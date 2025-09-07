HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Piura: detienen a sujeto que intentó asesinar a cantante de música sanjuanera

Jonathan Coello tenía una orden de captura vigente por intento de feminicidio, luego de haber disparado tres veces contra la artista en 2023.

Investigado fue detenido en la provincia de Huancabamba. Foto: PNP.
Investigado fue detenido en la provincia de Huancabamba. Foto: PNP.

Efectivos policiales lograron detener a Jonathan Coello, quien estaría detrás del intento de asesinato de su expareja, la cantante de música sanjuanera Lucero Córdova. Sobre el sujeto pesa una orden de captura por tentativa de feminicidio requerida por un juzgado de investigación preparatoria de Piura.

Los agentes dieron con el paradero del sujeto el pasado 5 de septiembre en el sector conocido como El Tunal, en el distrito de Lalaquiz de la provincia de Huancabamba. La detención se logró durante un operativo de control de identidad.

Obsesión enfermiza

Según la investigación fiscal, en el año 2023 la artista resultó con heridas de gravedad luego de que Jonathan Coello disparara tres veces en su contra. El ataque ocurrió cuando ella se encontraba en su domicilio en Piura junto al hijo de ambos.

En su momento, familiares señalaron que no sería la primera vez que la cantante era víctima de violencia de género, por ello ya se había separado del sujeto y mudado de viviendo; lo que tuvo como consecuencia el violento ataque.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Notas relacionadas
