Salud mental en alerta: más de 4 mil casos nuevos de depresión se registraron en Perú durante el 2024

En Perú, durante el 2024, se registraron 14.736 nuevos casos de trastornos mentales leves, moderados y graves, de los cuales 10.693 corresponden a depresión moderada y grave. La diferencia de 4.910 casos respecto al 2023 refleja un incremento alarmante en la problemática, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Esta crisis afecta a personas de todas las edades, especialmente adultos jóvenes y mayores, y expone deficiencias en el acceso y conocimiento sobre los servicios de salud mental, según expertos como María Mendoza y Milton Rojas.

El reciente informe de la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental Priorizados del Minsa muestra un aumento sostenido en los últimos años: de 5.243 casos en 2021, se pasó a 14.736 en 2024. Este incremento se atribuye a múltiples factores, como el impacto de la pandemia de COVID-19, el estrés postraumático y condiciones socioeconómicas adversas.

Para Miguel Vallejos, exdecano del Colegio de Psicólogos del Perú, desde la pandemia en adelante los problemas de salud mental se empezaron a duplicar, "iniciando por la depresión, que es uno de los primeros trastornos de la salud mental, que se ha incrementado, seguido por la ansiedad, y no hay que hablar de la violencia. Entonces, en ese sentido, no es que el MINSA no esté coberturando el tema, sino que la capacidad de respuesta a los problemas de salud mental, que por muchos años no se ha invertido, ahora nos ha desbordado", señaló Vallejos.

Por su lado, María Mendoza, encargada del presupuesto y sistemas de información de la Dirección de Salud Mental del Minsa, advirtió que el estigma social sigue siendo un obstáculo significativo, ya que muchas personas no buscan ayuda por vergüenza o desconfianza en los servicios médicos.

Mientas que Milton Rojas, coordinador de Salud Mental en Cedro, resaltó la importancia de normalizar la atención psicológica y psiquiátrica, indicando que “la depresión no se supera solo con fuerza de voluntad”. Además, afirmó que la depresión está vinculada a la gestión emocional deficiente, la pobreza y la marginalidad, situaciones frecuentes en varias regiones del país, como la Amazonía.

Del mismo modo, los datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa (CDC) evidencian una mayor incidencia de depresión moderada y grave en mujeres (40,71%) en comparación con hombres (35,33%), particularmente en adultos de 30 a 59 años y jóvenes de 18 a 29 años. En adolescentes y personas mayores, aunque los porcentajes son menores, la problemática también es preocupante.

Cabe señalar que, en 2024, el Sistema Integral de Salud (SIS) atendió la mayoría de casos de depresión (12.526), seguido de Essalud (1.188). Sin embargo, regiones remotas, como la Amazonía, carecen de suficientes centros de atención, lo que dificulta el acceso para miles de personas. Actualmente, el Minsa cuenta con 288 Centros de Salud Mental Comunitarios, pero estos resultan insuficientes para atender a más de 30 millones de habitantes en el país.

María Mendoza subrayó la necesidad de "alfabetización en salud mental", que incluye educar a la población sobre prevención, reconocimiento y manejo de trastornos. Esta estrategia busca empoderar a las comunidades con conocimientos básicos y habilidades para ofrecer apoyo inicial en crisis de salud mental.

Ante el incremento de casos y las barreras persistentes, expertos y autoridades coinciden en que es necesario reforzar la infraestructura, incrementar los recursos humanos especializados y combatir el estigma asociado a las enfermedades mentales.

Asimismo, Milton Rojas destacó la urgencia de una visión humanista en los servicios, especialmente en zonas rurales, y pidió un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad para enfrentar esta crisis de salud mental que afecta a miles de peruanos.