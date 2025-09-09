¿Las redes sociales dañan la salud mental? Qué dicen los especialistas

El uso de redes sociales y dispositivos electrónicos en niños, adolescentes, jóvenes y adultos creció vertiginosamente en los últimos años, y con ello resurgió el debate sobre los efectos de la tecnología en la salud mental.

La preocupación es cada vez mayor: ¿la exposición excesiva a las pantallas es el principal factor detrás del aumento de trastornos psicológicos como la depresión, ansiedad y suicidio?

Consultado por La República, el médico psiquiatra Carlos Bromley destacó el impacto negativo de la tecnología en la salud mental.

Señala que la salud mental, sobre todo en los adolescentes está “en juego” debido a la exposición prolongada a las pantallas, lo que genera efectos negativos en su bienestar psicológico.

El aumento de enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad y el suicidio, fue evidente en las últimas décadas.

DEUDA PENDIENTE DE LA SOCIEDAD

Según reporta la Organización Mundial de la Salud cerca de 727,000 personas por año fallecen por suicidio en el mundo. En el Perú, año tras año las personas que ponen fin a sus vidas se incrementan y, a diciembre serán alrededor de 800 las que terminarán suicidándose, lo que significa que 2 a 3 personas lo hacen cada día, asegura Bromley.

Cifras –indica- que ponen en evidencia la urgente necesidad de elaborar e implementar un Plan de Prevención del Suicidio en nuestro país. “Deuda impostergable que hay que cumplir para evitar estas muertes que pueden prevenirse si se implementan estrategias adecuadas y basadas en la evidencia para ello”, agrega.

El especialista manifiesta que, en primer lugar, “resulta necesario identificar y realizar un seguimiento terapéutico de la salud mental de los familiares directos de las personas que se han suicidado pues constituyen una población de gran riesgo, al igual que las que padecen de depresión grave por tanto se ha reportado que de todas las personas que se han suicidado aproximadamente el 70% tenían depresión grave”.

Asímismo, dice Bromley, es conocido que, por cada suicidio, alrededor 20 lo han intentado hacer y pueden hacerlo en cualquier momento, esto significa que, al momento, hay que prestar atención a la salud mental de cerca de 16,000 personas en el país.

Otros factores intervinientes en el riesgo suicida y el suicido, tienen que ver con los diagnósticos de enfermedades graves, la pérdida de seres queridos, las deudas interminables e impagables, el fracaso escolar y universitario, la violencia en todas sus formas, las condiciones desfavorables de vida, las angustias sociales (como la inseguridad ciudadana), las disfunciones familiares y, las deficiencias en las relaciones y vínculos sociales que llevan a la soledad, entre otros.

Bromley señala: “En este punto resulta necesario, prestar especial atención a las personas en riesgo, reducir el acceso a los medios para suicidarse (armas de fuego, puentes, ventanas abiertas en edificios altos, medicamentos, drogas, alcohol, insecticidas, etc.), insertar la formación en salud mental en los colegios fomentando las habilidades socioemocionales en los niños y adolescentes, vigilar el bienestar existencial de los estudiantes en las universidades y, propiciar una información ética y responsable de los medios de comunicación”.

SUICIDIO PUEDE EVITARSE

En el Perú se cuenta con la Ley 31627 que establece, entre otros que, toda información referente al suicidio en los medios de comunicación, debe contener el mensaje: “un suicidio puede evitarse si lo hablamos a tiempo. Si necesitas consejo, orientación o ayuda, llama gratis al 113, opción 5. Aquí estamos para ayudarte” por lo que toca comprometerse con el cumplimiento de la Ley con la seguridad que de esta manera se salvan vidas y evitan desgracias familiares y comunitarias.

Es responsabilidad de la sociedad toda, velar por la salud mental de sus miembros, desde el aspecto personal y familiar hasta el comunitario, nos toca trabajar cotidianamente por el bienestar de todos nosotros y convertir nuestra sociedad en una justa, equitativa y feliz.

Cada 10 de setiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio.