Sociedad

Perú registra 541 casos de suicidio en lo que va del 2025: ansiedad y depresión, las principales causas

Según el Sinadef, en el 2024 se reportaron 749 suicidios y, desde enero de 2025 hasta el 8 de setiembre, se registraron 541 casos. Ante ello, una experta en salud mental brinda detalles al respecto y recomendaciones.

Sinadef detalla que desde enero a agosto de 2024 se reportaron 422 y EsSalud detalla que estos casos han ido en aumento.
Sinadef detalla que desde enero a agosto de 2024 se reportaron 422 y EsSalud detalla que estos casos han ido en aumento. | Fopto: composición LR | LR

Este miércoles 10 de setiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con el fin de sensibilizar y prevenir esta problemática. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año, 541 personas han fallecido por suicidio. Al respecto, Verónica Martínez, coordinadora de Salud Mental de EsSalud, informó que este problema ha ido en aumento desde el 2020, año en que se registraron los casos de Covid-19.

La experta indicó que entre enero y marzo de 2025 se reportaron 642 intentos de suicidio en el país, más de la mitad fueron jóvenes de 18 a 29 años. Sin embargo, Minsa detalló que de enero a agosto de 2025 se registraron 4139 casos.

Además, precisó que, en el 2024, EsSalud atendió 277.478 consultas médicas de salud mental, de las cuales 192.245 fueron por ansiedad y 19.304 por depresión. "Tenemos más de 700.000 suicidios a nivel mundial. En Perú, estos han aumentado debido al problema que enfrentamos desde el año 2020 por el Covid-19. En el país hemos reportado 390 casos. En el 2023 y 2024, estos números se duplicaron, alcanzaron los 735. En el 2023, teníamos un promedio de 391", declaró en diálogo con La República.

Rango de edad en riesgo en el Perú por intento de suicidio

La especialista en temas de salud mental del EsSalud informó que los intentos de suicidio se dan con mayor énfasis en el género femenino, pero los que se concretan "en un porcentaje bastante considerable son varones". Además, señaló que los suicidios ocurren debido a "factores condicionantes o de riesgo, como la falta económica, la pérdida de trabajo, el duelo y los conflictos relacionados con abuso y violencia".

También, indicó que entre los 15 a 34 años se encuentra una población "bastante vulnerable, debido al consumo de sustancias, alcohol, drogas o algunos fármacos". "No se debe descartar la historia previa. Estamos hablando de casos de violencia, abuso o familiares que también cometieron un acto suicida", añadió.

Cabe señalar que, según los datos del Ministerio de Salud, durante 2024 se reportaron 6910 casos de intentos de suicidio. De estos, el 73% correspondió a mujeres y el 27% a hombres. Asimismo, el 35.9% eran adolescentes de 12 a 17 años y el 40.4% eran jóvenes de 18 a 29 años. Además, según el Sinadef, en el 2024 se registraron 749 suicidios y desde enero a agosto de 2024 se reportaron 422, mientras que de enero de 2025 hasta el 8 de setiembre se reportaron 541 casos.

Atención a pacientes que alertaron intenciones suicidas en Perú: ¿Cómo actuar ante un caso?

Verónica Martínez destacó que las personas con depresión o que alertaron intenciones suicidas deben ser atendidas de manera urgente. Incluso, señaló la importancia de los tamizajes, que permiten identificar trastornos relacionados con el suicidio. "Es fundamental tener en cuenta que el entorno y el contexto del paciente juegan un papel en su bienestar. Factores como el entorno familiar, la violencia, el maltrato, las humillaciones en el colegio o en la universidad, y una baja autoestima, son determinantes en el desarrollo de estos problemas", manifestó.

Asimismo, indicó que existen varias acciones que pueden ayudar a la persona a superar esta situación:

  • Reforzar los vínculos: Rodearse de personas positivas como amigos y familiares que escuchen y entiendan sus problemas.
  • Reconocer los cambios emocionales: Pasar de ser una persona activa a encerrarse y no querer salir.
  • Valorar la vida: Saber que todos son valiosos y que cada persona tiene un propósito en la vida. "Es importante preguntarse: ¿Qué me motiva a levantarme en las mañanas? Ese propósito es algo que debemos encontrar", dijo la especialista Martínez.

La coordinadora de Salud Mental de EsSalud resaltó que las familias deben de convivir en un ambiente de amor. "La familia es un sistema que se acoge, se ayuda y se apoya para mejorar el bienestar y la salud de sus miembros", señaló.

Canales de ayuda

EsSalud para casos relacionados a salud mental 107 opción 3
Minsa para casos vinculados a la salud mental 103 opción 5
Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

