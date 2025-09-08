HOYSuscripcion LR Focus

Accidentes de tránsito dejan dos fallecidos y cuatro heridos en Piura

Familiares de los lesionados piden apoyo para solventar los fuertes gastos de las operaciones.


Accidentes ocurrieron en Piura, Tambogrande, Cura Mori y Castilla.
Accidentes ocurrieron en Piura, Tambogrande, Cura Mori y Castilla. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: composición LR /Almendra Ruesta/cortesía.

Las pistas se tiñen de sangre. El último domingo 8 de septiembre tres accidentes de tránsito dejaron como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridas en la región Piura.

El primer siniestro se produjo la tarde de ayer, en la carretera Malingas - Tambogrande, en la provincia de Piura. El choque fue protagonizado por un mototaxi y una motocicleta y dejó como saldo un fallecido.

Puedes ver: Médico es acusado de agresión física y sexual contra su pareja en Piura: dictan 9 meses de prisión preventiva

lr.pe

La víctima fue identificada como José Rosas, natural del centro poblado 8. El fallecido fue trasladado al establecimiento de salud Paccha, pero no resistió debido a la gravedad de sus heridas y perdió la vida.

Horas más tarde, en el sector conocido como Ejidos de Huan, en la provincia de Piura, el choque entre un mototaxi y una cámara frigorífica causó la muerte de Anderson Saavedra. El conductor del trimóvil quedó tendido e inconsciente en la vía y, pese a qué fue ingresado de emergencia a un nosocomio, falleció.

Heridos y pedido de ayuda

La noche de este domingo, el choque entre un mototaxi y una motocicleta en una carretera del distrito de Cura Mori dejó como saldo dos heridos. Se trata de los ocupantes del vehículo de dos ruedas. Estos fueron identificados como el adolescente J. M. S. y Manuel Chiroque, residente del centro poblado de Cucungará. Trascendió que el conductor del trimóvil se dio a la fuga.

La familia de Chiroque ha pedido la ayuda de la comunidad y las autoridades locales ya que el accidentado ha resultado con una fractura en la pierna y requiere pasar por operaciones que están valorizadas en más de 20.000 soles.

"Necesitamos apoyo económico para solventar el pago de dos intervenciones quirúrgicas, la reconstrucción de la piel y de dos tendones que se han roto", sostuvo María Nizama, madre del herido. Cualquier apoyo se puede hacer llegar al 931807702 a nombre de la progenitora.

Puedes ver: ¡Cámaras captan el robo! Capturan en pleno vuelo de Piura a Lima a sujetos que robaron equipaje en aeropuerto

lr.pe

Por otro lado, a horas de la madrugada de hoy lunes 8 de septiembre, dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Piura – Chulucanas, a la altura del kilómetro 34.

El siniestro se produjo por el impacto de una camioneta y un volquete. Producto del choque resultaron heridos los ocupantes del primer vehículo, quienes fueron identificados como E. G. C. y E. M. G. Según personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), ambos heridos presentaron lesiones en hombros y rodillas, así como múltiples contusiones y golpes.

