establecimiento penitenciario.

A juicio de la fiscalía, el motivo del asesinato sería los problemas de invasión por parte de mineros ilegales al interior de la concesión de reforestación en la comunidad de Nueva Arequipa, situado en el kilómetro 104 de la carretera Interoceánica (ruta Puerto Maldonado-Mazuko), margen izquierda.

En parte de ese territorio se ubicaba también el predio del fallecido, quien se opuso a las ocupaciones y denunció los hechos a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

UNA FAMILIA AMENAZADA

A la víctima, como se recuerda, lo acribillaron delante su hermano, el coordinador del Comité de Gestión de la reserva y teniente gobernador del centro poblado Nueva Arequipa, Germán Fernández.

“Son invasores, sicarios contratados. Mientras la minería ilegal esté en Nueva Arequipa, todos los días va a haber muertos. A este lugar deberían declararlo en emergencia. Todos los días muere gente aquí”, contó Germán Fernández a representantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap).

Dijo que desde hace varios años él y su familia son amenazados por mineros ilegales.

Una de sus hermanas fue secuestrada, presuntamente también por personas vinculadas a la minería ilegal, y tuvo que organizar una búsqueda con sus vecinos para rescatarla. Recordó incluso que hace unos años mataron a su tío Alfredo Vracko.

Debido a las amenazas, Germán y su padre, Apolinario, tienen garantías para su vida, pero sus hermanos no. Se mostró seguro de que el crimen de Juan Julio está relacionado con los mineros ilegales que invadieron las tierras de su padre, a quien sus hermanos y él ayudan en su conservación y protección.