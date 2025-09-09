HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dictan 18 meses de prisión preventiva a 10 implicados en el caso "Los Sanitarios de la Corrupción"

Los investigados habrían incurrido en el delito de colusión agravada en el marco de la ejecución del proyecto del Hospital de Huarmaca.


Implicados serán ingresados al penal exRío Seco de Piura.
Implicados serán ingresados al penal exRío Seco de Piura. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: difusión.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Piura obtuvo se dicte 18 meses de prisión preventiva contra 10 integrantes de “Los Sanitarios de la Corrupción” como presuntos autores del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado por la ejecución del hospital de Huarmaca. Entre los investigados se encuentran trabajadores de la gestión anterior que estuvo liderada por Servando García.

De acuerdo con la información del ministerio público, serán ingresados al penal de Piura los ex funcionarios del gobierno regional Saul Labán, ex gerente de infraestructura; Wilmer Vise, ex gerente de Infraestructura; Andrés Palomino, ex director regional de Construcción; Rodolfo Jiménez, ex director de Obras; Shirley Sarango, ex directora de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión; Diego Quispe, jefe de Supervisión; y Miriam Acuña, Gerente General de CONSAC (empresa a cargo de la supervisión), todos como presuntos autores del delito.

Asimismo, Arturo Delgado, representante legal común del Consorcio Hospital Piura; Walter Mendoza, especialista en equipo médico; e Ilich Sumarriva, gerente de operaciones; ingresarán al establecimiento penitenciario como presuntos cómplices.

En cuanto a Newsthor Barreto, ex director general de Construcción y ex director de obras, el juzgado dispuso comparecencia con restricciones y pago previo de una caución de 50.000 soles; decisión a la que apelará el Ministerio Público.

Más sobre el caso

El hospital de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba de la región de Piura, estuvo a cargo del Consorcio Hospital Piura, que abandonó el proyecto con un avance del 15% pese a que ya se le había desembolsado más de 30 millones de soles.

El coronel PNP Cosme Minaya Flores, jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado, a cargo de la investigación señaló que inclusive se desembolsó un millón de soles para la implementación de biomédicos. Estos implementos nunca fueron entregados y se desconoce su paradero, señaló el agente.

