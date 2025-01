Aumentan casos de depresión en jóvenes y adultos

El 52% de personas que reconoció padecer de un problema de salud mental no busca ayuda profesional. Foto: composición LR

El 52% de personas que reconoció padecer de un problema de salud mental no busca ayuda profesional. Foto: composición LR

La Sala Situacional de Problemas de Salud Mental Priorizados del Minsa arroja que, hasta diciembre último, se registraron 14.736 casos nuevos de personas con trastornos leves, moderados y graves de la salud mental. Una cifra alarmante, según los expertos.

Y preocupa más si vemos que cada año la situación se agudiza. Durante todo 2023 se reportaron 9.826 casos. La diferencia de 4.910 es señal de que el tema necesita urgente atención del Ministerio de Salud y otros sectores.

La familia de María José, joven universitaria de 22 años, lo sabe bien, lo sufre y lucha contra esta situación. Hija única, estudiante con altas notas, dejó su carrera de Ciencias de la Salud un día que no pudo levantarse de la cama. No tenía ganas de seguir, no deseaba vivir.

Sus padres la llevaron a un Centro de Atención de Salud Mental Comunitario donde un psiquiatra detectó que María José tenía un cuadro grave de depresión, trastorno que no era algo nuevo en ella. Se le presentó siendo una adolescente en su natal Amazonas.

Ahora está medicada, asiste a terapia, ha vuelto a la universidad y ha prometido a sus padres hablar de sus problemas y preocupaciones. No volverá a estar callada.

Depresión y episodios psicóticos

Pero, ¿cuáles son los problemas de salud mental priorizados?, básicamente tres: depresión, episodios psicóticos y los intentos de suicidio. Sobre el primero, se tiene que durante 2024 se contabilizaron 10.693 casos moderados y graves. También se registraron 1.124 reportes de un primer episodio psicótico y 2.919 intentos de suicidio, cifras mayores a las de 2023, que registró 6.565, 1.106 y 2.132, respectivamente.

